狒狒之死的反思：應變靠的是演習，還是演戲？
我們想讓你知道的是
災害不知何時會發生，第一靠平時訓練；第二透過每次訓練，更新應變準則，以完善因應方法。臺灣過去照中國忌諱「呸呸呸別觸我霉頭」相信避而不提、壞事就不來，狒狒枉死不能止於消費情緒，管理必須改革，市府、議會若再掩耳盜鈴，考驗在即。
文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持、《Premiere首映》雜誌總編、《明日報》、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現職寫作。獲《聯合報》等文學獎，著《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書）
三月二十八日林務局勘驗狒狒屍體，報導稱左胸、右背有明顯傷口。敘述模糊，似指「從左胸通右背的貫穿傷」。
《ETtoday新聞網》報導，外界據此質疑獵人為何向胸口要害開槍。獵人回應強調只開一槍，「很明確看到是右邊的屁股。」推測子彈貫穿等原因才導致胸口有傷。並透露當時他被要求趕快離開，隨後就有人上去「補刀」。《三立新聞網》指「補刀」為麻醉槍。
二十九日報導追加了驗屍「右臀有擦傷」描述，印證獵人供詞，也推翻獵人推測「槍彈從右屁股貫穿胸口」的可能，如果貫穿就不會是右臀擦傷。
代表獵人只造成擦傷，致命另有其人。
一、
如果是麻醉槍「補刀」致命，根據《三立新聞網》影片，是在盧紀燁指揮下進行。六福村獸醫一公尺近距命中後，照例該檢查狒狒生命跡象卻沒有做，反而讓盧紀燁接手在鏡頭前把狒狒拖出來喊「逮捕歸案」，一旁還有人串供：「我們就一致說狒狒是被麻醉到就好了。」
假設獸醫沒檢查是因為認定狒狒已死，眾人以為補麻醉槍只是對屍體加工欺騙外界，解釋狒狒為何不動了；事發後再假裝不知獵槍開火，撇清責任，推給獵人。那麼會演這齣戲，說明了這群演員清楚狒狒不該死於獵槍，當然是指揮官要負責。
但屍體會說話。沒想到狒狒中獵槍只是擦傷。
警總審訊陳文成後，政府宣布陳「畏罪跳樓自殺」，屍檢滿身刑求傷痕。美國法醫驗屍，要化驗被拒，說「陳屍位置和傷勢吻合被人平抬以平行樓梯欄杆姿勢拋下的推論」，不是正常跳樓一腳跨出欄外掉落。可能為掩蓋刑求，不送急診，而扔下樓脫罪，畏罪的是警總。
相隔四十二年，換狒狒枉死。犯行、程度不同，相同的是，有權者拒絕負責，演戲掩蓋真相導致受災滾雪球擴大。任何人遭遇危機都可能恐慌、逃避，揣摩上意而隱瞞真相也屬不得不然。但權力必須受監督，公眾必須要有真相。
二、
在獵人發聲前，桃園市農業局就搶先說，發射麻醉槍的都是六福村的人。這句話已買好保險，為第二個替死鬼埋下伏筆。
二十九日，張善政受訪仍在重複盧紀燁的版本：「據我了解，當時農業局人員包括專委盧紀燁在內，看到狒狒時，都以為牠中的是麻醉槍，完全沒有想到會用普通的子彈來把牠射殺，後來看到血流太多，才發現情況不對。」
「據我了解」就是切割停損，預留空間，將來可以推托自己跟大眾一樣受部屬欺騙，而不是應該為系統混亂負責、調查檢討、公布真相的人，更不是得知真相後會下令封口的人。
三、
去年，《NHK》報導大阪天王寺動物園演習地震脫逃圍捕，工作人員個個全副武裝，戴鋼盔手套，穿制服識別。豎起網牆攔路，阻止獅子演員逃跑。獸醫則坐鎮車內安全區域，由車窗伸出麻醉槍。射中獅子倒地，工作人員持盾牌上前保定。當時看好笑，但現在看了桃園圍捕，才知道這能避免何種災難。
桃園市農業局說詞是，到場時已有另一組人馬在場，身分不明。民宅內昏暗，要去找手電筒時，獵人有手電筒（實為槍燈），上前一照隨即開槍。
獵人第二輪說詞，指屋內人很多，屋主阿嬤，各方人馬，還有民眾圍觀，為保護眾人只能開槍。獵人第一輪說詞，稱為阻止狒狒逃跑只能開槍（無網牆可攔路）；下令者沒穿制服，他受命開槍後，才知對方是六福村的人，無權下令。他沒提到，但六福村獸醫可能不知獵人開實彈，彼此雙重誤認。
市府、獵人說詞，都指出市府的管理失職，有四天準備，但和林務局、獵人、新竹縣、六福村聯合圍捕卻毫無計畫，各方成員沒制服、臂章、名牌表明身分，眾人既未獲配發護具，也不該集體進屋製造被狒狒攻擊的危險，獸醫沒防護，沒拉封鎖線隔離民眾，入口沒人核對名單，沒窗口報到指引，負責人沒指示獵人防守站哪個位置、聽誰指揮、和誰小組分工、開槍準則為何，判斷有危險向誰報告，誰能下令開火。每個規畫背後都有千絲萬縷複雜考慮，不能只隨口吆喝「那個誰、來幫我打燈」就行。
天王寺動物園的園長向井猛說，災害不知何時會發生，第一靠平時訓練；第二透過每次訓練，更新應變準則，以完善因應方法。臺灣過去照中國忌諱「呸呸呸別觸我霉頭」相信避而不提、壞事就不來。現在因應風險，訂標準流程照做還不夠，必須從實作發掘問題精進。狒狒枉死，不能止於消費情緒，管理必須改革。市府、議會若再掩耳盜鈴，考驗在即。
四、
《讀賣新聞》報導，俄羅斯去年二月入侵烏克蘭，沖繩縣府五月就協調當地民航、渡輪，擬戰時疏散計畫，今年三月鄰近臺灣的先島群島舉辦「台灣有事」演習，當地11萬居民、1萬觀光客後送九州，沖繩本島及周邊137萬人就地避難。預估每天飛機、船隻運兩萬人到九州，花6天疏散。
假如受戰火波及、惡劣天氣或夜間運輸，會用自衛隊運輸機、船艦撤離。為此去年施工延長先島群島機場跑道、新建與那國島港口，修法簡化自衛隊徵用民航機場的程序，要求規畫徵用旅館、國宅安置難民。
這才是生命教育。人力物力昂貴的演習背後，是「人命重於一切」。縣府無權放縣民自生自滅；以最壞的情況想定做好準備，是最起碼的責任意識。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！