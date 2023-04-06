特教老師1打30、半夜3點寫心理評鑑，立委呼籲《特教法》修法納入師生比
我們想讓你知道的是
立委范雲提及，有特教老師反映1個人要負責30個學生，「怎麼可能做好特教服務？」之前就有民眾連署要解決問題，要求教育部定期檢討師生比。現行資源班、巡迴輔導班的師生比沒有全國統一的標準，嚴重過載，導致特教老師累翻、教學品質下降。
距離《特殊教育法》前次大修已經有10年，近期行政院通過最新修正草案，對此，立委范雲今（6）日召開公聽會，討論《特教法》與特教評鑑應該如何修正、調整，以具體改善第一線教學現況，實質提升特教品質。其中，立委、教學現場人員都提及特教師生比高、心理評鑑壓縮教師工作的問題，有基層教師表示，特教老師晚上或假日回家還得加班寫報告，呼籲讓心理評鑑專責化。
「很多教了10幾年的特教老師轉任普通教育老師，請長期病假、壓力過大」，全教產特教委員會主委李麗紅認為，這些老師做不下去是因為政府的支持系統不夠。不同於普通教育訂定全國統一的班級、人數，學生數超過就增班，特殊教育只有集中式特教班明訂班級人數，其他資源班、輔導班都沒有上限，因此主張特教要比照普教明定師生比。
集中式特教班指的是特教生單獨成班，所有課程都在班上進行，但現行高中以下學校的特教班級以分散式資源班最多，這種班級的學生會安排在普通班，部分課程在資源班進行，第3種巡迴輔導班則是由巡迴教師定期到學校、家裡等地提供服務。
立委范雲提及，有特教老師反映1個人要負責30個學生，「怎麼可能做好特教服務？」之前就有民眾連署要解決問題，要求教育部定期檢討師生比。現行資源班、巡迴輔導班的師生比沒有全國統一的標準，嚴重過載，導致特教老師累翻、教學品質下降。
立委陳培瑜也直言，目前《特教法》修法草案對於師生比模糊帶過，許多高中班級師生比超過上限，1個教師得面對40到60個學生，他主張分散式資源班與巡迴輔導班的幼兒園1班教師2人、學生不得超過10人，國小教師2人、學生不超過16人，國高中教師3人、學生不超過24人；集中式資源班幼兒園1班教師2人、學生不得超過8人，國小教師2人、學生不超過10人，國中教師3人、學生不超過12人，高中教師3人、學生不超過15人，並強調特教師資要充足，學生才有機會得到充分的協助。
台灣特教工作專業人員協會秘書長、基層特教老師金采蓁則認為，國小師生比應規定在1比8、國中1比10、高中職1比12才合理，且要公布每校師生比給家長查詢。另外，師生比應由中央主管機關統一定之，不要下放地方政府決定。
半夜3點寫報告，教師：「心評就是血汗報告」
除了師生比太高、讓特教老師忙翻以外，陳培瑜還提出「心理評鑑」的問題。心評為身心障礙學生的鑑定流程，學生透過轉介、申請或推薦，經過初步類別研判、教育需求評估及綜合研判後，完成安置建議和所需服務的評估報告。先前就有民眾在公共政策網路參與平台上提案，希望特教心評人員能夠專職化，讓特教老師能專注教學，根據提案人的估算，1個個案所需的心評時間需要超過9個小時，嚴重壓縮教師本職工作。
金采蓁表示，特教老師白天在學校教學，還要替評估學生搜集鑑定和安置資料、做測驗，以及處理個案問題，有老師晚上回家處理完家務後，得在半夜3點打心評報告，或是假日加班，「這些心評就是犧牲特教老師的休息時間換來的血汗報告。」因此，台灣特教工作專業人員協會提議，應設置專職心評人員，每24班1位，由校內專職心評特教老師或各縣市特教中心專職人員協助，交給主管機關訂定辦法。
全教總副秘書長、特教老師張旭政表示，原本由特教老師做心評，是因為要讓教學與鑑定掛鉤，但實行狀況並非如此，教師鑑定到的學生幾乎都不是後來教學的學生。
台中教育大學特教系教授洪榮照雖然建議增加心評人員資格與培訓方式，但談到心評人員要不要專責化，他認為很多鑑定工作包含早期初步篩選，到後來的討論，都需要特教、普教老師合作辦理，而特教、普教的「融合教育」就能從這裡開始。他呼籲不要把心評當負擔，很多評量資料都可以作為教學參考。
延伸閱讀
- 身為幼兒特教專家，在得知孩子是特殊兒的那一剎那，我的世界崩解得比誰都快
- 孩子成績落後不應歸咎於學校線上課程，父母應做到讀書的引導、而非督導
- 《星星的孩子其實可以更好》：並非每一個自閉症孩子，都有《雨人》主角那樣的特殊天分
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。