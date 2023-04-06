中國「海巡06」台海巡航3天引發國際諸多解讀，日本警戒、白宮密切關注

中國海巡06號台海巡航3天，檢查兩岸直航貨船

（中央社）中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊昨（5）日開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕，引發國際關注與諸多解讀。

福建海事局微信公眾號5日晚間7時許再通報這次專項行動的重點目標與範圍，並附上一段49秒的短影音，顯示「海巡06」輪早上駛離基地展開行動。

福建海事局稱，4月5日上午9時，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

福建海事局表示，本次專項行動為期3天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

福建海事局並表示，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

通報稱，未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部展開巡航巡查行動。

至截稿，中國官方媒體報導今天展開的台海聯合巡防巡查專項行動，均未提及明天凌晨將在美國洛杉磯登場的「蔡麥會」。

Photo Credit: 中央社（取自中國福建海事局微信公眾號） 中國福建海事局通報，大型巡航救助船「海巡06」輪編隊5日開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天。（圖取自中國福建海事局微信公眾號網頁）

共軍軍艦航經台灣東南海域，白宮：密切注意

（中央社）對於中國在總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談之際，中共海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，白宮表示，正在密切注意，美方始終確保擁有必要能力和資源維護印太和平穩定。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。稍早中國福建海事局也通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊開啟為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

由於時值蔡總統過境美國並將與麥卡錫會談之際，共軍行動引發關注。

對於中國近來的軍事行動，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今（6）日在媒體簡報時重申，中國沒有理由對蔡總統過境過度反應，因為台灣總統過境或與美國國會議員會晤並無不尋常之處，「十分平常」。美方立場不變，中方沒有理由反應過度。

對於共軍軍艦航經台灣東南海域，柯比雖然未予以證實，但表示美方密切注意。他並指出，美方始終確保擁有必要能力與資源，以維護印太區域和平與穩定，中國沒有理由過度反應。

國務院以發言人背景說明方式答覆《中央社》郵件詢問時也重申，蔡總統的過境是美方一貫做法，符合對台關係的官方性質與美國政策，並未改變。台灣高層也常與美國國會議員會晤。北京沒有理由利用這一符合美國長期政策的過境，作為過度反應的理由。

中國驅逐艦穿越台灣與沖繩與那國島間，日本警戒

（中央社）日本防衛省（國防部）今天表示，一艘中國海軍飛彈驅逐艦穿越日本最西端的沖繩縣與那國島和台灣之間北上，朝東海方向航行，防衛省持續警戒監控。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本海上自衛隊4日晚間約8時（台灣時間7時），發現在與那國島南方約60公里的太平洋上，有一艘中國海軍飛彈驅逐艦航行在與那國島與台灣本島之間的海域，然後朝東海方向航行。

這艘驅逐艦今天在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的釣魚台西方約70公里的海域北上，朝中國大陸方向前進。

日本海上自衛隊派出反潛機、護衛艦進行警戒監控。

這艘中國海軍的飛彈驅逐艦3日從沖繩本島與沖繩宮古島之間南下航至太平洋，在沖繩縣先島群島周邊繞行。這艘驅逐艦並未入侵日本領海或鄰接海域。

中國海軍一艘巡洋艦3月現蹤日本鹿兒島縣到沖繩縣之間西南群島外海的太平洋後，從與那國島與台灣本島之間的海域北上。防衛省正在分析中國海軍艦艇的航行目的，並持續警戒監控。

Photo Credit: 國防部提供 via 中央社 國防部5日表示，中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。 圖為國軍海空監控山東艦照片。

Photo Credit: 國防部提供 via 中央社 圖為國軍海空監控山東艦照片。

中共巡航檢查兩岸直航貨船，陸委會：違反協議及慣例

（中央社）中國大陸昨天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會晚間對此表達強烈不滿，嚴正抗議。

陸委會昨晚10時左右透過新聞稿表示，陸方的作為蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間交通正常往來產生嚴重不利影響，「我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議」。

陸委會強調，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，這是持續推動的政策方向。但若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，「我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔」。

中國大陸福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，這項行動引發國際關注與諸多解讀。