芬蘭加入讓北約、俄羅斯邊境線增加一倍，何時輪到瑞典？

文：Bernd Riegert

4月3日，北約做出批准芬蘭加入北約的決定。次日，芬蘭將入盟證書交給北約，將其保存在華盛頓——北約誕生的地方。隨著以上步驟的完成，芬蘭正式成為北約第31個成員國。

單純從數學的角度看，北約同俄羅斯之間的邊境線增加了一倍，達到2600公里。因為芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1300公里。從北部的巴倫支海一直延伸到南部的芬蘭灣。邊界線上覆蓋著大片大片的森林，人煙罕至，幾乎沒有邊防。

北約總部的軍事官員稱，芬蘭軍隊目前可以靠自己的力量很好地保護這一邊界。芬蘭從未廢除男性的義務兵役制，現役軍人人數約為2萬4000名，另外還擁有90萬名訓練有素的預備役人員。戰爭狀態下，芬蘭海陸空三軍總共可以動員到28萬男女軍人。

瑞典國防大學教授威斯特伯格（Jacob Westberg）說，芬蘭總人口只有550萬，從這個角度看，芬蘭具有相對較為龐大的軍事力量。相比較而言，德國人口總數超過8200萬，聯邦國防軍現役軍人僅有18.3萬，後備役3萬名。

芬蘭加入北約的當天，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，北約擴大是對俄羅斯國家利益的襲擊。他對國際文傳電訊社說，俄羅斯將不得不採取相應反制措施。

「強大的武裝部隊」

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）誇讚芬蘭「與冷戰後其它國家不同，沒有減少對軍事的投入。」他表示，現在芬蘭得到所有北約夥伴的援助保障，但是「芬蘭也讓北約變得更強大」。例如芬蘭現在為北約領空防禦提供60架現代化戰鬥機。

瑞典國防大學教授威斯特伯格說，雖然數十年來一直保持中立，但是芬蘭一直維持這龐大的武裝部隊。這和芬蘭從1939年到1940年的戰爭中吸取的經驗教訓不無關係。當時蘇聯侵略者侵佔了芬蘭10％的領土。

莫斯科宣佈對芬蘭加入北約採取反制措施

北約總部方面表示，芬蘭軍隊與北約軍事水準一致，可以無縫融入。在4月3日的記者會上，北約秘書長史托騰伯格沒有回答芬蘭想加入北約哪些部隊，以及北約哪些軍事設備設施可移轉到芬蘭去等問題。

俄羅斯副外長格魯希科（Alexander Grushko）宣佈，俄羅斯將加強其在西北部的軍事存在，以應對芬蘭加入北約的問題。芬蘭也已經宣佈，向烏克蘭提供現代化坦克。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員艾蘭德（Minna Alander）在接受德國媒體採訪時說，芬蘭政府換屆不會改變加入北約的路線。她表示，在這一問題上芬蘭已經形成跨黨派共識。她指出，芬蘭政府的對俄政策將越來越基於威懾，而不再是與莫斯科對話。

瑞典何時加入北約

瑞典和芬蘭都在去（2022）年5月提出加入北約。

北約秘書長史托騰伯格希望瑞典也能加入北約。他再次呼籲土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）放棄使用否決權。他說，瑞典遵守了對土耳其的所有承諾。土耳其要求引渡被其列為「恐怖分子」的庫德異議人士。

軍事問題專家威斯特伯格在接受德國之聲採訪時說，瑞典的加入將不僅是安全政策方面的收獲，同時對北約而言也是軍事上的收獲。他說：「屆時，俄羅斯在波羅的海的行動將更加困難。畢竟，瑞典擁有5艘非常現代化的潛艇，對波蘭和德國的艦隊是有益的補充。」

美國總統拜登（Joe Biden）一直強調，俄羅斯侵略者和被指控的戰犯普亭（Vladimir Putin）做出了完全錯誤的判斷。今年2月拜登訪問波蘭時說：「普亭希望北約芬蘭化，但正相反，他得到的是北約對芬蘭的吸納。」他說，北約將變得更大，而不是像芬蘭幾十年來一直保持中立。

從地圖上可以清楚地看到，隨著芬蘭的加入，北約聯盟正在向俄羅斯第二大城市聖彼得堡靠近。在此之前，位於聖彼得堡西南部的愛沙尼亞是唯一靠近俄羅斯大都市的北約成員國。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀