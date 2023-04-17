【電影】《夢遊樂園》：「等孩子大一點再離婚」，真的比較好嗎？
我們想讓你知道的是
使美樂感到痛苦的或許不是爸媽離婚本身，而是自己在過程中未曾被聆聽、考慮與告知，這往往導致孩子對爸媽有更多的憤怒與不諒解。如果自己或身邊有人正處在離婚風暴中，可以把握3個要點，讓我們即使無法跟伴侶繼續走下去，仍能成為給孩子最少傷害的家長。
文：雞湯來了特約作者陳映羽
校稿：雞湯來了陳世芃
製圖：雞湯來了特約美術羅仕翔
編輯：雞湯來了蕭子喬
電影《夢遊樂園》以如夢似幻的敘事手法，呈現16歲少女美樂面對雙親關係生變時的心理變化。當她逐漸發現眼前的一家和樂，竟是爸媽刻意裝模作樣、粉飾太平的假象，挫敗的她逃到荒廢的兒童樂園，並沉溺在自己編織的幻境世界——懸月王國。
隨著奇幻又荒謬的故事情節，彷彿走進美樂的潛意識裡，透過扮裝遊戲，將心裡的悲傷不安寄託在神秘的國度。觀影的過程中，觀眾彷彿也共同經歷了她感受被矇騙的憤怒、害怕被拋棄的絕望，以及對爸媽又愛又恨的混亂糾結。
當大人為了讓孩子有個「完整」的家，而勉強維繫著徒有其表的婚姻，真的是為了孩子好嗎？
是恨還是對愛的渴望？現實與夢境交織的掙扎崩解
「我只是想……如果我也能幫家裡賺錢，你們是不是就不再每天吵架了？」
——《夢遊樂園》美樂
在《夢遊樂園》裡，美樂目睹爸媽為了家中經濟問題發生爭執，於是自作主張在學校販賣爸爸公司的「山寨」產品，結果卻被其他同學的家長投訴……當美樂感受到爸媽的關係衝突風暴，她嘗試做些什麼，來避免大人的分開，有些孩子甚至會將大人的爭吵歸咎於自己，而產生擔心、焦慮與自責的情緒。
看似完整，實而破碎的婚姻，就像廢棄樂園裡搖搖欲墜、危機四伏的施工現場，嘩地一聲瞬間崩解。
即使被刻意隱瞞的事實是傷人的，然而，使美樂感到痛苦的或許不是爸媽離婚本身，而是自己在過程中未曾被聆聽、考慮與告知，這往往導致孩子對爸媽有更多的憤怒與不諒解。
山丘上背負貸款，卻仍依偎著彼此、欣賞落日餘暉的一家三口，彷彿是美樂內心對於「家」的美好投射。萬萬沒想到上一秒的美好，下一秒卻轉瞬即逝，就好像美樂一直以來相信的、習慣的種種，都漸漸瓦解與陌生。
懸月王國殘酷試煉的最終章，是美樂直面潛藏在自己內心最深的恐懼——不被愛與被丟下的孤單。她用盡全力將它們釋放，最終選擇接受現實並好好安放它們，於是在黑夜落幕、下個日出之時，美樂用自己的方式獲得了重生。
沒有最好的時機，只有「最少的傷害」
國內學者發現，雙親離婚的時間點會影響孩子的親密關係，以及未來對婚姻的期望。
離婚時間點，對孩子的影響：
- 當孩子在兒童期（12歲前）經歷雙親離婚的過程：經常感到驚恐、害怕與無助，時刻擔心「家」會因此瓦解。成長階段少了其中一方的依附經驗，也使孩子對親密關係有較多期待與渴望，到了成年初期容易有約會對象、早婚的情形。
- 若孩子在青春期（12歲後）經歷這個過程：因為認知能力的成熟，較能理解雙親離婚背後的脈絡，並從生活的蛛絲馬跡中預期這是必然發生的結果。
比起結構完整，「實質的相處情景」對孩子影響更大。有些青少年認為，面對爸媽長期關係不和睦或冷戰，自己感到痛苦且折磨，爸媽與其維繫爭吵衝突的不快樂婚姻，不如分開的好；有些青少年發現自己在爸媽終於決定離婚的瞬間，反倒有「解脫」的感覺；也有些青少年談到名存實亡的婚姻最終分開，是很理所當然的事，對爸媽可能離婚抱持平常心。
由此可見，雙親「長期的關係品質」相較於「離婚與否」，前者對孩子來說，是更加重要，也更具影響性的！雖然青少年較能以積極、接納且客觀的態度，看待雙親離異的事件，卻也因為長期目睹婚姻的負向經驗，到了成年初期晚婚、不婚的可能性偏高。
此外，也有國內學者發現，即使雙親以「為了孩子好」為初衷，而勉強維繫婚姻，但若雙方衝突長期存在、實質感情破裂，可能導致孩子與任何一方皆難以有實質上親近的感受。看似家庭結構沒有改變，然而，實際上連結只是形式上的，無法在情感關係層面提供支持與幫助。
守護孩子的內心世界，可以怎麼做？
如果自己或身邊有人正處在離婚風暴中，可以把握3個要點，讓我們即使無法跟伴侶繼續走下去，仍能成為給孩子最少傷害的家長。
要點1，別讓孩子長期目睹雙親爭吵、冷戰：離婚的過程同時也是孩子學習大人如何處理親密關係問題的重要時刻，包括大人間的溝通互動模式、衝突事件的危機處理、關係品質經營等。
要點2，離婚過程，仍維繫良好親子關係：離婚的過程中與孩子保持舒適良好的親子互動，有助於孩子面對生活變動的情緒調適，以及往後親密依附關係的發展。
要點3，離婚後，重建新的親子關係：離婚之後，不論是否與孩子同住，盡可能不要中斷對孩子的照顧承諾與關心支持——延續家長雙方能給予的資源，並避免在孩子面前指責另一方或過度干涉已約定好的親子會面安排。
另一方面，孩子身邊的外部資源或支持網絡也是相當重要的，從同儕朋友、心理社工等專業人員、親戚鄰里等都是可能的支持夥伴：
- 同儕朋友：可提供傾聽宣洩的出口，減少孩子的心理壓力；
- 專業人員：社工師、心理諮商師、老師等，能針對有需求的青少年，適時給予關懷、提供情緒支持，並傳達重要的訊息。
- 家外成年人：當雙親衝突伴隨了親子關係的緊張，其他家人以外的成年人（如較親近的親戚、鄰里等）可部分滿足孩子在關係上的需求，降低產生憂鬱情緒的風險。
面對雙親的離婚風暴，真正在孩子心中留下傷口的，或許是始終沒有表達自己感受的機會，以及曾被否認存在的憤怒、恐懼與悲傷。每個在現實生活中被「家」所傷，而尋求其他寄託（如劇中美樂逃到自己幻想出來的懸月王國）的孩子，都需要被好好地接住。
參考資料
- 陳婉琪（2014）。 都是為了孩子？父母離婚負面影響之重新評估。臺灣社會學刊，（54），31-73。
- 王齡竟、陳毓文（2010）。家庭衝突、社會支持與青少年憂鬱情緒：檢視同儕、專業與家外成人支持的緩衝作用。中華心理衛生學刊，23（1），65-97。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！