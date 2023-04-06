黃珊珊宣布「已正式加入台灣民眾黨」，全力支持柯文哲參選2024總統大選
我們想讓你知道的是
黃珊珊今日於臉書發文宣布正式加入台灣民眾黨。黃珊珊表示，她在台北市議會及台北市政府與柯文哲朝夕相處近8年的經驗，令她堅信民眾黨與柯文哲是她最正確的選擇。而黃珊珊雖然於去年的台北市長選舉落敗，但她得到的34萬張選票也令她發覺，台灣已有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，因此她更要攜手民眾黨一起改變台灣。
前台北市副市長黃珊珊，今（6）日在個人臉書發文宣布「已正式加入台灣民眾黨」，因為她深信「柯文哲與台灣民眾黨，是彰顯正直誠信的正確選擇」。
全力支持柯文哲參選2024總統
黃珊珊表示，在台北市議會見證柯文哲執政5年，再到市政府擔任副市長近3年，與柯文哲朝夕相處，也和台灣民眾黨並肩作戰，令她充分體認到，要改變台灣政治，就必須凝聚這股力量。雖然柯文哲並不完美，但他在政治文化上所帶來的改變，無論是堅守財政紀律、追求公平正義，開放政府、公開透明、以人為本、務實治理等，確實為台北的未來帶來正面的發展。
黃珊珊也在前一天的臉書貼文發表了她今年的to do list的置頂選項，就是「全力支持柯文哲參選2024總統大選」。她也將全程陪同柯文哲以總統候選人身份訪美，拜訪美國政界及僑界。而黃珊珊也表示美方會以總統候選人的規格接待他們一行人。
市長選舉雖敗但已迎來改變
黃珊珊也說到去（2022）年的台北市長選舉，雖然結果不如預期，但支持她的選民賦予她34萬票的期待，這份期待太重，讓她沒辦法揮揮衣袖遠離政治，因此更想用盡全力為這群支持她的人們，打造一個符合期待的正常國家。
黃珊珊堅信改變政治文化的社會運動已經開花結果，全台灣已經有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則。而她選擇加入台灣民眾黨，就是希望能與台灣民眾黨的夥伴一起共同承擔改變政治文化的重責大任，令台灣擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治。
黃珊珊在文末感性地向她的民眾黨夥伴喊話：「一個人走得快，一群人走得遠，讓我們一起勇敢航向未知的未來，一起努力往目標前進！」且期許台灣能因為有台灣民眾黨的存在，政治環境更健康、更乾淨、更透明。
延伸閱讀
- 【關鍵眼中盯】林昶佐不競選連任不意外，中正萬華區最有趣的變數就屬黃珊珊了
- 出席造勢力挺黃珊珊，黃國昌：抗中保台早就是台灣人DNA而非權貴牟利遮羞布
- 《黃珊珊：33個人生故事》：都什麼年代了還想操作「含淚投票」、「忍痛支持」，何苦？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。