郭台銘爭取總統提名並表態團結，新北議長力挺侯友宜，藍營黨務人士：有共識隨時可徵召

郭台銘表態團結，藍營人士：為國民黨注入強心針

（中央社）鴻海創辦人郭台銘5日宣布爭取國民黨提名參選總統，黨內人士指出，郭台銘為陷入提名紛擾的國民黨注入強心針，調整好腳步的郭台銘將更大方的勤走四方，是否與新北市長侯友宜此消彼長，仍待觀察。

鴻海創辦人郭台銘5日召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

對於郭台銘的表態，國民黨立委林為洲表示歡迎，並說對郭台銘的胸懷大度特別表示尊敬。他認為，國民黨總統提名的腳步應該要加快，人選就是侯友宜跟郭台銘了，希望未來一個月能見真章，也希望兩人良性競爭，看誰民調高，藍營就徵召誰在明年參選總統。

林為洲指出，侯友宜穩定務實不會爆雷，是2024完成政黨輪替最有可能人選，所以他支持侯友宜。政黨輪替非常重要，可讓綠營無法壟斷國家資源，讓台灣的經濟、國際關係及兩岸和平都能更好。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，非常感謝郭台銘同意以國民黨為基礎，結合所有非綠候選人共同團結合作，贏得2024大選，未來的國民黨總統提名徵召，也必定考驗黨中央智慧。

謝衣鳯指出，侯友宜是國民黨內最強母雞，亦是非綠陣營最主要候選人之一，她認為侯友宜只要能坦率表達對於國家經濟產業發展方向，及如何建立兩岸和平穩定關係看法，相信基層民眾都會支持，希望黨中央能為主要候選人排除障礙，團結大家支持國民黨的候選人。

黨內人士表示，郭台銘的記者會相當成功，顯示郭台銘有調整腳步，重新強調自身科技與經濟優勢，不僅解決退黨後在黨內產生的質疑，亦展現團結胸襟，正好符合目前黨內希望各方能良性競爭的氛圍。

黨內人士說，未來郭台銘可能將更大方的勤走四方，相較於被綁在新北市的侯友宜，聲量是否此消彼長，仍有待觀察。

黨內人士指出，郭台銘訪美前與國民黨主席朱立倫見面，兩人達成共識就是要讓國民黨的力量極大化，面對黨內陷入提名紛擾，郭台銘的記者會讓藍營再度燃起重返執政的信心，對國民黨是一劑強心針。

至於郭台銘的表態是否會加速國民黨的提名速度，黨務人士表示，2020總統大選一直拖到7月才提名，目前黨內都認為這個時間點太晚，所以最晚應該6月就會決定；國民黨會依據各方形勢變化進行安排，絕對不會延後，還有可能會提前，國民黨會按照自己的步調前進。

郭台銘爭國民黨提名，新北議長挺侯友宜

鴻海集團創辦人郭台銘表態爭取中國國民黨提名選總統，新北市議會議長蔣根煌5日表示，支持新北市長侯友宜；國民黨籍新北市議員林金結也說，侯友宜是適合的母雞人選。

蔣根煌5日下午接受媒體聯訪表示，郭台銘稱如果民意調查侯友宜較高，國民黨決定徵召侯友宜時將全力支持，這樣就不會造成國民黨分裂；團結都不一定贏，「國民黨沒分裂本錢」，支持民調最高人選，希望國民黨重返執政。

此外，鴻海總部位於新北土城區，深耕土城的林金結說，如果徵召盟友，須顧及人選是否對國民黨有貢獻，徵召理由也須向中央常務委員會、全國代表大會代表講清楚，否則會有土崩瓦解隱憂。

不過，土城順聖宮主任委員、前立法委員盧嘉辰告訴《中央社》記者，「我當然挺郭台銘」，春節期間曾與郭台銘通電話，當時確實感受到郭台銘想選總統。

另一方面，郭台銘在新北板橋區也有深厚基礎，在地選出的國民黨籍新北市議員周勝考未表態支持誰，只說交由黨中央決定。

國民黨籍新北市議員曾煥嘉說，他較支持侯友宜，「能從商不見得能從政，能從政也不見得能從商」，縣市長有治理城市經驗，對地方、民生與交通等都能純熟執行，這是台灣目前需要的事。

藍營估最晚6月定總統參選人，有共識則隨時可徵召

鴻海創辦人郭台銘5日表態團結，國民黨立委林為洲等人呼籲黨中央盡快完成總統提名。黨務人士指出，國民黨的提名時程絕對不會拖，預估提名時程最晚不會超過6月，一旦黨內有形成共識，就可以進行徵召。

鴻海創辦人郭台銘5日召開記者會，對於4年前負氣離開，向國民黨致歉，並宣布爭取國民黨提名參選總統。郭台銘表示，如獲國民黨提名，會團結所有非綠陣營贏得2024大選，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

目前國民黨內有孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康表態爭取總統提名，而郭台銘宣布回黨爭取，新北市長侯友宜雖未表態，但在黨內呼聲極高，部分國民黨立委如林為洲、謝衣鳯等人就公開表態力挺侯友宜。

郭台銘5日在記者會中訴求團結下架民進黨，不僅為國民黨注入強心針，也幫助國民黨一掃近日因提名而起的紛擾；包含趙少康、國民黨立委林為洲在內，不少藍營人士都呼籲黨中央盡快完成提名，凝聚共識，全黨團結一致。

黨務人士表示，國民黨在提名的時程上絕對不會拖，黨主席朱立倫日前已表達要幫黨內主要候選人排除障礙，目前就是看主要候選人的態度，黨中央會站在協助角色；隨著情勢變化，一旦黨內形成共識，就可以進行徵召。

黨務人士指出，目前黨內都認為，2024年總統大選若拖到7月才決定提名人選、實在太晚，不利於黨內整合，所以目前預估是不晚於6月，但徵召時程還是要看整體局勢的變化進行調整，目前黨中央還在評估，但絕對不會拖。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航