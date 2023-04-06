2023/04/06,
中國

《紐約時報》：中國富商燒光錢，貪腐醜聞燒毀習近平足球夢

《紐約時報》：中國富商燒光錢，貪腐醜聞燒毀習近平足球夢
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

如今中國資金已被波灣地區的資金所取代，尤其是沙烏地阿拉伯和卡達，現在擁有中國曾經追求的地位。於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足的低迷不振，更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加彭等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。

中國足協迄今9人被查，港媒：風暴未燒完

（中央社）中國足協反貪風暴越演越烈，過去5個月至少有9名教練、高層被查落馬，官方明言要深入查找足球領域腐敗問題。港媒報導，這場風暴仍未燒完，傳前足協主席、乒乓球名宿蔡振華也可能受牽連。

中國足協反貪腐風暴由2022年11月開始捲起，先是陸媒引述消息表示，中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。其後官方正式通報，李鐵涉嫌嚴重違法正接受調查。

今年1月中國足協在蘇州召開第11屆執委會第8次會議，會中宣布足協秘書長劉奕被免職。

同月中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮也涉嫌嚴重違紀違法被查。據公開資訊，陳永亮過去曾涉及分贓培訓款項的疑雲，但最後全身而退。

2月官方通報，66歲的中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法被查。

3月中國男足假球案風暴繼續向上燒，中國足協官網同日通報，足協紀律委員會主任王小平及競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法被查。

3月27日中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希下令對國家體育總局展開「機動巡視」，要求深入查找、推動解決體育領域、特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。

男足風暴也上升至最高層的國家體育總局，3月29日官方通報，中國田徑協會主席于洪臣涉嫌嚴重違紀違法被查。于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調去足協工作，曾任中國足協副主席。

同日足協也通報中超聯賽公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法被查。

4月1日風暴燒至現任國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才，他涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

63歲的杜兆才此前曾任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

中國體育總局4月2日緊急成立7人工作小組，由副局長李穎川領隊，進駐足協確保協會穩定運作。

香港《星島日報》4日報導，雖然官方緊急派工作組進駐足協，但並不代表這場足壇風暴到此為止。

外界流傳，曾主管中國足球的乒乓球名宿蔡振華可能受牽連。2014年初蔡振華以中共中央候補委員、國家體育總局副局長身分出任中國足協主席，並主持制定「中國足球改革發展總體方案」，誓言10年內成為亞洲強隊。被抓的于洪臣、董錚是他的愛將。

報導指出，蔡振華5年前已經「轉行」，成為中華全國總工會副主席。面對傳言四起，蔡振華妻子黃勝在社群 媒體闢謠，貼出了丈夫在無錫醫院陪伴母親的照片，並稱「我家老頭一直忙於工作，剛有時間陪母親」。

報導引述分析指，中國足壇的嚴重貪腐醜聞，時任體育總局主要負責人至少需承擔領導責任。有傳言稱，該負責人是陳戌源、劉奕等人的伯樂，雖退居二綫，但能否平安着陸待觀察。

紐時：中國足球燒光錢，貪腐醜聞燒毀習近平足球夢

（中央社）《紐約時報》4日報導，向中共領導人習近平倡議的足球夢表忠，於是富商巨賈紛紛大舉砸錢挹注，但嚴重過度投資難回本又遭遇疫情，加上足壇貪腐醜聞一再曝光，錢燒光也毀了中國足球。

報導說，中國政府支持的體育項目罕見無法稱霸奧運，但足球發展規劃為何脫軌？2015年當局曾發布50條足球發展方案，或許基於對習的支持，又或是富商巨賈急欲利用放寬收購外國資產限制的機會，瞬間足球超吸金。

這些誇張的燒錢包括，動用巨資收購歐洲足球隊的全部或部分股權，中國金字塔頂端的富豪和企業大手筆投資球隊，還有動輒誘人的八位數轉會費，吸引從未考慮在中國發展的球星全都跑來這裡等等。

突如其來的撒錢雖然中國監管機構深感不安，但當時為阻止過熱而實施的限制，已無法遏止嚴重的過度投資，待疫情爆發當局鎖國防疫，一切為時已晚。

像是江蘇足球俱樂部的老闆是中國口袋最深的富豪之一，2021年初，他的球隊在贏得中超聯賽冠軍僅幾個月後就宣告解散。

其他球隊也紛紛仿效，好比出手闊綽的房地產開發商恆大陷入財務危機之後，廣州足球俱樂部遭受降級恥辱，頂級球員抱怨拖欠薪水、不守承諾，他們收拾行李，在終止合約後回國。

上海體育學院經濟管理學院教授劉東鋒表示：「站在各支球隊的角度算一下成本和收入，這根本是不可持續的。」

足球在中國蓬勃發展的最初幾年，資金從中國公司流向外國實體，並迅速使中國成為世界各地球隊、聯賽和聯合會的主要贊助收入來源。

如今中國資金已被波灣地區的資金所取代，尤其是沙烏地阿拉伯和卡達，現在擁有中國曾經追求的地位，最近一次亞洲足球管理機構召開競選國際足聯管理委員會席位的會議，中國候選人在投票中排名墊底。

於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足的低迷不振，更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加彭等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。

中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）表示，中國男足的未來看來會更加暗淡，並說：「如果有什麼不同的話，那就是按照現在的情況，它只會變得更糟。」

何況近來領導中國足壇的高層紛紛因貪腐中箭落馬，中國足球的前景更雪上加霜。

就連向來極力替當局辯護的《環球時報》前總編輯胡錫進也狠批，中國足球燒了大量的錢，出現各種醜聞，「獻給國人的儘是賽場上的屈辱」，「爛到根了」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。