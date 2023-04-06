《紐約時報》：中國富商燒光錢，貪腐醜聞燒毀習近平足球夢
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如今中國資金已被波灣地區的資金所取代，尤其是沙烏地阿拉伯和卡達，現在擁有中國曾經追求的地位。於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足的低迷不振，更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加彭等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。
中國足協迄今9人被查，港媒：風暴未燒完
（中央社）中國足協反貪風暴越演越烈，過去5個月至少有9名教練、高層被查落馬，官方明言要深入查找足球領域腐敗問題。港媒報導，這場風暴仍未燒完，傳前足協主席、乒乓球名宿蔡振華也可能受牽連。
中國足協反貪腐風暴由2022年11月開始捲起，先是陸媒引述消息表示，中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。其後官方正式通報，李鐵涉嫌嚴重違法正接受調查。
今年1月中國足協在蘇州召開第11屆執委會第8次會議，會中宣布足協秘書長劉奕被免職。
同月中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮也涉嫌嚴重違紀違法被查。據公開資訊，陳永亮過去曾涉及分贓培訓款項的疑雲，但最後全身而退。
2月官方通報，66歲的中國足球協會主席陳戌源涉嫌嚴重違紀違法被查。
3月中國男足假球案風暴繼續向上燒，中國足協官網同日通報，足協紀律委員會主任王小平及競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法被查。
3月27日中共中紀委書記、中央巡視工作領導小組組長李希下令對國家體育總局展開「機動巡視」，要求深入查找、推動解決體育領域、特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題。
男足風暴也上升至最高層的國家體育總局，3月29日官方通報，中國田徑協會主席于洪臣涉嫌嚴重違紀違法被查。于洪臣在國家體育總局任職多年，2010年至2017年調去足協工作，曾任中國足協副主席。
同日足協也通報中超聯賽公司前總經理董錚涉嫌嚴重違紀違法被查。
4月1日風暴燒至現任國家體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才，他涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。
63歲的杜兆才此前曾任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲杯中國組委會執行主席、東亞足聯主席。
中國體育總局4月2日緊急成立7人工作小組，由副局長李穎川領隊，進駐足協確保協會穩定運作。
香港《星島日報》4日報導，雖然官方緊急派工作組進駐足協，但並不代表這場足壇風暴到此為止。
外界流傳，曾主管中國足球的乒乓球名宿蔡振華可能受牽連。2014年初蔡振華以中共中央候補委員、國家體育總局副局長身分出任中國足協主席，並主持制定「中國足球改革發展總體方案」，誓言10年內成為亞洲強隊。被抓的于洪臣、董錚是他的愛將。
報導指出，蔡振華5年前已經「轉行」，成為中華全國總工會副主席。面對傳言四起，蔡振華妻子黃勝在社群 媒體闢謠，貼出了丈夫在無錫醫院陪伴母親的照片，並稱「我家老頭一直忙於工作，剛有時間陪母親」。
報導引述分析指，中國足壇的嚴重貪腐醜聞，時任體育總局主要負責人至少需承擔領導責任。有傳言稱，該負責人是陳戌源、劉奕等人的伯樂，雖退居二綫，但能否平安着陸待觀察。
紐時：中國足球燒光錢，貪腐醜聞燒毀習近平足球夢
（中央社）《紐約時報》4日報導，向中共領導人習近平倡議的足球夢表忠，於是富商巨賈紛紛大舉砸錢挹注，但嚴重過度投資難回本又遭遇疫情，加上足壇貪腐醜聞一再曝光，錢燒光也毀了中國足球。
報導說，中國政府支持的體育項目罕見無法稱霸奧運，但足球發展規劃為何脫軌？2015年當局曾發布50條足球發展方案，或許基於對習的支持，又或是富商巨賈急欲利用放寬收購外國資產限制的機會，瞬間足球超吸金。
這些誇張的燒錢包括，動用巨資收購歐洲足球隊的全部或部分股權，中國金字塔頂端的富豪和企業大手筆投資球隊，還有動輒誘人的八位數轉會費，吸引從未考慮在中國發展的球星全都跑來這裡等等。
突如其來的撒錢雖然中國監管機構深感不安，但當時為阻止過熱而實施的限制，已無法遏止嚴重的過度投資，待疫情爆發當局鎖國防疫，一切為時已晚。
像是江蘇足球俱樂部的老闆是中國口袋最深的富豪之一，2021年初，他的球隊在贏得中超聯賽冠軍僅幾個月後就宣告解散。
其他球隊也紛紛仿效，好比出手闊綽的房地產開發商恆大陷入財務危機之後，廣州足球俱樂部遭受降級恥辱，頂級球員抱怨拖欠薪水、不守承諾，他們收拾行李，在終止合約後回國。
上海體育學院經濟管理學院教授劉東鋒表示：「站在各支球隊的角度算一下成本和收入，這根本是不可持續的。」
足球在中國蓬勃發展的最初幾年，資金從中國公司流向外國實體，並迅速使中國成為世界各地球隊、聯賽和聯合會的主要贊助收入來源。
如今中國資金已被波灣地區的資金所取代，尤其是沙烏地阿拉伯和卡達，現在擁有中國曾經追求的地位，最近一次亞洲足球管理機構召開競選國際足聯管理委員會席位的會議，中國候選人在投票中排名墊底。
於是當錢燒光中國足球夢破滅，中國男足的低迷不振，更是中國足球夢的高度期望和極大失望的具體指標，目前全球排名中國男足落後於阿曼、烏茲別克和加彭等國，牢牢困於實力平庸、可有可無的狀態。
中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）表示，中國男足的未來看來會更加暗淡，並說：「如果有什麼不同的話，那就是按照現在的情況，它只會變得更糟。」
何況近來領導中國足壇的高層紛紛因貪腐中箭落馬，中國足球的前景更雪上加霜。
就連向來極力替當局辯護的《環球時報》前總編輯胡錫進也狠批，中國足球燒了大量的錢，出現各種醜聞，「獻給國人的儘是賽場上的屈辱」，「爛到根了」。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。