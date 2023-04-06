蔡總統與麥卡錫歷史性會晤，總結3大重點確保軍售如期抵台，北京4機構發聲明反擊
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總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人會後共同發表談話，蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。她數次提及雷根，強調在面對這世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。
會晤蔡總統，麥卡錫：台美友誼對自由世界至關重要
（中央社）總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談後同台發表談話。蔡總統引述雷根總統名言指出，自由必須仰賴每個世代奮力捍衛。麥卡錫強調台美友誼對自由世界至關重要，也是維持和平、區域穩定的關鍵。
超過200名美國及國際媒體聚焦下，蔡總統與麥卡錫及近20位國會議員會談結束後，美西時間5日午間在雷根總統圖書館最知名展場、已故美國總統雷根（Ronald Reagan）當年乘坐的空軍一號飛機前，發表公開談話。
麥卡錫開頭強調，與蔡總統的會談選在這個地點有其特殊意義。
麥卡錫說：「在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根總統的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。雷根總統奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石。」
麥卡錫指出，當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統是重要推手。他談到今天這場會談有民主黨、共和黨的跨黨派國會議員出席，「有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強」。
他提到，台灣是成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。台美之間的合作持續在對話及交流中拓展。他認為，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。
麥卡錫對媒體談話約2分鐘，接著由蔡總統發表約5分鐘談話，她引述雷根名言及古代儒家經典《論語》中孔子的話，一方面表達捍衛自由民主的承諾，一方面強調美國的支持讓台灣不孤單。
蔡總統說，雷根總統於1982年提出的六項保證，及美國國會通過的台灣關係法，替台美40年關係堅強和獨特的夥伴關係奠定基石。
蔡總統指出，台灣的民主面臨前所未有的挑戰，她引述雷根名言說，「自由離滅絕永遠只有一個世代，每個世代都必須持續不斷為之奮鬥與捍衛」。
談到與跨黨派議員的會晤，蔡總統表示於會中重申台灣捍衛和平的承諾，也點出雷根的信念，要捍衛和平，就必須堅強，而「我們團結，才會更堅強」。
她也引孔子的話「德不孤，必有鄰」，台灣努力保持現有生活方式同時，感謝美國民主夥伴的支持。她表示，麥卡錫和美國國會議員堅定的支持，再次確保台灣民眾在國際並不孤單。
歷史性會晤麥卡錫，蔡總統：感謝美方支持，讓台灣不孤單
（中央社）總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人會後共同發表談話，蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。她數次提及雷根，強調在面對這世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。
蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。
蔡總統在駐美代表蕭美琴等人陪同下，美西時間5日上午驅車前往雷根圖書館會晤麥卡錫及跨黨派國會議員，兩人會後共同在「空軍一號館」發表公開談話。
蔡總統表示，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫及國會議員見面。她感謝麥卡錫的盛情接待，以及跨黨派國會領袖在百忙之中撥冗與會，大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單。
提到雷根圖書館，蔡總統說，這裡可以說是最佳的會面地點，向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。在外交領域經歷重大變動的年代，雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。
蔡總統說，雷根任內1982年的「六項保證」，以及國會通過的重要法案「台灣關係法」，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎，維護和平、促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。
但蔡總統提到，所有人都明白，先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」
蔡總統表示，她與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中也提及雷根的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，只要團結一心，必定更強大。
蔡總統說，她代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛共同利益、和平及繁榮。
她強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持；在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。
這場會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。
麥卡錫總結會蔡英文3重點，首重持續軍售確保如期抵台
（中央社）美國眾議院議長麥卡錫於美西時間5日與總統蔡英文會談後，總結3大重點，分別是持續對台軍售、加強經貿交流與支持自由民主的台灣。
麥卡錫與17位跨黨派國會議員下午舉行共同記者會，麥卡錫接受提問前，談到與蔡總統及台灣訪團會談的3大重點。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。