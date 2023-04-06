蔡總統與麥卡錫歷史性會晤，總結3大重點確保軍售如期抵台，北京4機構發聲明反擊

會晤蔡總統，麥卡錫：台美友誼對自由世界至關重要

（中央社）總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談後同台發表談話。蔡總統引述雷根總統名言指出，自由必須仰賴每個世代奮力捍衛。麥卡錫強調台美友誼對自由世界至關重要，也是維持和平、區域穩定的關鍵。

超過200名美國及國際媒體聚焦下，蔡總統與麥卡錫及近20位國會議員會談結束後，美西時間5日午間在雷根總統圖書館最知名展場、已故美國總統雷根（Ronald Reagan）當年乘坐的空軍一號飛機前，發表公開談話。

麥卡錫開頭強調，與蔡總統的會談選在這個地點有其特殊意義。

麥卡錫說：「在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根總統的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。雷根總統奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石。」

麥卡錫指出，當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統是重要推手。他談到今天這場會談有民主黨、共和黨的跨黨派國會議員出席，「有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強」。

他提到，台灣是成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。台美之間的合作持續在對話及交流中拓展。他認為，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。

麥卡錫對媒體談話約2分鐘，接著由蔡總統發表約5分鐘談話，她引述雷根名言及古代儒家經典《論語》中孔子的話，一方面表達捍衛自由民主的承諾，一方面強調美國的支持讓台灣不孤單。

蔡總統說，雷根總統於1982年提出的六項保證，及美國國會通過的台灣關係法，替台美40年關係堅強和獨特的夥伴關係奠定基石。

蔡總統指出，台灣的民主面臨前所未有的挑戰，她引述雷根名言說，「自由離滅絕永遠只有一個世代，每個世代都必須持續不斷為之奮鬥與捍衛」。

談到與跨黨派議員的會晤，蔡總統表示於會中重申台灣捍衛和平的承諾，也點出雷根的信念，要捍衛和平，就必須堅強，而「我們團結，才會更堅強」。

她也引孔子的話「德不孤，必有鄰」，台灣努力保持現有生活方式同時，感謝美國民主夥伴的支持。她表示，麥卡錫和美國國會議員堅定的支持，再次確保台灣民眾在國際並不孤單。

Taiwan is a successful democracy, thriving economy, and global leader in health and science. Our cooperation continues to expand through dialogue and exchange.



At 3pm ET, President @iingwen and I will deliver statements from the @Reagan_Library https://t.co/vmn31IOnwD pic.twitter.com/XRqiQM7lS3 — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右）於美西時間5日上午10時在雷根圖書館進行閉門會談後，出來發表共同聲明。

歷史性會晤麥卡錫，蔡總統：感謝美方支持，讓台灣不孤單

（中央社）總統蔡英文今天上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，兩人會後共同發表談話，蔡總統感謝美方堅定支持，讓台灣人民不孤單。她數次提及雷根，強調在面對這世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預計4月7日返抵台灣。

蔡總統在駐美代表蕭美琴等人陪同下，美西時間5日上午驅車前往雷根圖書館會晤麥卡錫及跨黨派國會議員，兩人會後共同在「空軍一號館」發表公開談話。

蔡總統表示，很高興有機會再次造訪雷根總統圖書館，與麥卡錫及國會議員見面。她感謝麥卡錫的盛情接待，以及跨黨派國會領袖在百忙之中撥冗與會，大家的參與及堅定支持讓台灣人民了解到沒有被孤立，也並不孤單。

提到雷根圖書館，蔡總統說，這裡可以說是最佳的會面地點，向這位備受尊敬的美國總統與世界領袖致敬。在外交領域經歷重大變動的年代，雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係。

蔡總統說，雷根任內1982年的「六項保證」，以及國會通過的重要法案「台灣關係法」，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎，維護和平、促進繁榮，並見證台灣民主蓬勃發展。

但蔡總統提到，所有人都明白，先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。在當下這個民主受到威脅的世界中，讓自由的燈塔永存不滅，可以說是當務之急。雷根總統就曾說過：「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由。」

蔡總統表示，她與國會領袖會面時，重申台灣維護和平現狀的決心，讓台灣的人民繼續在自由開放的社會中生活。會議中也提及雷根的信念，那就是「要維護和平，必須先強大自己」，只要團結一心，必定更強大。

蔡總統說，她代表台灣人民向美國國會跨黨派的議員致謝，感謝提出讓台灣及台美關係更加堅強的各項法案。這些法案協助強化台灣自我防衛的能力、建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣有意義的國際參與，均有助在印太區域捍衛共同利益、和平及繁榮。

她強調，台灣致力成為世界的可靠夥伴，區域內穩定的基石，以及良善的力量。論語有言「德不孤，必有鄰」，在台灣努力捍衛現有生活方式的同時，非常感謝美國的支持；在面對這個世代獨特的挑戰時，要謹記奠定台美堅實關係的原則，不忘雷根傳承的意志與教訓。

這場會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統會談。

Thank you @SpeakerMcCarthy for the warm welcome. It's a pleasure to be back at the @Reagan_Library & enjoying the #California sunshine as we work to strengthen the bond between #Taiwan & the #US. pic.twitter.com/L8iBissMoH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 5, 2023

麥卡錫總結會蔡英文3重點，首重持續軍售確保如期抵台

（中央社）美國眾議院議長麥卡錫於美西時間5日與總統蔡英文會談後，總結3大重點，分別是持續對台軍售、加強經貿交流與支持自由民主的台灣。

麥卡錫與17位跨黨派國會議員下午舉行共同記者會，麥卡錫接受提問前，談到與蔡總統及台灣訪團會談的3大重點。