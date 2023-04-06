馬克宏與馮德萊恩抵北京，專家：首重烏克蘭與貿易，也展現歐洲共同對中戰線

馬克宏抵北京：不能只讓俄羅斯與中國專屬對話

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日下午在北京表示，與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。而由於中俄間的密切關係，中國可在尋找烏克蘭的和平之路上「發揮重要作用」。

綜合《法新社》及《路透社》報導，對中國進行國是訪問的馬克宏5日下午抵達北京後不久，即參加法國駐中國大使館舉辦、與會者以法國人為主的活動，並發表演講。

馬克宏指出，法國將「共同承擔和平與穩定的責任」，因此與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話。

他並表示，儘管與北京的貿易關係「存在風險，也不平衡」，但歐洲「絕不能與中國脫鉤」。「我們必須以某種方式降低我們的行業風險，但絕不能脫離和孤立自己」，法國將「積極承諾繼續與中國保持商務關係」。

馬克宏5至7日對中國進行國是訪問，同時抵達者還有歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。這是馬克宏就任法國總統後第3次訪問中國，也是他第2任總統任期內首次訪中。

馬克宏及歐盟主席訪中，專家：展現歐洲對中戰線

法國總統馬克宏與歐盟執委會主席馮德萊恩5日起訪中。專家認為，烏克蘭問題及貿易將是首要之務，但在多方面摩擦日益加劇的情況下，此行主要向中國展示一個共同的歐洲戰線。

馬克宏與馮德萊恩5日出訪中國，預計6日將在北京和中國國家主席習近平會談。

這是法國元首在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後首次訪中，加上邀請歐盟領袖同行，因此被各界視為重新定義歐中關係的重要會面，引起關注。

《美國之音》5日報導，歐中將討論貿易、人權，特別是烏克蘭問題。陪同馬克宏訪問的是一個龐大的商業代表團，由來自能源、運輸和航空部門的首席執行官組成。但在幾個方面摩擦日益加劇的情況下，分析人士認為此行旨在向中國展示一個共同的歐洲戰線。

專門研究印太問題的華盛頓布魯金斯研究所（Brookings Institution）的訪問學者瓦爾瑪（Tara Varma）說，她的理解是此行很大程度上與重新接觸有關，就中國而言，它特別渴望恢復3年前擱置的歐中投資協定，北京方面將在會面時提出這個問題。

瓦爾瑪表示，問題是北京需要在公平競爭環境和市場准入方面提供一些保證，但當前的情況並非如此，歐洲一直在敦促建立一個更公平的競爭環境。

在這次訪問之前，歐盟專員布勒東（Thierry Breton）警告說，作為中國商品的主要市場，歐盟有能力對中國造成經濟損失。

布勒東對法國一家電台表示，中國是一個貿易夥伴，但中國也是一個系統性的競爭對手，如果歐盟內部市場對中國關閉，當然希望情況不會如此，那麼中國的國內生產毛額（GDP）就會減少4到5個百分點。

此外，馮德萊恩出訪前稱中國在國內更加壓制，在國外變得更加咄咄逼人，似乎打消了恢復與中國陷入僵局的投資協議的希望，稱必須在歐洲更大的中國戰略中對此進行重新評估。不過，她也重申，歐盟不需要與中國脫鉤。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究史莫爾（Andrew Small）說，儘管這次訪問有一些內容是關於外交重新接觸，但馮德萊恩明確地闡述了「歐洲思維的平衡正在移動的方向」。

馬克宏料將施壓習近平，盼抑制中國對俄支持

根據法國官員說法，法國總統馬克宏本周訪問中國期間將向習近平施壓，希望抑制中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持。西方對於北京與莫斯科間深化的政治和經濟關係日漸憂心。

《華爾街日報》報導，馬克宏5日起訪中，預計6日和中國國家主席習近平會談。法國官員表示，馬克宏將勸阻習近平全力支持俄羅斯的戰爭行動。中國是俄羅斯最重要的夥伴，也是在西方經濟制裁下日益重要的貿易支柱。

更重要的是，馬克宏和其他歐洲領袖希望預防中國跨越西方的紅線，亦即大規模提供武器給莫斯科。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「我們不希望見到中國站隊俄羅斯。」

但馬克宏想說服習近平恐怕十分困難。習近平上個月才訪問莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會談。中國到目前未譴責俄國入侵烏克蘭，也採用俄國說法，不稱此事件為「戰爭」。俄羅斯今年已成為中國最大石油供應國。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）說：「馬克宏並沒有超能力。中國釋出的所有訊息都指向習近平支持俄羅斯。」

不過，許多歐洲官員仍認為，他們至少會有些影響力。歐盟執委會主席馮德萊恩此次與馬克宏同行，顯示歐盟與中國的經貿關係可能會受中方行動影響。馮德萊恩將另外與習近平會談。

根據歐盟官員，歐洲是中國最大的貿易伙伴之一，若北京不希望歐盟遵循白宮路線，與中國對抗並縮減經濟關係，就有誘因做出對烏克蘭情勢更有幫助的行動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航