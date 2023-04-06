美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會
我們想讓你知道的是
美國4日承諾，再為澤倫斯基政府提供26億美元軍援。美國再次提供軍援的時機，正當烏克蘭軍隊準備在烏東對俄軍發起反擊的同時，儘管這項行動的精確發起時間尚未透露。俄烏兩軍目前重點戰場仍在巴赫姆特（Bakhmut），這是位於烏東頓內次克州（Donetsk）邊緣的礦業城市和運輸樞紐。
支援烏克蘭春季反俄攻勢，美再提供逾790億軍備
（中央社）在烏克蘭準備對入侵俄軍發動春季攻勢之際，美國國防部4日公布，再提供烏克蘭價值26億美元（逾新台幣790億元）的軍事援助，包括3套對空監視雷達、反戰車火箭彈和油罐車。
《路透社》和《法新社》報導，美國長駐北大西洋公約組織（NATO）代表史密斯（Julianne Smith）3日說，「我們確實預期，烏克蘭未來數週將發動他們某種的春季攻勢。」
美方4日公布的軍援有21億美元來自「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）的經費，美國總統拜登（Joe Biden）政府得以動用這些經費，向國防業者採購軍備而非動用美國的庫存品。
援助倡議出資的軍購包括為美國及盟邦供應烏克蘭的國家先進防空系統（NASAMS）添購彈藥，並採購精準空射彈藥、前蘇聯的冰雹式（GRAD）火箭炮、反戰車火箭彈，裝甲突擊架橋系統和105輛油罐車，同時包括訓練和保養經費在內。
其餘5億美元來自「總統撥款權」（presidential drawdown authority）的經費；根據「總統撥款權」，拜登總統可緊急動用美國庫存武器。
這部分軍援包括6種型號的彈藥，諸如愛國者（Patriot）防空系統的彈藥、戰車彈藥以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。
德國和葡萄牙承諾提供烏克蘭的豹2（Leopard 2）式主力戰車已送抵烏克蘭，4日美國宣布提供的軍援則包括61輛重油罐車以及戰車等重裝備故障的修復車。
自2022年2月24日以來，美方已承諾為烏克蘭提供352億美元以上的安全援助。
澤倫斯基抵波蘭求援，北約有意邀請出席峰會
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）已表示，但願北約今夏召開高峰會時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）能在座。澤倫斯基5日抵達鄰國波蘭進行正式訪問。
《法新社》報導，史托騰伯格4日在北約外長會議後說，「一個獨立而強大的烏克蘭對歐洲－大西洋區的穩定至關重大，因此我們期待在7月（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）峰會中能會見澤倫斯基。」
澤倫斯基5日已抵達波蘭訪問，波蘭收容了數百萬烏克蘭難民，並為烏克蘭提供了重要的武器。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將抵達中國訪問，先前他與美國總統拜登商定，法美兩國將設法與中國交往，期能加速終結俄羅斯逾1年來對烏克蘭的進犯。
《路透社》報導，美國4日承諾，再為澤倫斯基政府提供26億美元軍援。俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄國駐美大使館指控美國企圖儘可能拖延這場衝突。
美國再次提供軍援的時機，正當烏克蘭軍隊準備在烏東對俄軍發起反擊的同時，儘管這項行動的精確發起時間尚未透露。
俄烏兩軍目前重點戰場仍在巴赫姆特（Bakhmut），這是位於烏東頓內次克州（Donetsk）邊緣的礦業城市和運輸樞紐，而頓州大部分已在俄軍控制之下。交戰的兩軍都是傷亡慘重，經數月巷戰和轟炸後，市內已淪為廢墟。
5日上午巴赫姆特的命運依然未卜，俄軍週末表示，已攻占市中心，但烏軍予以否認。
澤倫斯基在華沙（Warsaw）預定會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），並探視烏克蘭難民。
波蘭總統幕僚普希達克茲（Marcin Przydacz）說：「烏克蘭方面將請求波蘭和其他外國夥伴提供更多支援，這不令任何人意外……不過我們必須知道，波蘭真的已做了很多事。」
他表示，波蘭已對烏克蘭交付第一批米格戰鬥機。
另一方面，俄國當局表示，白羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）5日前往莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）展開兩天會談。
白羅斯是普亭最堅定的盟友之一，也是俄軍去年2月進攻烏克蘭的攻擊發起地之一。普亭上月甚至表示，俄國將在白羅斯部署戰術核武。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。