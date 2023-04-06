難民出頭天！德國選出首位敘利亞裔市長
我們想讓你知道的是
在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島。德國前總理梅克爾曾於2015年短暫實施「門戶開放」政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。
（中央社）2015年以難民身分抵達德國的敘利亞人阿爾謝布爾（Ryyan Alshebl），日前順利當選德國西南部一座城市的首長，直呼這樣的結果「為整個德國樹立了開闊思想……的榜樣」。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，阿爾謝布爾以獨立身分參選巴登符騰堡邦（Baden-Wurttemberg）奧斯特爾斯海姆（Ostelsheim）市長，2日以55.41%選票擊敗另外2名德國候選人。
德國當地《西南廣播公司》（SWR）報導指出，29歲的阿爾謝布爾的勝選贏得當地民眾歡呼，他自認這場勝仗「打得妙」。
根據德國《第二電視台》（ZDF）報導，阿爾謝布爾說：「今天，奧斯特爾斯海姆市為整個德國樹立了開闊思想和世界主義的榜樣…這在保守的農村地區，並不是理所當然的事。」奧斯特爾斯海姆居民約2500人。
《西南廣播公司》報導，阿爾謝布爾勝選後率先打電話給他在敘利亞的母親，她對這消息感到激動不已。
巴登符騰堡邦市政協會表示，阿爾謝布爾是第一個參選並贏得市長職位的敘利亞裔人士。他將於6月就職。
奧斯特爾斯海姆居民對這位未來的市長大表歡迎。民眾凱克（Annette Keck）告訴西南廣播公司：「童話故事成真，對的人成為我們的市長。」
在敘利亞，許多人逃離家園但仍留在國內，也有許多人逃往其他中東地區國家，但也有些人像阿爾謝布爾一樣踏上赴歐的危險旅程。他21歲那年乘坐橡皮艇從土耳其橫渡到希臘的列士波斯島（Lesbos）。
德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾於2015年短暫實施「門戶開放」（open door）政策，使得德國於接下來幾年之中接收了約120萬名的庇護尋求者，包括阿爾謝布爾。
阿爾謝布爾抵達德國後，落腳奧斯特爾斯海姆附近。他說，當時他覺得「只有一件事要做，那就是迅速站起來並迅速開始投資自己的未來」。
過去7年當中，他任職於鄰近城鎮阿爾滕斯特（Althengstett）的市政廳行政部門。他在競選時表示，他從工作中汲取經驗，並將公共行政服務數位化列為優先要務之一，他的政見還包括靈活的托育政策以及氣候保護。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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