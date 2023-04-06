大麻合法化將轉彎？大麻經濟成果不如預期，是否加強管制成泰國朝野選戰熱點

泰國成為第一個將大麻合法化的東南亞國家後，成千上萬的大麻商店如雨後春筍般在曼谷與旅遊景點湧現，吸引許多本地人及遊客前往，但自去年6月大麻合法化以來，泰國卻遲遲沒有一套規範使用大麻的保護性法律；此外，衛生部長與泰自豪黨（Bhumjaithai）黨選人Anutin Charnvirakul在推動大麻合法化時，所鼓吹大麻可當作新經濟作物為種植者帶來利益的願景也未能實現。

據《路透社》報導，從國外走私的大量大麻衝擊力本地市場，壓低了批發價格並傷害了本地的大麻種植業者。

泰國商會估計，至2025年，泰國大麻產業（包括醫藥產品）的總價值可能達到12億美元（新台幣366億），但這些利益並非全都回饋至泰國大麻種植業者，37歲的Srapathum Natthapong投入了畢生積蓄進入種植大麻的行業，目前共經營了三個室內大麻種植場，他表示收益已逐漸減少。

「在早期，我可以賣一公斤35萬到40萬泰銖（新台幣31.4萬到35.8萬），但估計4月份的價格會跌至跌至每公斤20萬泰銖（新台幣17.9萬），走私的大麻正在損害我們。」Srapathum 說。

Photo Credit:GettyImages 吸食大麻的民眾（示意圖）。

現今泰國市面上銷售的大麻中有一半以上為走私大麻，不過目前沒有針對走私的數量或價值的確切數據，大麻零售商Chokwan Kitty Chopaka表示，美國是泰國走私大麻主要來源，尤其是在人潮眾多的旅遊景點，包括曼谷、普吉島與芭堤雅。

泰國工業大麻貿易協會的Pornchai Padmindra也表示，由於利潤率不斷縮水，許多種植者正在考慮退出大麻產業，該協會目前擁有300多名成員。

針對國內大麻走私情況，衛生部長Anutin Charnvirakul則嚴厲抨擊：「這是非法的，如果他們非法進口，我們將不得不動用執法力量。」

大麻政策也成為各政黨為在5月大選吸引選票的重要政治議題，據《Thai PBS》報導，為泰黨（Pheu Thai）的總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）便譴責大麻對社會，尤其是對年輕人的威脅，她的父親戴克辛在2000年擔任總理期間便嚴厲打擊毒品。

為泰黨的副領導人Sutin Klungsang表示，若為泰黨順利取得執政權，將重新規範大麻相關法規，並將大麻的使用限制於醫療和研究目的。

「我們不接受將大麻用於娛樂目的，並且堅持此政策立場。」他說。

現為執政聯盟之一的民主黨（Democrat Party）議員Banyat Chetanachan表示，民主黨支持醫用大麻，但不支持大麻的自由貿易，他認為，目前的法律真空為大麻市場的開發創造了成熟的條件，但法律真空也為走私商人提供了一個漏洞。

「我們應該準備三項新法案，一項針對醫用大麻，另一項針對大麻的使用，第三項針對非醫療目的使用大麻，最後一項法案則需要透過公眾辯論。」Banyat 說。

前進黨（Move Forward）主席及候選人Pita Limjaroenrat指出，公眾可以通過某些限制大麻使用的法律獲得大麻的好處，但大麻應該被歸類為麻醉品以保護公眾。他說，如果大麻被視為麻醉品，那麼公共衛生部便不得不負責制訂與大麻有關的法律。

「公共衛生部目前沒有足夠的資源或人員來處理這件事，如果我們讓當今的執政者做這項工作，法律將不會在任何實踐中真正獲得執行。」Pita表示。

但推動大麻合法化的泰自豪黨堅持，大麻合法化的利大於弊。

「大麻具有很好的價值，它可以用於多種目的，包括推動經濟增長。如果你這次投票給我們，我們會確保大麻合法化不會被禁止。」該黨議員Suphachai Jaismut表示。

該黨候選人Anutin Charnvirakul也指出，由總理帕拉育擔任主席的麻醉品管制委員會已批准從泰國的麻醉品清單中刪除大麻，因此沒有理由回溯，而Anutin的競選口號是「支持大麻自由貿易，讓我們將它用於醫藥、健康和經濟」。

Photo Credit:GettyImages 泰國路邊販賣大麻的攤販（示意圖）。

此外，《NIKKEI Asia》報導，泰國政府從今年1月開始便積極限縮大麻法規，發布新的指令和措施，包含民眾購買前須出示身分證、限制大麻商店不得在廣告上展示大麻圖示，以及提高在公共場合吸食大麻的刑罰，違反者最高可被判入獄三個月或罰款2萬5千泰銖（新台幣2萬2千元）。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒