2023/04/06,
教育

教團呼籲做到「3不」之前停辦特教評鑑，家長團體持反對意見

教團呼籲做到「3不」之前停辦特教評鑑，家長團體持反對意見
教育部常務次長林騰蛟｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們想讓你知道的是

全教總一直以來都主張廢除特教評鑑，全教總副秘書長、特教老師張旭政指出，據調查有87％的老師覺得特教評鑑對教學沒有幫助，因為平常就應該發現問題、觀察教學現場狀況，「4年1次評鑑再來改善會不會太慢？評鑑到底對特教現場改善了什麼？」

距離《特殊教育法》前次大修已經10年過去，立法院教育及文化委員會在今（6）日召開公聽會討論修法，其中，民間團體倡議已久的「特教評鑑」問題在會中成討論焦點。有團體認為，特教評鑑影響教學且改善有限，應該直接廢除，家長團體則希望保留，但要做行政減量，不要增加老師工作負擔。

過往，大量的特教評鑑在教學現場被認為加重一線教師的負擔，本次教育部的修法方向，朝向特教評鑑、校務評鑑合併辦理，且項目以法令規定及主管機關事先公布者為限。

立委范雲表示，現行特教評鑑的辦理有很多問題，他認為政府應把關評鑑品質，不要只是單純增加老師的負擔，要讓老師、地方政府、家長都認為評鑑有效。此外，評鑑讓第一線特教老師負擔非常大，有老師反映指標每年都不一樣，面對行政作業身心俱疲。

現行《特教法》要求學校得每4年進行特教評鑑，全教產理事長林碩杰認為，這已經成為特教老師莫大的工作負荷，他呼籲在做到「3不」之前，應停辦特教評鑑。

首先是「不影響教學」，林碩杰提及，有特教老師反映，從評鑑半年前開始，特教班往往只剩1名老師有空專心教學，另1人忙於準備評鑑資料。再來是「不重複評鑑項目」，許多評鑑要呈現的資料平時都已上傳主管機關，重複準備已經影響教學。最後是「評鑑年份不連續」，他指出校務評鑑、校長績效評鑑、幼教評鑑都涵蓋特教評鑑，導致有老師需要年年面對評鑑。

87％教師認為特教評鑑沒幫助

全教總一直以來都主張廢除特教評鑑，全教總副秘書長、特教老師張旭政指出，據調查有87％的老師覺得特教評鑑對教學沒有幫助，因為平常就應該發現問題、觀察教學現場狀況，「4年1次評鑑再來改善會不會太慢？評鑑到底對特教現場改善了什麼？」因此，他主張現行特教評鑑應該直接納入法令明文規定的校長績效考評。

家長團體則抱持不同意見，特教學校家長協會常務監事耿蓉強調：「特教評鑑不能廢除」，要考量的是如何做行政減量，不要增加老師的工作負擔，評鑑的類別、項目、指標與評鑑會組成等議題，都希望能跟家長團體、關心特教的家長及主管機關一起做討論。

耿蓉特別提及，現在的特教評鑑對象是高中以下學校及幼兒園，大專院校只有4年1次的書面審核代替評鑑，呼籲保障1萬5000名大專院校在校特教生的權益與義務，讓大專院校評鑑入法。

新北市特教資源中心主任黃俊榮則強調，並不是評鑑本身不對，而是評鑑「對象」的問題，原本應該以學校為主體的評鑑，變成對教師或班級的評鑑，再加上評鑑指標設計錯誤，導致教師得收集各項「創造性」資料，而不是日常累積的統計數據，「評鑑的改革不是評鑑本身，而是評鑑的模式和資料收集的方法。」

教育部常務次長林騰蛟回應，公聽會中有人希望特教評鑑繼續辦理、有人認為應廢除，確實各界意見有些不一致。教育部有綜合之前辦公聽會、說明會蒐集到的資料，在修法第52條中明定：「評鑑項目應以法令規定及主管機關公布者為限」，未來會持續簡化評鑑指標、建置特教相關資料庫、提供評鑑訪視檢視，以穩定特殊教育服務品質。

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核稿編輯：翁世航


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