經過這場災難性的聽證會，將TikTok出售給美國公司或許是最好的結果
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如果TikTok要被禁，這些受損失的人群和企業一定不少。在美國不太可能像中國一樣，一個命令下來說封就封，受影響人只能自認倒楣，自尋出路。他們的損失，政府也有可能要承擔一定的賠償責任。如果政府不提出方案，就會引發賠償訴訟。一旦用戶勝訴政府可能要賠天價數字，都是不得不考慮的要點。
雙方妥協出售TikTok是最好結果
日前，美國國會山莊舉行了有關TikTok的聽證會，新加坡人TikTok CEO周受資被眾議院能源與商業委員會的委員猛力質疑。周受資雖然在開場時說得不錯，但在隨後的問答中表現不佳，甚至可以說得上是「災難性的表現」，TikTok在美國的前景進一步黯淡。聽證會後，中國媒體一邊猛烈抨擊美國，一邊嘲笑美國議員。
在聽證會後，筆者第一時間就寫了一篇文章，分析為什麼說TikTok在國會山莊的聽證是一場慘敗。不過有三個在中文流傳很廣的說法，應該糾正一下。
第一，不少人（特別是中國輿論）認為，這次聽證非常嚴厲（harsh）。
其實，所有聽證會都有影像記錄，就筆者所看過的而言，這次周受資受到的嚴厲程度，在美國聽證會中是中等偏上的水平。議員們當然不能算是友好，但和幾年前大法官卡瓦諾（Brett Michael Kavanaugh）的聽證比起來是小巫見大巫，甚至還沒有當年臉書老闆祖克柏（Mark Zuckerberg）的嚴厲。
有人質疑，議員經常打斷周的發言。這裡很重要的一個因素是，每個議員的時間只有五分鐘。議員希望聽到自己問題的答案，而不是周重複之前已經說過的話，更不希望周用這個議員的時間，去說上一個議員提問的東西。比如一個議員提問時，周就不斷說先要回應上一個議員的說法。這被這個議員打斷，不是很正常嗎？
另一個重要因素是，議員希望聽到「是」還是「不是」的確定性答覆，而不是一些模稜兩可、「很有技巧」的「外交語言」。當然，筆者承認，有時不太完全避免。但周的回答明顯過多地用了「我不知道」、「就我所知」、「中國政府沒有和我討論過」之類的帶上「我」的視角。
周的身份是什麼？我認為是雙重的：他不但代表自己個人，還代表了整間TikTok。如果他作為個人，這種處理方法當然沒有問題，但如果周不是TikTok的CEO，沒有人會花這麼多時間開一個聽證會問他問題。他除了代表「我」之外，還必然必須以公司的身份去回答「是」還是「不是」。周的處理方法，令議員覺得周非常不真誠。這就是一些議員經常不耐煩地打斷這些「外交辭令」的原因。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！