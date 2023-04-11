TNL+ 2023/04/11,
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馬來西亞政府倡議為對抗通膨的「慈憫套餐」，為何民間企業響應推出後卻紛擾不休？

馬來西亞政府倡議為對抗通膨的「慈憫套餐」，為何民間企業響應推出後卻紛擾不休？
圖為馬來西亞一美食中心的柱子上，貼著宣傳憐憫套餐（Menu Rahmah）的海報。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

受到全球通膨的影響，為了讓低收入群體能溫飽，馬來西亞政府於今年初提倡「慈憫套餐」（Menu Rahmah）計畫，此計劃建議民間的私人企業可以制定價格介於5令吉（約新台幣35元）或以下的餐點，讓有需要的群體可獲得溫飽。 但這由官方倡議，企業自願配合的倡議能否永續進行下去，在馬來西亞引起了許多討論，尤其小本生意者對食材成本的承受力並不如大型企業。

為應對全球通貨膨脹給國內帶來的民生壓力，馬來西亞國內貿易及生活消費部所提倡的「慈憫套餐」計畫，至今已經實行兩個月。究竟這項計畫是緩解民眾生活開銷的紓困好方法，還是過於理想的權宜之計，是本文所要探討的。

什麼是「慈憫套餐」？

「慈憫套餐」（Menu Rahmah）是由去年11月上任的馬來西亞首相安華領導的團結政府，於今年初所提倡的計畫，此計劃建議私人企業可以制定價格介於5令吉（約新台幣35元）或以下的餐點，讓有需要的群體可獲得溫飽。

在價格如此便宜的慈憫套餐中，民眾可以吃到什麼樣的食物呢？根據官方的建議，慈憫套餐內應含有白飯，搭配一肉一菜。即使價格廉宜，也要顧及營養分配，讓民眾在這個價格範圍內獲得均衡的飲食。

這項計畫雖然由政府發起，但政府方面並沒有為計畫提供津貼，所有的成本都是由私人企業百分百消化與承擔。在不花費政府預算的一分一毫之下，也能解決弱勢群體的燃眉之急，這聽起來似乎很美滿，但事實上是否真的如此？慈憫套餐計畫的可持續性又有多高呢？

「慈憫套餐」的響應與反應

截至目前，慈憫套餐計畫實行了兩個月，普遍上參與計畫的商家和消費者所給予的回饋大多數都是好評。

目前馬來西亞全國上下，一共有超過1500多個品牌和食肆參與這項計畫。參與的多是大型的連鎖餐飲品牌，像是快餐店麥當勞、漢堡王、本土快餐店Marry Brown等等。其他像是Aeon和Mydin等超市也加入了推行慈憫套餐的行列。

對不少民眾來說，慈憫套餐真的為他們減輕了不少生活開銷。響應的私人企業越多，民眾能選擇的食物就更多樣，尤其是連鎖快餐店最讓人期待。因為對不少弱勢家庭而言，快餐是奢侈的選項，而在慈憫套餐的配合下，小孩對快餐的期待就能更輕易得到滿足。

什麼族群可以購買「慈憫套餐」？

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