大麻合法化將轉彎？大麻經濟成果不如預期，是否加強管制成泰國朝野選戰熱點
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2022年泰國成為第一個大麻合法化的亞洲國家，至今卻尚未有完整的配套措施，而當初政府所鼓吹大麻可當作新經濟作物為種植者帶來利益的願景也未能實現。大選將至，大麻政策的立場再度成為各政黨吸引選票的論述。
泰國成為第一個將大麻合法化的東南亞國家後，成千上萬的大麻商店如雨後春筍般在曼谷與旅遊景點湧現，吸引許多本地人及遊客前往，但自去年6月大麻合法化以來，泰國卻遲遲沒有一套規範使用大麻的保護性法律；此外，衛生部長與泰自豪黨（Bhumjaithai）黨選人Anutin Charnvirakul在推動大麻合法化時，所鼓吹大麻可當作新經濟作物為種植者帶來利益的願景也未能實現。
據《路透社》報導，從國外走私的大量大麻衝擊力本地市場，壓低了批發價格並傷害了本地的大麻種植業者。
泰國商會估計，至2025年，泰國大麻產業（包括醫藥產品）的總價值可能達到12億美元（新台幣366億），但這些利益並非全都回饋至泰國大麻種植業者，37歲的Srapathum Natthapong投入了畢生積蓄進入種植大麻的行業，目前共經營了三個室內大麻種植場，他表示收益已逐漸減少。
「在早期，我可以賣一公斤35萬到40萬泰銖（新台幣31.4萬到35.8萬），但估計4月份的價格會跌至跌至每公斤20萬泰銖（新台幣17.9萬），走私的大麻正在損害我們。」Srapathum 說。
現今泰國市面上銷售的大麻中有一半以上為走私大麻，不過目前沒有針對走私的數量或價值的確切數據，大麻零售商Chokwan Kitty Chopaka表示，美國是泰國走私大麻主要來源，尤其是在人潮眾多的旅遊景點，包括曼谷、普吉島與芭堤雅。
泰國工業大麻貿易協會的Pornchai Padmindra也表示，由於利潤率不斷縮水，許多種植者正在考慮退出大麻產業，該協會目前擁有300多名成員。
針對國內大麻走私情況，衛生部長Anutin Charnvirakul則嚴厲抨擊：「這是非法的，如果他們非法進口，我們將不得不動用執法力量。」
大麻政策也成為各政黨為在5月大選吸引選票的重要政治議題，據《Thai PBS》報導，為泰黨（Pheu Thai）的總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）便譴責大麻對社會，尤其是對年輕人的威脅，她的父親戴克辛在2000年擔任總理期間便嚴厲打擊毒品。
為泰黨的副領導人Sutin Klungsang表示，若為泰黨順利取得執政權，將重新規範大麻相關法規，並將大麻的使用限制於醫療和研究目的。
「我們不接受將大麻用於娛樂目的，並且堅持此政策立場。」他說。
現為執政聯盟之一的民主黨（Democrat Party）議員Banyat Chetanachan表示，民主黨支持醫用大麻，但不支持大麻的自由貿易，他認為，目前的法律真空為大麻市場的開發創造了成熟的條件，但法律真空也為走私商人提供了一個漏洞。
「我們應該準備三項新法案，一項針對醫用大麻，另一項針對大麻的使用，第三項針對非醫療目的使用大麻，最後一項法案則需要透過公眾辯論。」Banyat 說。
前進黨（Move Forward）主席及候選人Pita Limjaroenrat指出，公眾可以通過某些限制大麻使用的法律獲得大麻的好處，但大麻應該被歸類為麻醉品以保護公眾。他說，如果大麻被視為麻醉品，那麼公共衛生部便不得不負責制訂與大麻有關的法律。
「公共衛生部目前沒有足夠的資源或人員來處理這件事，如果我們讓當今的執政者做這項工作，法律將不會在任何實踐中真正獲得執行。」Pita表示。
但推動大麻合法化的泰自豪黨堅持，大麻合法化的利大於弊。
「大麻具有很好的價值，它可以用於多種目的，包括推動經濟增長。如果你這次投票給我們，我們會確保大麻合法化不會被禁止。」該黨議員Suphachai Jaismut表示。
該黨候選人Anutin Charnvirakul也指出，由總理帕拉育擔任主席的麻醉品管制委員會已批准從泰國的麻醉品清單中刪除大麻，因此沒有理由回溯，而Anutin的競選口號是「支持大麻自由貿易，讓我們將它用於醫藥、健康和經濟」。
此外，《NIKKEI Asia》報導，泰國政府從今年1月開始便積極限縮大麻法規，發布新的指令和措施，包含民眾購買前須出示身分證、限制大麻商店不得在廣告上展示大麻圖示，以及提高在公共場合吸食大麻的刑罰，違反者最高可被判入獄三個月或罰款2萬5千泰銖（新台幣2萬2千元）。
新聞來源：
- Thailand's promised cannabis bonanza disappoints as politicians trade blame（路透社）
- Narcotic or not? Thailand’s cannabis industry in the balance as parties battle it out ahead of polls（Thai PBS）
- Thailand scrambles to control cannabis sales and curb abuse（NIKKEI Asia）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。