2023/04/06,
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為減少對燃油進口依賴，印尼政府大力補助把燃油機車改造為電動機車

為減少對燃油進口依賴，印尼政府大力補助把燃油機車改造為電動機車
印尼電動車加油站。Photo Credit:GettyImages

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印尼政府試圖通過補貼傳統兩輪車的改裝來推動電動機車的普及，減少印尼對燃油進口的依賴。除了傳統燃油機F車，印尼當局也減少增值稅以鼓勵民眾購買電動汽車，同時努力吸引外商前往印尼當地投資電動汽車產業。

根據《雅加達環球》與《亞洲新聞台》報導，印尼政府試圖通過補貼傳統兩輪車的改裝來推動電動機車的普及，以減少印尼對燃油進口的依賴。

報導指出，民眾每將一台燃油動力機車改裝為電動機車，就可獲得700萬印尼盾（新台幣14296元）的補助，而現今110cc-150cc機車的整體改裝成本不超過1700萬印尼盾（新台幣34719元），今年預計將有50萬台改裝電動機車獲得補助。

「機車改裝計劃不僅支持環保電動車生態系統，同時減少印尼的進口燃油。」礦產資源部可再生能源部（renewable energy at the Mineral Resources Ministry）總幹事Dadan Kusdiana在周二（4日）的會議上表示。

Dadan Kusdiana指出，電動機車改裝計畫可減少印尼2萬公升的燃油進口量，並為政府節省1千萬美元（新台幣3億5百萬）的外匯。

他也補充，通過將5萬輛燃油機車改裝為電動機車，印尼政府還將能夠從國家補貼的燃油Pertalite（RON90石油）補貼中節省多達186億印尼盾（新台幣3千8百萬），Pertalite燃料油是印尼國家石油和天然氣公司Pertamina共同銷售的國家補貼車用汽油，不僅如此，改裝計畫也能協助機車車主減少燃料支出。

「如果我們以三月的Pertalite價格估算，改裝電動車的機車車主每年可以節省 277 萬印尼盾（新台幣5656元）。」Dadan Kusdiana表示。

機車是印尼最普及的交通工具，2022年印尼的機車數量高達1.25億輛，高於2020年的1.2億輛，Dadan Kusdiana強調政府會積極推動電動改裝機車：「2023年政府援助的目標為5萬台機車，明年將增加到15萬台。」截至2022年10月，印尼目前共有3萬2千台電動機車，該國最終目標為至2030年前，電動機車的數量達到1千3百萬台。

今年3月，財政部長Sri Mulyani Indrawati表示，將撥出7萬億印尼盾（新台幣143億）的國家資金用於電動機車補貼，補貼將涵蓋80萬輛新電動機車的銷售以及20萬輛機車的改裝。

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Photo Credit:GettyImages
圖為來自台灣的電動車品牌Gogoro，成為2022年峇厘島G20高峰會期間機車司機的專用代步工具（示意圖）。

此外，除了推廣電動改裝機車，《路透社》報導，印尼政府於本週一（3）宣布，為鼓勵民眾購買電動汽車，當局已將電動汽車銷售的增值稅從11%降低至1%，該鼓勵措施將於本月生效，並將一路持續到今年年底，增值稅削減措施也適用於部分電動巴士。印尼當局也預計電動汽車今年的銷量將佔汽車總銷量的5%，到2024年將會達到10%。

除了降低增值稅，印尼同時大力招招攬外商對國內電動汽車與電池的投資。印尼擁有全世界最大的鎳（Ni）儲量，此種金屬為生產電動汽車電池中不可或缺的原料，因此印尼政府正在努力吸引特斯拉和中國比亞迪汽車等電動汽車製造商的投資。目前印尼政府與特斯拉的談判已進入最後階段，業內人士認為，如果交易成功，這將提振印尼電動汽車產業的雄心。

「如果你思考過為什麼中國是世界上最大的電動汽車用戶之一，就會發現那是因為他們一開始邀請特斯拉與他們自己的本土製造商競爭，透過這種方式，本地製造商會將自己升級為世界標準的基準。」印尼一家新加坡電動汽車公司Oyika首席技術官 Roderick Chia表示。

而韓國的LG和現代汽車則已經開始在印尼當地建設電池和電動汽車組裝廠。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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