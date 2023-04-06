2023/04/06,
歐洲

難民出頭天！德國選出首位敘利亞裔市長

難民出頭天！德國選出首位敘利亞裔市長
Photo Credit: WELT Nachrichtensender YouTube

我們想讓你知道的是

在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島。德國前總理梅克爾曾於2015年短暫實施「門戶開放」政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。

（中央社）2015年以難民身分抵達德國的敘利亞人阿爾謝布爾（Ryyan Alshebl），日前順利當選德國西南部一座城市的首長，直呼這樣的結果「為整個德國樹立了開闊思想……的榜樣」。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，阿爾謝布爾以獨立身分參選巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）奧斯特爾斯海姆（Ostelsheim）市長，2日以55.41%選票擊敗另外2名德國候選人。

德國當地《西南廣播公司》（SWR）報導指出，29歲的阿爾謝布爾的勝選贏得當地民眾歡呼，他自認這場勝仗「打得妙」。

根據德國《第二電視台》（ZDF）報導，阿爾謝布爾說：「今天，奧斯特爾斯海姆市為整個德國樹立了開闊思想和世界主義的榜樣…這在保守的農村地區，並不是理所當然的事。」奧斯特爾斯海姆居民約2500人。

《西南廣播公司》報導，阿爾謝布爾勝選後率先打電話給他在敘利亞的母親，她對這消息感到激動不已。

巴登符騰堡邦市政協會表示，阿爾謝布爾是第一個參選並贏得市長職位的敘利亞裔人士。他將於6月就職。

奧斯特爾斯海姆居民對這位未來的市長大表歡迎。民眾凱克（Annette Keck）告訴西南廣播公司：「童話故事成真，對的人成為我們的市長。」

在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島（Lesbos）。

德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾於2015年短暫實施「門戶開放」（open door）政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。

阿爾謝布爾抵達德國後，落腳奧斯特爾斯海姆附近。他說，當時他覺得「只有一件事要做，那就是迅速站起來並迅速開始投資自己的未來」。

過去7年當中，他任職於鄰近城鎮阿爾滕斯特（Althengstett）的市政廳行政部門。他在競選時表示，他從工作中汲取經驗，並將公共行政服務數位化列為優先要務之一，他的政見還包括靈活的托育政策以及氣候保護。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。