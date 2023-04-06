美國眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，將接力「蔡麥會」後與蔡英文會晤
我們想讓你知道的是
麥考爾在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾對台灣的支持身影。
美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和我國總統蔡英文今（6）日在加州結束會晤，美國眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）於同日抵達台灣，由外交部常務次長俞大㵢今日上午代表我國政府前往接機，此代表團為期3天的訪問行程，將與蔡英文見面。
外交部今日證實，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾將於本月6日至8日率團搭乘美國行政專機來台訪問，成員另包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾院共和黨議員希爾（French Hill）、金映玉（Young Kim）、莫倫（Nathaniel Moran）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）與民主黨議員汀恩（Madeleine Dean），全團共8位跨黨派國會議員。
外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受立法院院長游錫堃及外交部部長吳釗燮款宴；另將與我方官員就台美關係各項重要議題交換意見。美國在台協會（AIT）表示，此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
總統蔡英文出訪在與麥卡錫會晤後進入尾聲，訪團將於明天離開洛杉磯，預計台北時間7日返抵國門；麥考爾等人預計將在8日與蔡英文會晤。
本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪，麥考爾在今年2月時透露將率團訪台，強調「向中國表明我們支持台灣，是一種威懾，我認為這一點很重要。」
麥考爾現為美國眾議院外交委員會主席，該委員會負責審議外交相關法案，影響範圍包括國務院、國際開發署（USAID）、和平工作團、聯合國等機構，也負責「武器出口管制法」（Arms Export Control Act）的執行工作。
麥考爾在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾對台灣的支持身影，包括上屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）聯名致函拜登政府促請加速對我軍售。
另外美國眾議院印太小組主席金映玉也是重要友我議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立法，另於本屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），另外眾議員貝拉、希爾及瑞森紹爾副黨鞭經常連署友我聯名函及法案，並曾分別提出友台法案；汀恩、羅勒以及莫倫眾議員也多次透過投票、向媒體發聲等方式表達友我立場。
外交部表示，值此全球及區域情勢快速變動、中方持續升高對我威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信麥考爾主席此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。
美國在台協會指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，在訪台之前，訪團剛結束在韓國首爾的訪問。
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核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。