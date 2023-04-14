足底筋膜炎「只痛腳底」是迷思，醫師親授四招居家緩解運動
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足底筋膜是1片的而非1個點，因此會出現多個疼痛位置。大部分的人疼痛出現在腳跟中間，一部分則可能痛在腳底側邊，甚至痛到內外側腳踝，或出現阿基里斯腱的疼痛。每個年齡層都可能發生足底筋膜炎，高危險因子包含過度使用、體重過重、先天性扁平足或高弓足及身體退化等因素。
文：陳郁茹（NOW健康）
「當早上起床，踩出去第一步時，覺得特別疼痛。」這是許多足底筋膜炎患者的典型症狀。台大醫院復健部醫師林孟廷表示，民眾長期跑步過度使用、本身體重過重或是先天性扁平足或高弓足者等情形，都是造成足底筋膜炎的主要因素，若是生活習慣不改變，患者一至二年復發機率超過五成。
疼痛位置非限足底，腳踝、阿基里斯腱也受牽連
林孟廷指出，足底筋膜是一片的而非一個點，因此會出現多個疼痛位置。大部分的人疼痛出現在腳跟中間，一部分則可能痛在腳底側邊，甚至痛到內外側腳踝，或出現阿基里斯腱的疼痛。
每個年齡層都可能發生足底筋膜炎，高危險因子包含過度使用、體重過重、先天性扁平足或高弓足及身體退化等因素。林孟廷解釋，民眾過度使用及體重過重都會增加足底筋膜的壓力，先天性扁平足或高弓足的人則因足底生物力學的特別性，較易有足底筋膜炎困擾，而足踝退化跟脂肪病退化也可能成為高齡者患此病的風險。
民眾在家簡單做四招，可緩解足底筋膜炎
針對足底筋膜的預防方式，林孟廷建議，久站久坐或跑者等易過度使用腳的人，運動前一定要做足暖身，運動後好好收操、拉筋，讓身體冷卻、小腿放鬆。而體重過重者則應先瘦身減重，減少身體對足底筋膜的壓力。另外，穿著適合的鞋子很重要，像是扁平足可加些鞋墊改造，或是換有足弓的鞋，維持足部的健康。
林孟廷說到，民眾若想緩解足底筋膜炎，在家可先準備一顆小球、一條毛巾、一塊板子，利用以上道具便能做到四招舒緩運動。
第一招：請民眾坐著，將球放置在腳底，利用腳底前後滾動球，達到按摩的效果。
此招式可藉由球的滾動，紓解足底筋膜的緊繃感，民眾在過程中可以將時間分成一半，一半時間注重在痛的位置，另一半時間按摩腳底其他位置。
第二招：請民眾坐著，將毛巾（可用彈力帶替換）用成條狀，雙手拉著2端，把毛巾繞過足底，雙手拉緊，腳掌上下踩動，藉此伸展足底及小腿肌肉。
此招式可伸展足底及小腿肌肉。民眾需要注意，毛巾放置時盡量靠腳尖，若只放在正腳底，只會伸展到小腿的肌肉。
第三招：請民眾坐著，將毛巾放在地板上，用腳趾頭去把毛巾抓起來，以此訓練足底肌肉。
此招式利用腳趾頭抓的動作，可以強化足底肌肉，避免身體因足底肌肉不強壯，只依靠筋膜支撐而造成發炎。
第四招：請民眾站起來，將腳尖踩在小方塊上，一半的腳懸空，腳後跟上下踩，訓練足踝的肌肉。
此招式可以訓練足踝的肌肉，若家中沒有小方塊，可以用樓梯代替，請民眾踩在樓梯最下面一階，復健起來較為安全。
生活習慣不改，患者復發機率高於5成
林孟廷強調，足底筋膜炎復發機率高，民眾只要生活習慣不改變，持續著過度使用、不控制體重等行為，一、二年內復發機會超過五成。因此平常可以多做上述四招舒緩運動，紓解足底筋膜的緊繃感、伸展足底筋膜及強化足底及足踝的肌肉。
最後，林孟廷提醒，民眾若發現足底筋膜疼痛，又無法自行緩解，一定要及時就醫，讓專業醫師協助治療，目前治療方式除了藥物止痛、復健伸展外，還有一些體外震波療法，有助減緩疼痛感，讓患者盡快回復生活功能，免於疾病困擾。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
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搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。