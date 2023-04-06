中國「海巡06」台海巡航3天引發國際諸多解讀，日本警戒、白宮密切關注
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國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。稍早中國福建海事局也通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊開啟為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。由於時值蔡總統過境美國並將與麥卡錫會談之際，共軍行動引發關注。
中國海巡06號台海巡航3天，檢查兩岸直航貨船
（中央社）中國福建海事局晚間通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊昨（5）日開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。
福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）前夕，引發國際關注與諸多解讀。
福建海事局微信公眾號5日晚間7時許再通報這次專項行動的重點目標與範圍，並附上一段49秒的短影音，顯示「海巡06」輪早上駛離基地展開行動。
福建海事局稱，4月5日上午9時，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。
福建海事局表示，本次專項行動為期3天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。
福建海事局並表示，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。
通報稱，未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部展開巡航巡查行動。
至截稿，中國官方媒體報導今天展開的台海聯合巡防巡查專項行動，均未提及明天凌晨將在美國洛杉磯登場的「蔡麥會」。
共軍軍艦航經台灣東南海域，白宮：密切注意
（中央社）對於中國在總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談之際，中共海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，白宮表示，正在密切注意，美方始終確保擁有必要能力和資源維護印太和平穩定。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，掌握中共海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。稍早中國福建海事局也通報，其大型巡航救助船「海巡06」輪編隊開啟為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。
由於時值蔡總統過境美國並將與麥卡錫會談之際，共軍行動引發關注。
對於中國近來的軍事行動，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今（6）日在媒體簡報時重申，中國沒有理由對蔡總統過境過度反應，因為台灣總統過境或與美國國會議員會晤並無不尋常之處，「十分平常」。美方立場不變，中方沒有理由反應過度。
對於共軍軍艦航經台灣東南海域，柯比雖然未予以證實，但表示美方密切注意。他並指出，美方始終確保擁有必要能力與資源，以維護印太區域和平與穩定，中國沒有理由過度反應。
國務院以發言人背景說明方式答覆《中央社》郵件詢問時也重申，蔡總統的過境是美方一貫做法，符合對台關係的官方性質與美國政策，並未改變。台灣高層也常與美國國會議員會晤。北京沒有理由利用這一符合美國長期政策的過境，作為過度反應的理由。
中國驅逐艦穿越台灣與沖繩與那國島間，日本警戒
（中央社）日本防衛省（國防部）今天表示，一艘中國海軍飛彈驅逐艦穿越日本最西端的沖繩縣與那國島和台灣之間北上，朝東海方向航行，防衛省持續警戒監控。
日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本海上自衛隊4日晚間約8時（台灣時間7時），發現在與那國島南方約60公里的太平洋上，有一艘中國海軍飛彈驅逐艦航行在與那國島與台灣本島之間的海域，然後朝東海方向航行。
這艘驅逐艦今天在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的釣魚台西方約70公里的海域北上，朝中國大陸方向前進。
日本海上自衛隊派出反潛機、護衛艦進行警戒監控。
這艘中國海軍的飛彈驅逐艦3日從沖繩本島與沖繩宮古島之間南下航至太平洋，在沖繩縣先島群島周邊繞行。這艘驅逐艦並未入侵日本領海或鄰接海域。
中國海軍一艘巡洋艦3月現蹤日本鹿兒島縣到沖繩縣之間西南群島外海的太平洋後，從與那國島與台灣本島之間的海域北上。防衛省正在分析中國海軍艦艇的航行目的，並持續警戒監控。
中共巡航檢查兩岸直航貨船，陸委會：違反協議及慣例
（中央社）中國大陸昨天啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣稱將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。陸委會晚間對此表達強烈不滿，嚴正抗議。
陸委會昨晚10時左右透過新聞稿表示，陸方的作為蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間交通正常往來產生嚴重不利影響，「我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議」。
陸委會強調，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，這是持續推動的政策方向。但若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，「我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔」。
中國大陸福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。晚間再通報，這項行動為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。
時值總統蔡英文過境美國會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，這項行動引發國際關注與諸多解讀。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。