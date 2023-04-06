中國再次撕毀梵中協議，未獲教宗同意自封上海主教
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梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析指出，中國是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。
天主教媒體：中國毀梵中協議，不甩教宗自封上海主教
（中央社）天主教權威媒體《亞洲新聞》報導，中國天主教主教團主席沈斌4日接任上海教區主教，這項任命未獲教宗同意，中國官方此項「單方面」行動，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。
梵蒂岡目前尚未對此次任命案，做出公開評論或回應。
《亞洲新聞》（AsiaNews）4日報導，兼任中國政協常委的沈斌自封為上海教區主教，他的任命函來自他本身率領的中國天主教主教團，而非如羅馬天主教教義所規定，主教任命的授權必須來自教宗。
《亞洲新聞》表示，梵蒂岡消息指出，這項任命案是中國單方面行動，沒有獲得教宗同意，且上海天主教社群也對這個缺乏教宗授權的任命案，感到震驚痛心。
報導指出，中國天主教主教團是不受教廷承認的組織，且完全附屬於中國共產黨之下。
梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中國政府同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析指出，中國是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判中國。
中國已非首次無視梵中主教任命協議。去（2022）年11月26日，梵蒂岡曾大動作發出聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」，並稱「江西教區未獲聖座承認」，且中方單方面任命主教的行為「沒有按照梵蒂岡與中國雙方現有的對話精神，以及在2018年簽署的主教任命臨時協議。」
《亞洲新聞》報導，教廷與中國長期未對上海教區主教人選達成共識，上海教區自前主教金魯賢主教2013年逝世後，迄今已懸缺十年，教廷原屬意由金魯賢的輔理主教邢文之接任，但邢文之因曾拒絕參與中共官方愛國教會的典禮，被迫辭職。
報導指出，另一位獲得教宗任命的上海輔理主教馬達欽，因為在祝聖典禮上辭去中共愛國會的職務，從2012年以來一直被軟禁在佘山修院，即使後來回到愛國教會，仍無法恢復主教職務。
根據報導，沈斌在就職時絕口未提教宗，反而強調將堅決貫徹共產黨指示，堅持宗教獨立自主原則，推動天主教「中國化」。
中國再次違反協議，傳教廷看新聞才知道上海主教上任
（中央社）教廷4日表示，北京當局已任命中國天主教主教團主席沈斌為上海教區主教。此舉顯然違反了教廷和中國間的主教任命協議，教廷表示，「幾天前」才獲中方告知此項決定。
《路透社》報導，教廷指出，4日稍早才由媒體得知沈斌已獲正式任命。
教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）說：「有關教廷對此事的看法，我目前無可奉告。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 教宗方濟各盼續簽《梵中協議》，反對者批漠視北京侵犯人權、配合自我審查
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。