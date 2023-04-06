2023/04/06,
政治

美國眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，將接力「蔡麥會」後與蔡英文會晤

美國眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，將接力「蔡麥會」後與蔡英文會晤
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（右）6日抵台，外交部常務次長俞大㵢（左）代表迎接。Photo Credit: 外交部

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麥考爾在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾對台灣的支持身影。

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和我國總統蔡英文今（6）日在加州結束會晤，美國眾議院外交委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）於同日抵達台灣，由外交部常務次長俞大㵢今日上午代表我國政府前往接機，此代表團為期3天的訪問行程，將與蔡英文見面。

外交部今日證實，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾將於本月6日至8日率團搭乘美國行政專機來台訪問，成員另包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾院共和黨議員希爾（French Hill）、金映玉（Young Kim）、莫倫（Nathaniel Moran）、瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）與民主黨議員汀恩（Madeleine Dean），全團共8位跨黨派國會議員。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受立法院院長游錫堃及外交部部長吳釗燮款宴；另將與我方官員就台美關係各項重要議題交換意見。美國在台協會（AIT）表示，此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

總統蔡英文出訪在與麥卡錫會晤後進入尾聲，訪團將於明天離開洛杉磯，預計台北時間7日返抵國門；麥考爾等人預計將在8日與蔡英文會晤。

本次是麥考爾首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪，麥考爾在今年2月時透露將率團訪台，強調「向中國表明我們支持台灣，是一種威懾，我認為這一點很重要。」

麥考爾現為美國眾議院外交委員會主席，該委員會負責審議外交相關法案，影響範圍包括國務院、國際開發署（USAID）、和平工作團、聯合國等機構，也負責「武器出口管制法」（Arms Export Control Act）的執行工作。

麥考爾在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾對台灣的支持身影，包括上屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）聯名致函拜登政府促請加速對我軍售。

另外美國眾議院印太小組主席金映玉也是重要友我議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立法，另於本屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），另外眾議員貝拉、希爾及瑞森紹爾副黨鞭經常連署友我聯名函及法案，並曾分別提出友台法案；汀恩、羅勒以及莫倫眾議員也多次透過投票、向媒體發聲等方式表達友我立場。

外交部表示，值此全球及區域情勢快速變動、中方持續升高對我威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信麥考爾主席此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。

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Photo Credit: 外交部
希爾眾議員、羅勒眾議員、外交部常務次長俞大㵢、麥考爾主席、金映玉主席、汀恩眾議員、貝拉首席議員、瑞森紹爾副黨鞭以及莫倫眾議員（由左至右）合影。

美國在台協會指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，在訪台之前，訪團剛結束在韓國首爾的訪問。

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核稿編輯：翁世航


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