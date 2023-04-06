2023/04/06,
中東

耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民衝突、逾350人被捕，以巴雙方各執一辭

耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民衝突、逾350人被捕，以巴雙方各執一辭
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當時正在清真寺裡的阿巴斯（Fahmi Abbas）表示：「在清真寺東邊的大院裡，警方發射催淚瓦斯和閃光彈，我沒辦法描述那個場面……然後他們衝進來開始毆打每個人，他們扣留了一些人，並要年輕人臉朝下趴在地上，同時繼續毆打他們。」

耶路撒冷清真寺爆衝突，以色列警方逮捕逾350人

（中央社）以色列警方發言人今天（當地時間5日）表示，耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）爆發警民衝突後，警方上午已「逮捕超過350名以暴力方式據守清真寺內的人士。」

綜合《法新社》與《路透社》報導，爆發衝突的清真寺位於東耶路撒冷的舊城（Old City）裡。警方聲明指出，遭逮捕的人包括「蒙面者、扔石塊及煙火者以及涉嫌褻瀆清真寺者。」

這起事件發生在今天清晨，以色列警方進入艾格撒清真寺，和前去做禮拜的民眾發生衝突，此舉在以色列占領的約旦河西岸（West Bank）各地引發巴勒斯坦人強烈反彈，加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體並發射火箭越界攻擊以色列。

事發之際正值穆斯林齋月（Ramadan）期間，同時也是猶太人逾越節（Passover）前夕。

當時正在清真寺裡的阿巴斯（Fahmi Abbas）表示：「在清真寺東邊的大院裡，警方發射催淚瓦斯和閃光彈，我沒辦法描述那個場面……然後他們衝進來開始毆打每個人，他們扣留了一些人，並要年輕人臉朝下趴在地上，同時繼續毆打他們。」

以色列警方在聲明中表示，蒙面煽動分子據守在清真寺裡，用爆竹、棍棒和石塊抵抗，安全部隊被迫進入大院，「在多次試圖透過對話讓這些人離開清真寺失敗後，警方被迫進入大院將這些人排除。」

聲明也指出，「警察部隊在大院期間，清真寺內許多不法分子及鬧事者投擲石塊並多次點燃爆竹」，共有2名員警受傷。

至少有9枚火箭由加薩地區射向以色列，引發以色列空襲報復，以軍宣稱攻擊的是武裝團體哈瑪斯（Hamas）生產武器的地點。目擊者說，以軍戰車也砲轟加薩走廊南部邊界圍籬沿線的哈瑪斯陣地。

耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民衝突，以巴雙方各執一辭

耶路撒冷的艾格撒清真寺內今早爆發警民衝突；以色列警方表示，警察進入清真寺是為了驅逐「煽動分子」；巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈馬斯則譴責此舉為「前所未有的罪行」。

統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈馬斯集團呼籲約旦河西岸的巴勒斯坦人，「集體起來保衛艾格撒清真寺」。

以色列警方表示，「煽動分子」據守寺內，使用煙火、棍棒和石頭反抗，警察進入清真寺是為了驅散這些人。

艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，過去也見到巴勒斯坦人和以色列人之間出現衝突與暴力，特別是在穆斯林齋戒月期間，這段時間有數以萬計信徒前往艾格撒清真寺禮拜。

艾格撒清真寺是穆斯林的聖地，就建在猶太人所稱猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）上面。

這次新暴力事件發生的時間點，正值穆斯林齋戒月過了一半，而猶太人準備從今天晚間開始慶祝逾越節（Passover）。

以色列警方發布的影音畫面顯示，清真寺內似乎有煙火爆炸，還有一些人投擲石塊。

以色列警方表示，「數名青年和蒙面煽動分子違法」拿著煙火、棍棒和石頭據守在清真寺裡面，警方不得不強行進入寺裡。

在艾格撒清真寺發生衝突的消息傳出後，根據《法新社》記者和目擊者所見，有幾枚火箭從加薩走廊北部射向以色列領土。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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