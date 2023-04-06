2023/04/06,
歐洲

普亭核武威脅使俄中聲明成空洞承諾，美軍擴建波蘭軍事基地強化北約東翼安全

普亭核武威脅使俄中聲明成空洞承諾，美軍擴建波蘭軍事基地強化北約東翼安全
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波蘭防長布拉查克在波維茲基地為一個新的設備儲存設施揭幕。據官員稱，新建的裝備儲存和維護中心（LTESM-C）能容納數千件軍事裝備，包括坦克和技術支援車輛，以及步兵戰車和火砲系統。有了這些新設施，抵達波蘭執行支援任務的盟軍部隊將在幾天而不是幾週內就能獲得必要裝備。

北約：普亭核武威脅使俄中聲明成空洞承諾

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）5日表示，俄羅斯宣布將在白俄羅斯部署戰術核武顯示，數日前俄國與中國發表的聯合聲明形同「空洞的承諾」。

《路透社》報導，史托騰伯格在比利時布魯塞爾的北約總部召開記者會說，在俄國總統普亭（Vladimir Putin）宣布戰術核武入駐白羅斯之前僅數天，俄、中曾共同宣告，各國不應將核武部署到境外。

他說，這顯示這樣的聲明只是「空洞的承諾，我們必須注意的是俄羅斯的實際行為。」

史托騰伯格說，北約至今尚未發現任何跡象顯示，普亭的核武威脅已付諸實施，不過俄國正日益仰仗中國相助，而這是國際間針對烏克蘭戰事對俄實施制裁的結果之一。他說：「與中國貿易對俄羅斯已更加重要。」

他在記者會中再次呼籲俄國釋放《華爾街日報》（WSJ）記者格什科維奇（Evan Gershkovich），此人3月30日在俄國被捕。

史托騰伯格說：「這關係到新聞自由。」

美軍擴建在波蘭軍事基地，強化維護北約東翼安全

（中央社）波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak），5日出席為美軍擴建位於波蘭西部波維茲（Powidz）的軍事基地剪綵儀式，並說兩國的軍事綜合體將加強波蘭和北約整個東翼的安全。

波蘭國家通訊社（PAP）報導，布拉查克在波維茲基地為一個新的設備儲存設施揭幕。據官員稱，新建的裝備儲存和維護中心（LTESM-C）能容納數千件軍事裝備，包括坦克和技術支援車輛，以及步兵戰車和火砲系統。

有了這些新設施，抵達波蘭執行支援任務的盟軍部隊將在幾天而不是幾週內就能獲得必要裝備。

布拉查克說：「與美國的戰略夥伴關係，以及波蘭在北大西洋盟友間的積極參與角色，都是我們國土安全的重要支柱。今天，我們將啟動另一項投資，以加強波蘭和北約（NATO）整個東翼的安全，這個基地是威懾侵略者的方式，也是北約團結的一種表現。」

與此同時，美國駐華沙大使布里辛斯基（Mark Brzezinski）也出席剪綵活動，他指出美國陸軍上個月在波蘭建立了第一個永久駐軍。美國與波蘭不僅加強了雙邊防務合作協議，也同時強化北約及其防禦能力。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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