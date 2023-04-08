從天堂醫生、緋村劍心到YouTuber——成為佐藤健「糖粉」的洗腦七步驟
我們想讓你知道的是
近日演出了話題日劇《First Love 初戀》中的並木晴道、被稱為「國民初戀」的佐藤健來台，吸引了大批粉絲與媒體在機場守候。不過也有「非日劇組」的人疑惑：「他到底是誰？」、「到底在紅什麼？」。讓我來為你小小解析一下佐藤健的魅力。
文：林君玶
近日演出了話題日劇《First Love 初戀》中的並木晴道、被稱為「國民初戀」的佐藤健來台，吸引了大批粉絲與媒體在機場守候。
睽違三年再次來台，佐藤健這次主要任務，是拍攝黑松「茶尋味」的品牌全新廣告，這也是佐藤健首次代言海外品牌。或許對佐藤健的粉絲來說，他的動態是非常值得關注的消息，不過也有「非日劇組」的人疑惑：「他到底是誰？」、「到底在紅什麼？」。所以這次，就讓我來為你小小解析一下佐藤健的魅力，或許在經過以下的七個洗腦步驟之後，你會更認識這位備受矚目的日本演員：
#01：先認識《戀愛可以持續到天長地久》裡的天堂醫生
2020年的《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）是一部戀愛漫畫改編的日劇，故事講述上白石萌音飾演的高中女生佐倉七瀨，在一次意外中偶然遇見佐藤健飾演的救人醫生天堂浬，於是立志當護士，並希望能在醫院裡與天堂醫生再次相遇，不料當她真的進到醫院裡工作時，卻發現天堂醫生是個號稱「魔王」的抖S醫生。
因為原著漫畫中兩人相遇－誤會－化解等轉折的有趣描寫，加上戀愛要素滿滿的情節，在真人化之後，佐藤健又將這位傲嬌的「天堂醫生」詮釋的淋漓盡致，各種吻戲與令人小鹿亂撞的戀愛情節，都令收看的觀眾尖叫連連。
不止天堂醫生在劇集播映當時大受歡迎，《戀愛可以持續到天長地久》也在第104回日劇學院賞裡獲得各種大獎，連樂團Official鬍子男dism演唱的主題曲《I Love》都成為當時最受歡迎的連續劇主題曲之一，在日本卡拉OK裡的點播排行裡也居高不下。想要入佐藤健的坑，推薦從這部戀愛力超高的連續劇開始。
#02：《神劍闖江湖》裡，他幾乎是「緋村劍心」本人
漫畫家和月伸宏的漫畫《神劍闖江湖》在2012年開始改編真人化電影，而佐藤健也從這時開始飾演劍客緋村劍心，總共五部的《神劍闖江湖》真人化系列，在2021年的《神劍闖江湖 最終章 The Beginning》中完結。
與以往「慘遭真人化」的改編電影不同，《神劍闖江湖》系列以壓倒性的動作場面與華麗壯觀的畫面著稱，讓讀過原著的漫畫讀者也著迷不已。而佐藤健因為飾演擁有超高速動作的劍客，片中需要的俐落劍術與大量吊鋼絲的動作場面，在訓練與拍攝時也吃了不少苦頭。
不過，從20出頭一路飾演緋村劍心到30多歲的佐藤健，體能不但沒有因為年齡漸長而退步，還進一步讓動作更精準也更俐落，讓動作場面在大螢幕播放時更為壯觀。這些幾乎是挑戰體能極限的表演，除了讓劍心的存在更具有說服力，許多原著漫畫讀者的男生們，在看完電影後也不禁被佐藤健圈粉，紛紛認可他在《神劍闖江湖》的表現，而他幾乎就是漫畫中描寫的劍客緋村劍心本人。
#03：如何被不折不扣的寵粉魔人撒糖
或許有人疑惑佐藤健「撒糖」是什麼意思。佐藤的日文Satou讀音與「砂糖」相似，許多粉絲便將佐藤健進行的「粉絲服務」稱為「撒糖」，像是在日劇中將女主角一把抓來吻下去的橋段，或是這次來台在機場與粉絲見面時以簽名五分鐘、沒完沒了的手指愛心等等親切回應都是。
而身為知名的寵粉魔人，佐藤健實際上是如何寵粉呢——歡迎你加入佐藤健的官方LINE帳號。雖然這是一個有問必答的AI男友帳號，不過對話是按照平常佐藤健說話的口吻來設定，因此當你隨意丟幾個訊息過去，他就會用男友語氣回答「等等再LINE你」。另外，佐藤健不太固定與粉絲的視訊電話時間，也會透過LINE帳號通知各位糖粉。
與粉絲的視訊電話時間？其實佐藤健於2018年演出日劇《繼母與女兒的藍調》時，開始透過「SUGAR」視訊電話APP與粉絲互動，他也推坑好友——樂團ONE OK ROCK主唱TAKA一起用，有時還湊在一塊同時打電話，無論是親切問候或是分享生活點滴，細心程度都讓他榮登寵粉魔人榜首。話說，「砂糖」透過「SUGAR」打電話，這不是叫撒糖要叫什麼我就問。
雖說是視訊電話，其實是在開頭有來電顯示的直播，不過許多人因為那個「佐藤健的來電」畫面而心動不已，不得不說真是一個非常貼近粉絲心情的設計。而這次到台灣拍攝廣告，佐藤健也透過LINE傳拍攝現場的影片，即時向各位在日本的粉絲報告現況。
#04：YouTube上的高速機智問答達人
2020年，佐藤健趁著《戀愛可以持續到天長地久》結局播映之後，話題熱度尚未減退之前，趁熱開了YouTube頻道，第一支影片還邀請了日劇女主角上白石萌音作為嘉賓，可說是相當聰明的安排，因為所有還沈浸在日劇情節裡的觀眾，通通都衝進了佐藤健的頻道裡。
之後的影片企劃，除了找包括神木隆之介在內的好友一起開車出遊的「Takeru No plan Drive」；與錦戶亮、赤西仁和山田孝之合流玩狼人殺；各種雜誌、電影的拍攝幕後等等，主要是讓觀眾更了解佐藤健這個人的各種面向，不過，其中一個企劃非常令人在意——那就是挑戰日本著名的機智問答網站QuizKnock旗下的YouTuberふくらP（Fukura P）。
雖然從他以往參與的作品裡，會誤認為他是個體能派，不過，原來佐藤健是個著迷於各種機智問答的頭腦派，而且是非贏不可、鬥志滿滿的那種，而後，他又與搞笑藝人千鳥ノブ合作TBS的機智問答節目《佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ》，看著他與機智問答達人一來一往的爆速解謎，你是不是又更了解佐藤健了呢。
#05：時尚攝影大師Mario Sorrenti鏡頭下的細膩表演
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。