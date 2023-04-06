中共派出航母「山東艦」加上海巡巡航，學者：新三戰組合，向國際傳遞台海為「內政事務」

蔡麥會在加州甫落幕，台海之間的緊張局勢才正要展開：中共海軍山東艦5日穿越巴士海峽，來到台灣鵝鑾鼻以東200海浬（約370公里）左右，而中國福建海事局5日也宣布啟動「聯合巡航巡查專項行動」，派出其大型巡航救助船「海巡06」在台海中北部進行為期3天的巡查，更揚言期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

國防部長邱國正今（6）日於立法院備詢，表示中國透過巡查、巡航的方式，單方面界定管轄海域，甚至「把台灣當作內海」，可見要與台灣在法律方面做爭辯；邱國正也警告，類似的巡航「沒有截止日期」，恐怕成為台海未來的新常態。

國防安全研究院所長蘇紫雲分析，山東艦這次來到鵝鑾鼻以東200海里的位置，這個區域算是「專屬經濟海域」，沒有越過24海里的海峽中線，不過山東艦出南海和中國海事局的巡航混在一起，是中共解放軍第一次實施這樣的組合，也是一個新型態的法律戰。

蘇紫雲指出，山東艦在台灣東部外海，意思是在不提升軍事對峙的風險下，向國際傳達台灣是內政事務，中國有能力在外海阻止外軍干預台灣問題；另一方面，宣布在台海中北部啟動聯合巡航的單位是中國海事局，隸屬中國交通運輸部的下級單位，由此單位執行此行動是將台海視為「內部事務」，又強調在特定的情況將對台籍貨船、施工船進行登船檢查，是為顯示有效執行管理權。

蘇紫雲說，中共在台灣東部部署軍艦，但在台灣海峽部署的是行政監管船，這是第一次有這樣的組合，是在國際體性裡面進行抗議，傳達台灣海峽就界定是內海，而中國在台灣海峽「有能力執行運輸秩序的維護」。

蘇紫雲解釋，美國前眾議長裴洛西去年來台，中共船艦有到高雄港外海24海里，但這次蔡英文與麥卡錫見面後卻還未見海上的軍事脅迫，原因是上次和這次時空背景完全不同：上次是中國二十大之前，習近平一定會表現得很強硬，今年連兩會都開了，習近平是正式的國家主席，加上今年疫情結束，中國要復甦經濟，在台海周邊大規模軍演對中國很傷。

蘇紫雲進一步指出，中共在海上的布局是對國際事務訴求台海主權地位，屬於「法律戰」，另外本次麥蔡會期間，中共在美國時代廣場刊登廣告、羞辱我國總統，並在雷根圖書館上方拉寫著「One China! Taiwan is part of China!」（一個中國，台灣是屬於中國的）標語布條，這些屬於「輿論戰」；另外更透過國台辦系統散播錯假訊息，對我國實施「心理戰」，相較去年純粹軍事，今年則實施新的三戰組合。

Flying above the Reagan Library all morning as Speaker McCarthy meets with Taiwan’s President Tsai Ing-wen: “One China Taiwan is Part of China.” pic.twitter.com/dtMiqnS1MJ — annmarie hordern (@annmarie) April 5, 2023

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核稿編輯：翁世航