中國擬向WTO提訴訟，指控美日荷晶片與設備出口禁令「違反自由貿易」
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會挑動北京當局的神經的是最新一波的晶片禁令，近日日本政府宣布，擬對23種半導體製造設備實施出口管制，而這個做法呼應了美國的圍堵策略，而為了突破晶片禁令帶來的產業僵局，中國打算對美國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。
美中對抗下，晶片產業成為大國博弈的戰場，而近年來美國及其盟友紛紛限制高階晶片、機台出口到中國，藉此箝制中國發展人工智慧（AI）、現代化武器等。然而近日中國打算以「違反自由貿易」為理由，向世界貿易組織（WTO）對美國提起訴訟，試圖打破晶片禁令所帶來的產業僵局。
美日荷晶片禁令，中國擬向WTO提訴訟
中國為了突破歐美的出口封鎖。它們於4月3至4日在WTO貨物貿易理事會的會議期間直言，美方濫用各類法律條款對中國造成貿易傷害，條款包含：以國家安全為名對貿易實施大量限制措施；以301關稅對中國某些商品徵收301關稅，以及美國、日本及荷蘭的晶片出口禁令等。
其中，以限制晶片及其設備出口最讓中國頭痛，高階晶片是一個相當重要的零組件。它牽動未來如人工智慧、衛星等產業之發展，此外也連帶打壓中國現代軍武的布建，將影響國家整體國力。
再次挑動北京當局敏感神經的是，最新一波的晶片禁令，近日日本政府宣布，擬對23種半導體製造設備實施出口管制，而這個做法呼應了美國的策略。日前美國才要求全球晶片設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）禁止出口高階半導體機台出口，外界認為這些都是為了遏止中國晶片產業的發展。
中國媒體《第一財經》報導指出，美國藉由日荷藉由晶片圍堵中國十分明顯，而中國商務部表示嚴重關切，並且認為半導體產業是高度全球化的產業，多年已經形成你中有我、我中有你的產業格局，若進行不合理的出口管制，將最全球供應鏈造成傷害。
報導引述中國商務部的說法強調，這段時間來個別國家頻以「國家安全」為由，進行管制、打壓、斷供和技術封鎖等，已經嚴重衝擊半導體市場，背離自由貿易、多邊貿易的原則，也嚴重違反WTO規定，中國已經向WTO提起訴訟。
美日荷將冷處理中國的訴訟
WTO成立於1995年，取代了之前的關稅和貿易總協定（GATT），旨在促進全球貿易自由化和促進成員國之間的貿易。
WTO的成員國包括世界上大部分的經濟體，目前有164個成員國，涵蓋了約98%的全球貿易，WTO的主要職責包括：確定全球貿易規則和標準以促進自由和公平；解決成員國間的貿易爭端，幫助維護貿易體系的穩定；還有提供技術援助和建設性的對話平台，促進彼此間的合作和交流。
本次會議期間，中國對外強調因為美方已經意識到違反WTO的規則，才故意低調處理，並要求美日荷等國向WTO通報相關禁令協議的後續措施，再呼籲WTO加強監督這些違規的行為。
對此，美國表示，本次WTO的貨物貿易理事會並不適合討論國家安全相關的場合，包含出口管制等議題；日本則稱，長期以來是根據《外匯和外貌法》行事，是符合WTO的規則，且達到維護國際和平的目標。
WTO如何認定法規，成為產業焦點
中華經濟研究院副研究員顏慧欣的報告指出，前美國總統川普（Donald Trump）於2017年公布的《2017年總統貿易政策重點》，明確揭示4個重點，分別為：1. 捍衛美國的貿易政策主權，不會自動履行不利於美國的WTO裁決；2. 嚴格執行美國貿易法，確保公平貿易；3. 鼓勵其他國家向美國出口開放市場；4. 和各國家進行談判，達成更新更好的貿易協定。
值得注意的是，「不會自動履行不利對美國的WTO裁決，並且嚴格執行美國貿易法」。這意味著，美國除了利用傳統貿易救濟維繫公平，還開啟了過去束之高閣的法律工具，將堅定的維護美國利益，這包含貿易法第201條防衛措施、 232條款進行之國家安全威脅調查，以及貿易法第301條不公平貿易措施啟動調查等，
此外，美國也根據「瓦聖納協定」（The Wassenaar Arrangement），管制傳統武器及軍商兩用貨品的出口。總體而言，美國將以反傾銷稅、平衡稅和防衛措施收緊貿易出口，並主張在WTO無法處理技術轉移、國家安全等問題，而未來WTO將如何認定兩國的爭議，成為產業重要之事。
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核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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