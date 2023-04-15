《掌握凍齡關鍵的全方位子宮養護手冊》：經血可以自行控制？揭開經期與女性荷爾蒙的迷思
我們想讓你知道的是
不知為何在日本，關於經期和女性荷爾蒙的正確知識卻遲遲無法普及，還有人至今依然相信小時候聽說、像是都市傳說一般的資訊。錯誤的知識會造成不必要的壓力，甚至有可能為生涯規劃帶來不良影響！因此，以下將根據婦產科醫師的正確知識，徹底釐清關於經期＆女性荷爾蒙的常見傳聞！
文：善方裕美
停經是慶祝展開第二人生的轉折點
終於可以從每月的波動獲得解脫！
像是「不再是女人」、「失去年輕」等等，一般人總是對停經抱持著這類負面的印象。可是停經後就能永遠揮別女性荷爾蒙的變動，例如經痛、心情起伏、對於懷孕生產的糾結情緒等等，能夠從長年困擾自己的荷爾蒙波動中獲得解脫，迎來平靜無波的安穩生活。
此外在男女關係方面，也會從「繁殖對象」這樣的意識中被解放出來，變得能夠以成熟從容的心去體貼對方，並且在對等的關係之下尊重彼此的想法和意見。所以，「不再是女人」的這種想法完全是大錯特錯。月經純粹只是為了繁殖而存在，即便失去了，身為一個女人的事實依舊不變。在婦產科相關的學會上，停經後的健康性行為這項議題也是眾人熱烈討論的重點。
如今已是人生一百年的時代，而停經無疑是第二人生的起點。請把停經當成是能夠以一個女人的身分重新感受幸福的機會，抱著積極樂觀的心態去面對。
不可不知的「更年期前期」
有些女性還不到40歲，卻因失眠、潮熱、不安等類似更年期的症狀而來婦產科諮詢，不過其實這是所謂的更年期前期。「更年期不是要到40歲後半才會開始嗎？」應該有不少人會這麼驚呼吧。
卵子的庫存會從37歲左右開始銳減，卵巢的功能也會開始逐漸衰退。再加上現代女性因為工作和人際關係方面的煩惱、睡眠不足等，承受了非常多的壓力，結果導致自律神經失調，進而產生類似更年期的症狀。這時倘若繼續勉強下去，真正到了更年期時症狀有可能會加重。請把更年期前期當成是身體發出的警訊，趁機重新檢視一下自己的生活吧。
停經之前會體驗到的月經不順
在停經前的10年間，月經週期容易隨著卵巢功能衰退而變得混亂。月經週期會時而縮短、時而延長，經血量會變少，有時甚至會出現無排卵月經。到了40歲後半，經血量會變得不穩定，月經的次數也會減少。
揭開經期與女性荷爾蒙的迷思
明明大街小巷都充斥著和健康、減肥有關的知識，但不知為何在日本，關於經期和女性荷爾蒙的正確知識卻遲遲無法普及，還有人至今依然相信小時候聽說、像是都市傳說一般的資訊。錯誤的知識會造成不必要的壓力，甚至有可能為生涯規劃帶來不良影響！
因此，以下將根據婦產科醫師的正確知識，徹底釐清關於經期＆女性荷爾蒙的常見傳聞！那麼，就讓我們來一一了解這些身為女性不可不知的資訊吧。
經期可以排毒？
人一旦因為月經來潮而失血，骨髓中製造血液的細胞就會受到刺激，變得容易產生新的血液。可是，由於現代女性的月經次數過度增加，使得出血這件事本身對身體造成了負擔。
因此，經期的出血可以排毒、對身體有益的這個說法是錯誤的！
經血可以自行控制？
在沒有衛生棉的100年前，人們會為了不讓經血從陰道流出而對骨盆底肌群施力，藉此控制出血。可是，隨著生活模式的改變，現代女性的骨盆底肌群變得不夠有力，因此很難開關陰道。如果是從幼兒時期開始鍛鍊或許就有可能，不過這麼做實在太不實際，所以也算是半個假訊息。
初經很早來，停經也會來得早？
初經的時期和身高、體重、體脂肪等體格的成熟度有關，會在大腦認為身體已做好排卵的準備時開始。另一方面，停經的時期則是由卵巢的老化程度來決定。由於初經和停經的時期毫無關連性，因此這是錯誤的說法。
女性荷爾蒙旺盛比較好嗎？
這也是錯誤的！雌激素是賦予女性美麗、有如守護神一般的存在。可是，因為荷爾蒙要被受器接收才會產生作用，所以即便分泌旺盛，受器也無法全部接收，作用也就不會有所改變。非但如此，反而還會增加罹患乳癌、子宮內膜癌的風險。正常分泌，不過多也不過少才是最好的。
經期會「傳染」是真的嗎？
女性荷爾蒙並不會來到體外，對朋友的月經週期造成影響。
恐怕是因為彼此有著強烈的同儕意識，才會產生「傳染」這樣的說法吧。
有食物可以增加女性荷爾蒙嗎？
沒有食物可以增加女性荷爾蒙。食用大豆食品、大豆異黃酮，作用和雌激素相似的雌馬酚確實會增加，不過那也只是「相似」的物質。由於雌激素是從膽固醇中被代謝出來，因此不要過瘦才是維持適量女性荷爾蒙的祕訣。
書籍介紹
本文摘錄自《掌握凍齡關鍵的全方位子宮養護手冊：子宮好身體就好，還不容易老！》，台灣東販出版
作者：善方裕美
譯者：曹茹蘋
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女人為什麼會有月經？經痛痛到生無可戀，是不是生了什麼重病？月經失調竟然是因為太胖？經期行房會懷孕嗎？對身體會造成傷害嗎？經期可不可以吃辣、吃冰？月經稀少，興致缺缺，才40歲不到，難道是要停經了嗎？婦科病總是沒完沒了？臉色總是蠟黃？以上問題都能在閱讀完本書的正確知識，自行判斷出正確解答！
子宮位置幾乎是在女性身體的中央，是女性內生殖器的中樞，卵巢的活水之源，孕育胎兒的宮殿，月經的溫暖家園。雖然只有一顆雞蛋那麼大，子宮的健康與否卻會大大影響女性的一生。養護好子宮，就是養護好女人一生的健康與美麗。
子宮是非常深奧而神祕的器官，妳對自己的子宮了解多少呢？本書將透過插畫和圖片，詳細解說子宮的功用及保健方法，讓各位學習讓女性可以健康一輩子的「子宮的基本知識」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！