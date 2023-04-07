狒狒之死的反思：應變靠的是演習，還是演戲？

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）

三月二十八日林務局勘驗狒狒屍體，報導稱左胸、右背有明顯傷口。敘述模糊，似指「從左胸通右背的貫穿傷」。

《ETtoday新聞網》報導，外界據此質疑獵人為何向胸口要害開槍。獵人回應強調只開一槍，「很明確看到是右邊的屁股。」推測子彈貫穿等原因才導致胸口有傷。並透露當時他被要求趕快離開，隨後就有人上去「補刀」。《三立新聞網》指「補刀」為麻醉槍。

二十九日報導追加了驗屍「右臀有擦傷」描述，印證獵人供詞，也推翻獵人推測「槍彈從右屁股貫穿胸口」的可能，如果貫穿就不會是右臀擦傷。

代表獵人只造成擦傷，致命另有其人。

一、

如果是麻醉槍「補刀」致命，根據《三立新聞網》影片，是在盧紀燁指揮下進行。六福村獸醫一公尺近距命中後，照例該檢查狒狒生命跡象卻沒有做，反而讓盧紀燁接手在鏡頭前把狒狒拖出來喊「逮捕歸案」，一旁還有人串供：「我們就一致說狒狒是被麻醉到就好了。」

假設獸醫沒檢查是因為認定狒狒已死，眾人以為補麻醉槍只是對屍體加工欺騙外界，解釋狒狒為何不動了；事發後再假裝不知獵槍開火，撇清責任，推給獵人。那麼會演這齣戲，說明了這群演員清楚狒狒不該死於獵槍，當然是指揮官要負責。

但屍體會說話。沒想到狒狒中獵槍只是擦傷。

警總審訊陳文成後，政府宣布陳「畏罪跳樓自殺」，屍檢滿身刑求傷痕。美國法醫驗屍，要化驗被拒，說「陳屍位置和傷勢吻合被人平抬以平行樓梯欄杆姿勢拋下的推論」，不是正常跳樓一腳跨出欄外掉落。可能為掩蓋刑求，不送急診，而扔下樓脫罪，畏罪的是警總。

相隔四十二年，換狒狒枉死。犯行、程度不同，相同的是，有權者拒絕負責，演戲掩蓋真相導致受災滾雪球擴大。任何人遭遇危機都可能恐慌、逃避，揣摩上意而隱瞞真相也屬不得不然。但權力必須受監督，公眾必須要有真相。

二、

在獵人發聲前，桃園市農業局就搶先說，發射麻醉槍的都是六福村的人。這句話已買好保險，為第二個替死鬼埋下伏筆。

二十九日，張善政受訪仍在重複盧紀燁的版本：「據我了解，當時農業局人員包括專委盧紀燁在內，看到狒狒時，都以為牠中的是麻醉槍，完全沒有想到會用普通的子彈來把牠射殺，後來看到血流太多，才發現情況不對。」

「據我了解」就是切割停損，預留空間，將來可以推托自己跟大眾一樣受部屬欺騙，而不是應該為系統混亂負責、調查檢討、公布真相的人，更不是得知真相後會下令封口的人。

三、

去年，《NHK》報導大阪天王寺動物園演習地震脫逃圍捕，工作人員個個全副武裝，戴鋼盔手套，穿制服識別。豎起網牆攔路，阻止獅子演員逃跑。獸醫則坐鎮車內安全區域，由車窗伸出麻醉槍。射中獅子倒地，工作人員持盾牌上前保定。當時看好笑，但現在看了桃園圍捕，才知道這能避免何種災難。

桃園市農業局說詞是，到場時已有另一組人馬在場，身分不明。民宅內昏暗，要去找手電筒時，獵人有手電筒（實為槍燈），上前一照隨即開槍。

獵人第二輪說詞，指屋內人很多，屋主阿嬤，各方人馬，還有民眾圍觀，為保護眾人只能開槍。獵人第一輪說詞，稱為阻止狒狒逃跑只能開槍（無網牆可攔路）；下令者沒穿制服，他受命開槍後，才知對方是六福村的人，無權下令。他沒提到，但六福村獸醫可能不知獵人開實彈，彼此雙重誤認。

市府、獵人說詞，都指出市府的管理失職，有四天準備，但和林務局、獵人、新竹縣、六福村聯合圍捕卻毫無計畫，各方成員沒制服、臂章、名牌表明身分，眾人既未獲配發護具，也不該集體進屋製造被狒狒攻擊的危險，獸醫沒防護，沒拉封鎖線隔離民眾，入口沒人核對名單，沒窗口報到指引，負責人沒指示獵人防守站哪個位置、聽誰指揮、和誰小組分工、開槍準則為何，判斷有危險向誰報告，誰能下令開火。每個規畫背後都有千絲萬縷複雜考慮，不能只隨口吆喝「那個誰、來幫我打燈」就行。

Photo Credit: 中央社

天王寺動物園的園長向井猛說，災害不知何時會發生，第一靠平時訓練；第二透過每次訓練，更新應變準則，以完善因應方法。臺灣過去照中國忌諱「呸呸呸別觸我霉頭」相信避而不提、壞事就不來。現在因應風險，訂標準流程照做還不夠，必須從實作發掘問題精進。狒狒枉死，不能止於消費情緒，管理必須改革。市府、議會若再掩耳盜鈴，考驗在即。

四、

《讀賣新聞》報導，俄羅斯去年二月入侵烏克蘭，沖繩縣府五月就協調當地民航、渡輪，擬戰時疏散計畫，今年三月鄰近臺灣的先島群島舉辦「台灣有事」演習，當地11萬居民、1萬觀光客後送九州，沖繩本島及周邊137萬人就地避難。預估每天飛機、船隻運兩萬人到九州，花6天疏散。

假如受戰火波及、惡劣天氣或夜間運輸，會用自衛隊運輸機、船艦撤離。為此去年施工延長先島群島機場跑道、新建與那國島港口，修法簡化自衛隊徵用民航機場的程序，要求規畫徵用旅館、國宅安置難民。

這才是生命教育。人力物力昂貴的演習背後，是「人命重於一切」。縣府無權放縣民自生自滅；以最壞的情況想定做好準備，是最起碼的責任意識。