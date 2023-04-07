馬英九訪中行接近尾聲，各界如何看待他的新角色和引發的口水戰？
我們想讓你知道的是
台灣師範大學政治學研究所教授范世平在社群媒體發表評論指，馬英九想凸顯的是「一中兩府」，一個中國有兩個政府，這個中國的主權是中華民國與中華人民共和國相互重疊的，但中國卻認為一個中國只有中華人民共和國所獨享，「所以馬根本是一廂情願，反而落入中國的『一中』圈套。」
台灣與宏都拉斯斷交後，台灣前總統馬英九3月底開始在中國訪問，一連到訪上海、南京、武漢及重慶等地。他與中國國台辦主任宋濤會面，也在湖南衛視高唱〈月亮代表我的心〉。不過他在長沙大談「中華民國」和「一個中國」，引發與台灣陸委會的口水戰。
儘管馬英九是1949年兩岸分治以來首位訪問中國的台灣在任或卸任領導人，被視為歷史性突破。但關注兩岸局勢的學者對BBC表示，這次訪問中國對兩岸關係與明年台灣大選不會有太大影響，他能否接替連戰成為「兩岸新橋樑」，在如今的內外情勢下仍有待觀察。
與陸委會的口水戰
馬英九12日的行程涵蓋上海、南京、武漢、長沙、重慶，除了在湖南有部分返鄉祭祖的私人行程外，他到訪多個涉及中華民國時期的歷史紀念館，如孫中山紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館等。
上周日，馬英九還在湖南大學與中國學生開展座談。台灣《中國時報》報導稱，馬英九說：「中華民國憲法增修時，中國是兩個部分；同時在中華民國的兩岸人民關係條例第二條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區。前者就是台澎金馬，大陸地區就是台澎金馬以外的領土。」
「所以不論是在台灣，在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國。我們是台灣地區，你們是大陸地區。」馬英九說。
馬英九也講到了大陸對「一個中國」的定義，稱在大陸1983年《憲法》前言裏，台灣是中國不可分割的一部分，這是事實很清楚。他認為，儘管兩岸分屬兩邊，雙方有各自的制度、各自的政策，但是希望大家努力減少不必要的隔閡，讓雙方能夠真誠的交流。
《中國時報》指出，當時台灣學生大聲鼓掌，還有人叫好，而陸方學生則略顯尷尬，只是禮貌性拍拍手。
國民黨將馬英九此次兩岸論述形容為「擦亮中華民國招牌」和「堅定捍衛國家主權」，但中國官方媒體未報導他的闡述。馬英九的論述卻引發了與台灣陸委會的口水戰。
陸委會指，中華人民共和國憲法聲稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九在中國「將我國憲法與之相提並論」，還詮釋為兩岸均堅持「一個中國原則」，不僅矮化台灣，更嚴重悖離台灣從未屬於中華人民共和國的事實，傷害國家主權尊嚴。
「馬前總統唱和呼應中共企圖侵吞台灣的『一中原則』主張，完全與台灣民眾認知背道而馳，我們表達高度遺憾。」陸委會稱。
而馬英九辦公室回擊，陸委會是在公然倡議兩國論，嚴重違反中華民國憲法，並請總統蔡英文表態這是否為政府立場？如果是，請宣布裁撤陸委會，公開承認中國大陸是另一個國家。
陸委會又回應，中華民國是主權國家，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄認為，馬英九身為「中華民國」前總統，說大陸和台灣同屬中華民國不奇怪。
「實質上，這就是『一中各表』的一種論述，」陳澄對BBC指出，「然而在台灣現政府早已不接受『九二共識』的情況下，馬的這種表述並沒有什麼實際的意義，大陸政府自然也不予置評。」
華盛頓大學國際研究學院助理教授林於翔也對BBC指出，「台灣地區和大陸地區都屬於中華民國」這個說法代表國民黨長期的看法。
「不過，最近台灣民意逐漸地不贊成這個看法，所以這個說法我認為是給大陸聽的。雖然北京不承認『中華民國』這個機構，可是『中華民國』還是代表一種『中國』的概念，而且對北京來說比『台灣民國』好多了，」他說。
台灣師範大學政治學研究所教授范世平在社群媒體發表評論指，馬英九想凸顯的是「一中兩府」，一個中國有兩個政府，這個中國的主權是中華民國與中華人民共和國相互重疊的，但中國卻認為一個中國只有中華人民共和國所獨享，「所以馬根本是一廂情願，反而落入中國的『一中』圈套。」
中國行的意義
在馬英九開啟中國訪問行程前，宏都拉斯宣布與台灣斷交，隨後與中國建立外交關係。這使得與台灣建交的國家進一步減少到13個，自蔡英文當選以來，已有9個國家與台灣的中華民國政府斷交。
斷交事件也給馬英九的行程帶來負面影響，許多台灣人認為他不應該在此時出訪中國，即使馬英九此次行程多半為祭祖和交流。
林於翔認為，馬英九這次訪問中國對兩岸關係與台灣大選不會有太大的影響，雖然馬英九是台灣前總統，但他並不能引領國民黨的未來。
「我認為他的訪問屬於國民黨已存在的外交政策，這個外交政策就是發展國民黨和共產黨的關係，證明國民黨可以和中華人民共和國政府有和諧的對談，」林於翔說。
陳澄也認為，馬英九這次以私人名義訪問中國，在緩和兩岸關係，台灣明年大選方面的影響都比較有限。
「宏都拉斯最近和台灣斷交，與大陸建交，應該是已經醞釀一段時間了，與其說馬英九這次的訪問與此有關，不如說是希望和蔡英文訪美及其可能和美議長舉行的會談形成一定的對沖，一方面向大陸表示台灣不只是有『台獨』，另一方面也向島內展示國民黨有能力緩和兩岸關係，為國民黨目前不被看好的選情注入一劑強心針。」
馬英九的角色
據《新華社》報導，在與馬英九會面時，中國國台辦主任宋濤轉達了中國領導人習近平對馬英九的親切問候，充分肯定了馬英九為發展兩岸關係作出的重要貢獻。
台灣中央研究院前副研究員林泉忠發表評論指，馬英九2016年卸任台灣總統後，北京考慮讓他接替連戰作為「兩岸橋樑」的合適人選。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
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