2023/04/06,
歐洲

美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會

美再提供逾790億軍備支援烏克蘭春季反攻；澤倫斯基抵波蘭，北約有意邀請出席峰會
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美國4日承諾，再為澤倫斯基政府提供26億美元軍援。美國再次提供軍援的時機，正當烏克蘭軍隊準備在烏東對俄軍發起反擊的同時，儘管這項行動的精確發起時間尚未透露。俄烏兩軍目前重點戰場仍在巴赫姆特（Bakhmut），這是位於烏東頓內次克州（Donetsk）邊緣的礦業城市和運輸樞紐。

支援烏克蘭春季反俄攻勢，美再提供逾790億軍備

（中央社）在烏克蘭準備對入侵俄軍發動春季攻勢之際，美國國防部4日公布，再提供烏克蘭價值26億美元（逾新台幣790億元）的軍事援助，包括3套對空監視雷達、反戰車火箭彈和油罐車。

《路透社》和《法新社》報導，美國長駐北大西洋公約組織（NATO）代表史密斯（Julianne Smith）3日說，「我們確實預期，烏克蘭未來數週將發動他們某種的春季攻勢。」

美方4日公布的軍援有21億美元來自「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）的經費，美國總統拜登（Joe Biden）政府得以動用這些經費，向國防業者採購軍備而非動用美國的庫存品。

援助倡議出資的軍購包括為美國及盟邦供應烏克蘭的國家先進防空系統（NASAMS）添購彈藥，並採購精準空射彈藥、前蘇聯的冰雹式（GRAD）火箭炮、反戰車火箭彈，裝甲突擊架橋系統和105輛油罐車，同時包括訓練和保養經費在內。

其餘5億美元來自「總統撥款權」（presidential drawdown authority）的經費；根據「總統撥款權」，拜登總統可緊急動用美國庫存武器。

這部分軍援包括6種型號的彈藥，諸如愛國者（Patriot）防空系統的彈藥、戰車彈藥以及高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

德國和葡萄牙承諾提供烏克蘭的豹2（Leopard 2）式主力戰車已送抵烏克蘭，4日美國宣布提供的軍援則包括61輛重油罐車以及戰車等重裝備故障的修復車。

自2022年2月24日以來，美方已承諾為烏克蘭提供352億美元以上的安全援助。

澤倫斯基抵波蘭求援，北約有意邀請出席峰會

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）已表示，但願北約今夏召開高峰會時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）能在座。澤倫斯基5日抵達鄰國波蘭進行正式訪問。

《法新社》報導，史托騰伯格4日在北約外長會議後說，「一個獨立而強大的烏克蘭對歐洲－大西洋區的穩定至關重大，因此我們期待在7月（立陶宛首都）維爾紐斯（Vilnius）峰會中能會見澤倫斯基。」

澤倫斯基5日已抵達波蘭訪問，波蘭收容了數百萬烏克蘭難民，並為烏克蘭提供了重要的武器。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將抵達中國訪問，先前他與美國總統拜登商定，法美兩國將設法與中國交往，期能加速終結俄羅斯逾1年來對烏克蘭的進犯。

《路透社》報導，美國4日承諾，再為澤倫斯基政府提供26億美元軍援。俄羅斯《塔斯社》（TASS）報導，俄國駐美大使館指控美國企圖儘可能拖延這場衝突。

美國再次提供軍援的時機，正當烏克蘭軍隊準備在烏東對俄軍發起反擊的同時，儘管這項行動的精確發起時間尚未透露。

俄烏兩軍目前重點戰場仍在巴赫姆特（Bakhmut），這是位於烏東頓內次克州（Donetsk）邊緣的礦業城市和運輸樞紐，而頓州大部分已在俄軍控制之下。交戰的兩軍都是傷亡慘重，經數月巷戰和轟炸後，市內已淪為廢墟。

5日上午巴赫姆特的命運依然未卜，俄軍週末表示，已攻占市中心，但烏軍予以否認。

澤倫斯基在華沙（Warsaw）預定會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki），並探視烏克蘭難民。

波蘭總統幕僚普希達克茲（Marcin Przydacz）說：「烏克蘭方面將請求波蘭和其他外國夥伴提供更多支援，這不令任何人意外……不過我們必須知道，波蘭真的已做了很多事。」

他表示，波蘭已對烏克蘭交付第一批米格戰鬥機。

另一方面，俄國當局表示，白羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）5日前往莫斯科，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）展開兩天會談。

白羅斯是普亭最堅定的盟友之一，也是俄軍去年2月進攻烏克蘭的攻擊發起地之一。普亭上月甚至表示，俄國將在白羅斯部署戰術核武。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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