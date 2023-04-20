《看得見的台灣史．時間篇》：9月27日開會討論時，游錫堃說「明天是組黨最好的時機」
我們想讓你知道的是
在國民黨專政下，「選舉」是黨外有識之士參與政治改革的重要道路，儘管國民黨各種舞弊事件頻傳，但黨外人士藉由限縮在「地方」層級的選舉，如台灣省議員選舉、地方選舉等，逐步建立民意的基礎，並培養下一世代的接班人；比如擔任組黨行動關鍵人物之一游錫堃，即受黨外大老郭雨新啟蒙。
文：曾婉琳
抓緊組黨關鍵時機
改為威權統治監視下的組黨行動
「我不知道那天要組黨，很多人都不知道……後來才知道有個十人祕密組黨小組。」本件文物的捐贈者蔡明華律師回憶說道。一九八六年九月二十八日，黨外人士在圓山大飯店召開「一九八六黨外選舉後援會」，展開「第一屆立法委員第五次增額立法委員、國民代表選舉」候選人推薦及輔選工作，蔡律師當時是擔任秩序組組長。
這張工作證中間有個大家熟悉的十字符號及綠色台灣，也就是現在的民進黨黨旗。這圖案設計是歐秀雄為「一九八五年黨外選舉後援會」設計的旗子，圖案中的綠色十字旗，象徵「台灣背著民主的十字架」，後來亦有著不同的意義「台灣走在十字路口上」、「一個十字、各自表述」。此圖案延用至「一九八六年黨外選舉後援會」，之後更成為民進黨正式的黨旗。
當天會議在上午九點二十分開始，主持人是游錫堃，會議開始沒多久先討論議程，意外地加入了組黨的事項，並以臨時動議，新增組黨討論案，由費希平擔任下午組黨會議的召集人。下午二點五十五分開始討論組黨案，會場激辯黨名、黨章等議題，在籌備組黨與正式組黨間搖擺不定，「我印象很深刻，那天朱高正大聲地說，要正式組黨。」蔡律師說，會場意見於是往正式組黨的方向走，當日下午六點〇六分，費希平宣布：「民主進步黨正式成立。」
一九八六年的台灣仍是戒嚴時期。在戒嚴時期，中國國民黨專政下，沒有另組黨派的選項。一九六〇年創辦《自由中國》雜誌的雷震等人倡議組中國民主黨，而後雷震被羅織「包庇匪諜、煽動叛亂」罪名判刑，組黨行動亦告瓦解，組黨成為不能觸碰的禁忌。
沒有黨名的黨
雷震一九四九年年底創辦的《自由中國》可謂黨外雜誌之濫觴，在此之後，雖然查禁、停刊事件頻傳，但黨外雜誌創辦從未停歇。一九五〇至六〇年代有《自由中國》、《文星》，以及延續到一九七〇年代的《大學雜誌》；而一九七五年，由《大學雜誌》出身的許信良、張俊宏等人，結合黨外政治人物黃信介、康寧祥，創辦的《台灣政論》，成為戰後台灣第一本由本土精英所創辦的黨外雜誌，爾後還有《八十年代》、《美麗島》等等。特別是《美麗島》雜誌，在各地成立服務處及分社，朝向一個「沒有黨名的黨」的方向發展。
但在一九七九年十二月十日，《美麗島》雜誌社人員為慶祝國際人權日在高雄辦理活動，惟申請集會未通過，仍依原定計畫辦理，但國民黨政府已出動鎭暴部隊等嚴陣以待，當天晚上的衝突及隨之而來的逮捕行動，也就是後來人們所熟知的美麗島事件或高雄事件，一度大挫黨外勢力。即便如此，一九八〇年代的黨外雜誌仍持續開辦。
一九八三年，黨外年輕一輩的編輯群、作家，共組「黨外編輯作家聯誼會」，積極參與選舉事務，並以原來的媒體專業與國內外媒體建立直接管道，讓黨外活動的眞實狀況傳播出去。
以「選舉後援會」之名
在國民黨專政下，「選舉」是黨外有識之士參與政治改革的重要道路，儘管國民黨各種舞弊事件頻傳，但黨外人士藉由限縮在「地方」層級的選舉，如台灣省議員選舉、地方選舉等，逐步建立民意的基礎，並培養下一世代的接班人；比如擔任組黨行動關鍵人物之一游錫堃，即受黨外大老郭雨新啟蒙。
一九七九年的美麗島事件雖一度讓黨外挫敗，但在一九八〇年年底中華民國第一屆立法院第三次增額立法委員選舉、增額國大代表選舉，黨外候選人中不乏美麗島事件受刑人家屬及相關人，競選期間不顧當局反對，大談美麗島事件，並以延續黨外香火等為訴求，成績斐然。一九八一年地方縣市長、市議員及省議員選舉，黨外人士組成黨外推薦團，透過共同推薦黨外候選人的方式，制定共同的宣傳形式、標語。一九八三年選舉時，成立「一九八三黨外選舉後援會」，黨外已朝向組織化。
如前述，黨外年輕一輩組「黨外編輯作家聯誼會」集結力量，因選舉等而任公職的黨外人士們則於一九八四年亦組「黨外公職人員公共政策委員會」，一九八五年為吸引更多人參與，將「公職人員」拿掉，改名為「黨外公共政策委員會」（公政會）。
一九八六年籌備組黨聲量很大，五月在美國的許信良成立「台灣民主黨建黨委員會」，六月編聯會成立組黨工作小組，公政會也提出「民主時間表」，七月傅正成立「十人祕密組黨小組」。
當國民黨緊盯著這些組黨行動之時，卻沒想到黨外人士竟在一九八六年九月二十八日在圓山飯店的「一九八六黨外選舉後援會」正式組黨——民主進步黨就這樣利用「選舉後援會」這個任務型的組織，暗渡陳倉、順利成立。
關鍵十日
然而，在九月二十八日組黨前，黨外各組織對於組黨仍未有共識；身為「一九八六黨外選舉後援會」召集人的游錫堃以籌備會議為由，希望各黨外代表能在前一天來開會。九月二十七日開會討論時，游錫堃說「明天是組黨最好的時機」，後來現場多人同意、連署提案，並討論隔天的組黨會議流程，這次會議是組黨前唯一一次的預備會議。
為什麼會認為當日是最好的時機？根據游錫堃的自述，之所以會選擇九月二十八日組黨，是因為為一九八六年的投票日是十二月六日，候選人登記日為十月二十九日至十一月五日，所以，如果九月二十八號組黨，萬一國民黨抓人、逮捕原本要代表黨外競選的候選人，仍有緩衝期可以補推薦候選人；此外，還有另一個理由：九月二十八日星期日為教師節，隔天補假，情治人員正在放假，將來不及反應。
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追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
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