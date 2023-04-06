黃珊珊宣布「已正式加入台灣民眾黨」，全力支持柯文哲參選2024總統大選

前台北市副市長黃珊珊，今（6）日在個人臉書發文宣布「已正式加入台灣民眾黨」，因為她深信「柯文哲與台灣民眾黨，是彰顯正直誠信的正確選擇」。

全力支持柯文哲參選2024總統

黃珊珊表示，在台北市議會見證柯文哲執政5年，再到市政府擔任副市長近3年，與柯文哲朝夕相處，也和台灣民眾黨並肩作戰，令她充分體認到，要改變台灣政治，就必須凝聚這股力量。雖然柯文哲並不完美，但他在政治文化上所帶來的改變，無論是堅守財政紀律、追求公平正義，開放政府、公開透明、以人為本、務實治理等，確實為台北的未來帶來正面的發展。

黃珊珊也在前一天的臉書貼文發表了她今年的to do list的置頂選項，就是「全力支持柯文哲參選2024總統大選」。她也將全程陪同柯文哲以總統候選人身份訪美，拜訪美國政界及僑界。而黃珊珊也表示美方會以總統候選人的規格接待他們一行人。

市長選舉雖敗但已迎來改變

黃珊珊也說到去（2022）年的台北市長選舉，雖然結果不如預期，但支持她的選民賦予她34萬票的期待，這份期待太重，讓她沒辦法揮揮衣袖遠離政治，因此更想用盡全力為這群支持她的人們，打造一個符合期待的正常國家。

黃珊珊堅信改變政治文化的社會運動已經開花結果，全台灣已經有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則。而她選擇加入台灣民眾黨，就是希望能與台灣民眾黨的夥伴一起共同承擔改變政治文化的重責大任，令台灣擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治。

黃珊珊在文末感性地向她的民眾黨夥伴喊話：「一個人走得快，一群人走得遠，讓我們一起勇敢航向未知的未來，一起努力往目標前進！」且期許台灣能因為有台灣民眾黨的存在，政治環境更健康、更乾淨、更透明。

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核稿編輯：翁世航