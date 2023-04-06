2023/04/06,
政治

民進黨團高度肯定「蔡麥會」外交表現，呼籲國民黨不要放任馬英九被中國「吃豆腐」

民進黨團高度肯定「蔡麥會」外交表現，呼籲國民黨不要放任馬英九被中國「吃豆腐」
Photo Credit: 翻攝自民進黨立法院黨團臉書

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民進黨立法院黨團今日在「蔡麥會」後召開了記者會，高度肯定總統蔡英文在外交場合的表現，並譴責中國在蔡英文出訪期間的動作頻頻是「玻璃心」碎滿地的表現。同時呼籲國民黨團應立即表態支持蔡英文，而不是放任前總統馬英九在中國被「吃豆腐」。

今（6）日上午總統蔡英文在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫，並引述了孔子的「德不孤，必有鄰」，來表達對美國民主夥伴支持的感言。

民進黨立法院黨團在「蔡麥會」後也引蔡英文的話召開了「民主、團結、共榮。德不孤，必有鄰記者會」，表達對蔡英文這次出訪的支持，並高度肯定蔡英文在國際外交場合的表現。同時呼籲國民黨團應立即公開表態支持蔡英文的外交行程，而不是放任前總統馬英九繼續在中國被「吃豆腐」。

蔡英文出訪期間中國動作頻頻

對於中國政府在蔡英文訪外期間的動作，民進黨團深表遺憾及強烈抗議。

立法委員鄭運鵬細數中國對這次蔡英文出訪的不友善舉動包括：

  • 在蔡英文出訪同時也安排台灣政要去中國進行訪問。
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Photo Credit: GettyImages

馬英九於蔡英文出訪友邦期間也以「祭祖」名義出訪中國。圖為馬英九在南京參觀孫中山陵墓。

  • 花錢請人到蔡英文於過境美國期間下榻飯店入口用不堪入耳的字眼辱罵。
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Photo Credit: GettyImages

蔡英文於2023年4月4日抵達洛杉磯的下榻飯店時，支持中共的抗議者在旁揮舞中國五星旗及反台獨標語。

  • 在台灣海峽發動軍演。
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Photo Credit：中華民國國防部

2023年4月5、6日「蔡麥會」期間，國軍於台灣海峽偵獲共機1架次、共艦3艘次。

  • 發布充滿侮辱字眼的聲明稿。
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Photo Credit：翻攝自中國國台辦官網

中國國台辦於「蔡麥會」後發新聞稿稱蔡英文利用過境「竄美」，並與麥卡錫會面，是「倚美謀獨」的挑釁行為。

針對中國這些動作，立法委員陳亭妃表示這就是中國「玻璃心」掉滿地的證據。更直指馬英九於5日會見上海書記陳吉寧時疑似「打瞌睡」的舉動，與蔡英文帶領台灣突破外交困境的「蔡麥會」，高下立判。

美國議長與台灣總統會面不是第一次。1997年香港回歸前3個月，美國前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）就曾訪台與時任總統李登輝見面；去（2022）年，美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也曾訪台。但立法委員王定宇特別強調，這次的「蔡麥會」是台灣民選元首被接待規格最高的一次，且舉行在即、被稱為「肩並肩」（Balikatan）的美國、菲律賓聯合軍演，亦是美國針對中共擴張所做的因應之道。

王定宇還表示，即便法國總統馬克宏訪問了中國，卻也表達了「去幫助俄羅斯的就是共犯」這樣的警告字眼，呼籲中國應該好好「反省」，不要變成「國際麻煩製造者」。

立法委員羅致政則對國民黨在這次蔡英文的出訪缺席表達遺憾。這次時代力量、台灣民眾黨及民進黨都推派了一名代表隨行，但國民黨的「不出席」，令他擔心這背後代表的是「杯葛」。且同一時間國民黨前主席出訪了中國，這很清楚的表達了兩黨在國家方向及戰略選擇的不同。希望國民黨能亡羊補牢，不要再將重點擺在「缺蛋」之上。

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核稿編輯：翁世航


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