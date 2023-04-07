「過境外交」升級直接訪美？中共猛挖我國外交牆腳，最後可能得不償失

文：郭瓊俐

總統蔡英文率團出訪中美洲友邦及過境美國的前夕，宏都拉斯派外交部長雷伊納到中國洽談建交事宜，並宣布與台灣斷交。這是蔡英文任內第九個斷交的邦交國，我國邦交國數量也降至13個的新低紀錄。

雖然一再失去邦交國，台灣近年來的國際地位卻明顯上升，與主要國家往來也頻頻突破過去的限制。這包括德國教育及研究部長史塔克訪台，創下26年來德國部長級官員正式訪台紀錄；捷克眾議院議長艾達莫娃也率領超過160人的大型訪問團來台，這是捷克五年來規模最大的海外商務代表團。

核心人士表示，若跳脫邦交國數字的迷思，台灣的總體外交形勢其實是大步向前的。

美國出手，仍難留宏都拉斯

我國與宏都拉斯有82年的邦誼，宏國總統卡蕬楚2021年競選期間就主張外交轉向中國，但在美國斡旋下仍維繫與台灣關係；副總統賴清德去年特地到宏國出席卡蕬楚的就職典禮。時隔一年，卡蕬楚仍宣布要與中國建交。美國國務院指派前參議員陶德以「總統特別顧問」身分訪問宏國，仍然無法挽回宏國的心意。

媒體報導，卡蕬楚政府一上任就向中國提出60億美元的建設方案，宏國尋求與中國建交前，也向我國索取25億美元金援，顯然有獅子大開口的「兩方兜售」意圖。

雖然宏都拉斯否認向台灣索取25億美元金援之事，我國外交部部長吳釗燮3月26日宣布與宏國斷交的記者會上指出，中國對宏國的利誘未曾停歇，卡蕬楚政府也同時向台灣索求數十億美元的巨額經貿援助，就台灣與中國的援助方案進行比價。

面對蔡英文任內已被中國挖走九個邦交國的事實，涉外人士表示，有些小國的確是被中國金錢收買，但是與我國斷交的中美洲國家情況有些不同，關鍵在於這些國家的實際需求，已超出台灣可提供的範圍。過去台灣提供農業技術、醫療支援與人才培育等援助已不敷這些國家的需求，如今他們要的是經濟發展與商業投資，儘管中國開的條件常常無法兌現，但中國的經貿利誘與金援甜頭，都足以吸引這些國家轉向。

地緣關係密切、號稱中美洲「北三角」的薩爾瓦多、宏都拉斯與瓜地馬拉，目前僅剩瓜地馬拉與我國維持邦交，這次蔡英文也率團前往瓜國鞏固邦誼。

涉外人士表示，台灣沒辦法用中國的手段玩外交，因為這不符合民主國家往來的常理，台灣社會也不再能接受買邦交國的方式。雖然美國對「後院」中美洲國家已逐漸失去過往的影響力，美國也不會讓台灣愈來愈被孤立。涉外人士斷言，我國元首藉出訪中美洲國家途中，到美國進行「過境外交」的方式，以後可能改成直接訪問美國，中共一直挖我國外交牆腳，最後可能得不償失。

台灣突破，密國建交商談中

雖然台灣一再失去中美洲國家邦交，我國的外交形勢並不黯淡；太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛即透露，密國正與台灣商談建交事宜。

Photo Credit: GettyImages 密克羅尼西亞總統帕努埃洛（左）與美國國務卿布林肯（右）

相關人士指出，我國邦交國帛琉、馬紹爾，以及目前無邦交的密克羅尼西亞，都是與美國簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association, COFA）的成員，由美國提供軍事協防與經濟援助，因此帛琉與馬紹爾不會與我國斷交，密國也可能選擇和台灣建交。

民進黨立委羅致政指出，台灣在邦交國的戰場是有一點損失，但在其他外交領域上有更大的成果，例如德國、法國、英國等都改變對台灣的態度，不但有重量級官員與議員訪台，也一再公開強調台海和平的重要性，東歐國家也和台灣互設館處，這些外交突破，除了國際氛圍改變的因素，台灣自己也做了很多努力。

羅致政表示，邦交國的存在，的確有凸顯國家主權地位的作用，但14或13的數字有差別嗎？這些數字也沒有改變世上主要國家對台灣主權的立場；相較於邦交國的數字，跟主要國家實質關係的提升更重要。

曾任駐美代表處政治組長、台北市議員趙怡翔也指出，雖然邦交國對台灣有重要性，但是強化與理念相近國家的合作，以及與民主國家的密切連結，對台灣的重要性，更高於維持邦交國的數量。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航