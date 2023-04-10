欲解決止痛藥「芬太尼」走私問題，墨西哥總統為何要寫信給習近平？
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為了回應美國針對鴉片類鎮痛藥墨西哥走私芬太尼的壓力，墨西哥總統宣佈他已經寫信給中國國家主席習近平，以抑制太尼的運輸，但在這個事件的核心問題上，美墨中仍在各說各話。
文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）
墨西哥總統週二（4月4日）表示，他已寫信給中國國家主席習近平，敦促他幫助控制鴉片類鎮痛藥芬太尼的運輸，並駁斥美國對墨西哥在制止芬太尼走私方面做得不夠的批評。芬太尼可用來合成鴉片類藥物。
《路透社》週二報導，墨西哥總統羅培茲・奧夫拉多爾（Lopez Obrador）宣讀了3月22日寫給習近平的信，他在信中為遏制這種致命藥物的供應所做的努力辯護，同時回擊了美國的批評。部分人士希望美國對墨西哥進行軍事干預。
「我們來找你，習近平主席，不是要你在面對這些粗魯的威脅時給予支持，而是要求你出於人道主義原因，幫助我們控制可以從中國運往我國的芬太尼貨物」，他說。
羅培茲在記者會上說，這封信是在美國議員最近訪問墨西哥後所寫，他們建議他與中國對話，以解決芬太尼威脅。
《美聯社》報導，中國已採取一些措施限制芬太尼出口，但是標籤錯誤或是難以被檢測到的前體化學品（precursor），仍繼續從中國的工廠中流出。
目前尚不清楚習近平是否收到了這封信，或者他是否做出了回應。中國駐墨西哥大使館沒有立即對這封信向《路透社》發表評論。
羅培茲否認芬太尼是在墨西哥生產的，他在信中說，菲律賓毒梟直接從亞洲購買。他還表示，美國消費的毒品只有30％是通過墨西哥進入的。
大多數非法芬太尼被墨西哥販毒集團壓製成偽造的藥丸，這些藥丸看起來像其他藥物，或者被混入其他藥物中，例如海洛因和古柯鹼。在美國，許多死於過量服用的人，並不知道他們正在服用芬太尼。據稱在美國每年約有7萬人因芬太尼過量服用而死亡。
中國的角色
《路透社》報導，美國官員質疑芬太尼不是在墨西哥生產這種說法，認為這種鴉片類藥物是在該國大量生產的，使用的化學品主要來自中國。
美國共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）一直站在美國對墨西哥施壓的最前沿，他週一（4月3日）表示，將提出關於芬太尼的立法，其中包括將墨西哥毒梟集團指定為外國恐怖組織。
墨西哥外交部長埃夫拉德（Marcelo Ebrard）表示，應對芬太尼威脅是當務之急，他反駁了葛瑞姆的批評，稱在美國因販運芬太尼而被捕的，絕大多數人都是美國人。
專家表示，墨西哥毒梟集團現在從美國市場賺了很多錢，他們認為沒有必要在墨西哥本國市場出售芬太尼。
《路透社》在3月15日的報導中也提到，一位美國高級執法官員在回應共和黨議員的質詢時表示，他認為越過美墨邊境的中國移民數量增加，與非法芬太尼進入美國之間沒有聯繫。
但自美國總統拜登（Joe Biden）於2021年上任以來，共和黨人一再試圖將芬太尼的販運，與非法越過美墨邊境的移民數量創紀錄聯繫起來。但絕大多數芬太尼是在美墨西南邊境緝獲，且是在合法的入境口岸被攔截到的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！