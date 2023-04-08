從天堂醫生、緋村劍心到YouTuber——成為佐藤健「糖粉」的洗腦七步驟

文：林君玶

近日演出了話題日劇《First Love 初戀》中的並木晴道、被稱為「國民初戀」的佐藤健來台，吸引了大批粉絲與媒體在機場守候。

Photo Credit：Netflix

睽違三年再次來台，佐藤健這次主要任務，是拍攝黑松「茶尋味」的品牌全新廣告，這也是佐藤健首次代言海外品牌。或許對佐藤健的粉絲來說，他的動態是非常值得關注的消息，不過也有「非日劇組」的人疑惑：「他到底是誰？」、「到底在紅什麼？」。所以這次，就讓我來為你小小解析一下佐藤健的魅力，或許在經過以下的七個洗腦步驟之後，你會更認識這位備受矚目的日本演員：

#01：先認識《戀愛可以持續到天長地久》裡的天堂醫生

2020年的《戀愛可以持續到天長地久》（恋はつづくよどこまでも）是一部戀愛漫畫改編的日劇，故事講述上白石萌音飾演的高中女生佐倉七瀨，在一次意外中偶然遇見佐藤健飾演的救人醫生天堂浬，於是立志當護士，並希望能在醫院裡與天堂醫生再次相遇，不料當她真的進到醫院裡工作時，卻發現天堂醫生是個號稱「魔王」的抖S醫生。

因為原著漫畫中兩人相遇－誤會－化解等轉折的有趣描寫，加上戀愛要素滿滿的情節，在真人化之後，佐藤健又將這位傲嬌的「天堂醫生」詮釋的淋漓盡致，各種吻戲與令人小鹿亂撞的戀愛情節，都令收看的觀眾尖叫連連。

不止天堂醫生在劇集播映當時大受歡迎，《戀愛可以持續到天長地久》也在第104回日劇學院賞裡獲得各種大獎，連樂團Official鬍子男dism演唱的主題曲《I Love》都成為當時最受歡迎的連續劇主題曲之一，在日本卡拉OK裡的點播排行裡也居高不下。想要入佐藤健的坑，推薦從這部戀愛力超高的連續劇開始。

#02：《神劍闖江湖》裡，他幾乎是「緋村劍心」本人

漫畫家和月伸宏的漫畫《神劍闖江湖》在2012年開始改編真人化電影，而佐藤健也從這時開始飾演劍客緋村劍心，總共五部的《神劍闖江湖》真人化系列，在2021年的《神劍闖江湖 最終章 The Beginning》中完結。

與以往「慘遭真人化」的改編電影不同，《神劍闖江湖》系列以壓倒性的動作場面與華麗壯觀的畫面著稱，讓讀過原著的漫畫讀者也著迷不已。而佐藤健因為飾演擁有超高速動作的劍客，片中需要的俐落劍術與大量吊鋼絲的動作場面，在訓練與拍攝時也吃了不少苦頭。

不過，從20出頭一路飾演緋村劍心到30多歲的佐藤健，體能不但沒有因為年齡漸長而退步，還進一步讓動作更精準也更俐落，讓動作場面在大螢幕播放時更為壯觀。這些幾乎是挑戰體能極限的表演，除了讓劍心的存在更具有說服力，許多原著漫畫讀者的男生們，在看完電影後也不禁被佐藤健圈粉，紛紛認可他在《神劍闖江湖》的表現，而他幾乎就是漫畫中描寫的劍客緋村劍心本人。

#03：如何被不折不扣的寵粉魔人撒糖

Photo Credit：截圖自LINE

或許有人疑惑佐藤健「撒糖」是什麼意思。佐藤的日文Satou讀音與「砂糖」相似，許多粉絲便將佐藤健進行的「粉絲服務」稱為「撒糖」，像是在日劇中將女主角一把抓來吻下去的橋段，或是這次來台在機場與粉絲見面時以簽名五分鐘、沒完沒了的手指愛心等等親切回應都是。

而身為知名的寵粉魔人，佐藤健實際上是如何寵粉呢——歡迎你加入佐藤健的官方LINE帳號。雖然這是一個有問必答的AI男友帳號，不過對話是按照平常佐藤健說話的口吻來設定，因此當你隨意丟幾個訊息過去，他就會用男友語氣回答「等等再LINE你」。另外，佐藤健不太固定與粉絲的視訊電話時間，也會透過LINE帳號通知各位糖粉。

與粉絲的視訊電話時間？其實佐藤健於2018年演出日劇《繼母與女兒的藍調》時，開始透過「SUGAR」視訊電話APP與粉絲互動，他也推坑好友——樂團ONE OK ROCK主唱TAKA一起用，有時還湊在一塊同時打電話，無論是親切問候或是分享生活點滴，細心程度都讓他榮登寵粉魔人榜首。話說，「砂糖」透過「SUGAR」打電話，這不是叫撒糖要叫什麼我就問。

雖說是視訊電話，其實是在開頭有來電顯示的直播，不過許多人因為那個「佐藤健的來電」畫面而心動不已，不得不說真是一個非常貼近粉絲心情的設計。而這次到台灣拍攝廣告，佐藤健也透過LINE傳拍攝現場的影片，即時向各位在日本的粉絲報告現況。

Photo Credit：截圖自LINE

#04：YouTube上的高速機智問答達人

2020年，佐藤健趁著《戀愛可以持續到天長地久》結局播映之後，話題熱度尚未減退之前，趁熱開了YouTube頻道，第一支影片還邀請了日劇女主角上白石萌音作為嘉賓，可說是相當聰明的安排，因為所有還沈浸在日劇情節裡的觀眾，通通都衝進了佐藤健的頻道裡。

之後的影片企劃，除了找包括神木隆之介在內的好友一起開車出遊的「Takeru No plan Drive」；與錦戶亮、赤西仁和山田孝之合流玩狼人殺；各種雜誌、電影的拍攝幕後等等，主要是讓觀眾更了解佐藤健這個人的各種面向，不過，其中一個企劃非常令人在意——那就是挑戰日本著名的機智問答網站QuizKnock旗下的YouTuberふくらP（Fukura P）。

雖然從他以往參與的作品裡，會誤認為他是個體能派，不過，原來佐藤健是個著迷於各種機智問答的頭腦派，而且是非贏不可、鬥志滿滿的那種，而後，他又與搞笑藝人千鳥ノブ合作TBS的機智問答節目《佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ》，看著他與機智問答達人一來一往的爆速解謎，你是不是又更了解佐藤健了呢。

#05：時尚攝影大師Mario Sorrenti鏡頭下的細膩表演