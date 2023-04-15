《掌握凍齡關鍵的全方位子宮養護手冊》：經血可以自行控制？揭開經期與女性荷爾蒙的迷思

文：善方裕美

停經是慶祝展開第二人生的轉折點

終於可以從每月的波動獲得解脫！

像是「不再是女人」、「失去年輕」等等，一般人總是對停經抱持著這類負面的印象。可是停經後就能永遠揮別女性荷爾蒙的變動，例如經痛、心情起伏、對於懷孕生產的糾結情緒等等，能夠從長年困擾自己的荷爾蒙波動中獲得解脫，迎來平靜無波的安穩生活。

此外在男女關係方面，也會從「繁殖對象」這樣的意識中被解放出來，變得能夠以成熟從容的心去體貼對方，並且在對等的關係之下尊重彼此的想法和意見。所以，「不再是女人」的這種想法完全是大錯特錯。月經純粹只是為了繁殖而存在，即便失去了，身為一個女人的事實依舊不變。在婦產科相關的學會上，停經後的健康性行為這項議題也是眾人熱烈討論的重點。

如今已是人生一百年的時代，而停經無疑是第二人生的起點。請把停經當成是能夠以一個女人的身分重新感受幸福的機會，抱著積極樂觀的心態去面對。

不可不知的「更年期前期」

有些女性還不到40歲，卻因失眠、潮熱、不安等類似更年期的症狀而來婦產科諮詢，不過其實這是所謂的更年期前期。「更年期不是要到40歲後半才會開始嗎？」應該有不少人會這麼驚呼吧。

卵子的庫存會從37歲左右開始銳減，卵巢的功能也會開始逐漸衰退。再加上現代女性因為工作和人際關係方面的煩惱、睡眠不足等，承受了非常多的壓力，結果導致自律神經失調，進而產生類似更年期的症狀。這時倘若繼續勉強下去，真正到了更年期時症狀有可能會加重。請把更年期前期當成是身體發出的警訊，趁機重新檢視一下自己的生活吧。

停經之前會體驗到的月經不順

在停經前的10年間，月經週期容易隨著卵巢功能衰退而變得混亂。月經週期會時而縮短、時而延長，經血量會變少，有時甚至會出現無排卵月經。到了40歲後半，經血量會變得不穩定，月經的次數也會減少。

揭開經期與女性荷爾蒙的迷思

明明大街小巷都充斥著和健康、減肥有關的知識，但不知為何在日本，關於經期和女性荷爾蒙的正確知識卻遲遲無法普及，還有人至今依然相信小時候聽說、像是都市傳說一般的資訊。錯誤的知識會造成不必要的壓力，甚至有可能為生涯規劃帶來不良影響！

因此，以下將根據婦產科醫師的正確知識，徹底釐清關於經期＆女性荷爾蒙的常見傳聞！那麼，就讓我們來一一了解這些身為女性不可不知的資訊吧。

經期可以排毒？

人一旦因為月經來潮而失血，骨髓中製造血液的細胞就會受到刺激，變得容易產生新的血液。可是，由於現代女性的月經次數過度增加，使得出血這件事本身對身體造成了負擔。

因此，經期的出血可以排毒、對身體有益的這個說法是錯誤的！

經血可以自行控制？

在沒有衛生棉的100年前，人們會為了不讓經血從陰道流出而對骨盆底肌群施力，藉此控制出血。可是，隨著生活模式的改變，現代女性的骨盆底肌群變得不夠有力，因此很難開關陰道。如果是從幼兒時期開始鍛鍊或許就有可能，不過這麼做實在太不實際，所以也算是半個假訊息。

初經很早來，停經也會來得早？

初經的時期和身高、體重、體脂肪等體格的成熟度有關，會在大腦認為身體已做好排卵的準備時開始。另一方面，停經的時期則是由卵巢的老化程度來決定。由於初經和停經的時期毫無關連性，因此這是錯誤的說法。

女性荷爾蒙旺盛比較好嗎？

這也是錯誤的！雌激素是賦予女性美麗、有如守護神一般的存在。可是，因為荷爾蒙要被受器接收才會產生作用，所以即便分泌旺盛，受器也無法全部接收，作用也就不會有所改變。非但如此，反而還會增加罹患乳癌、子宮內膜癌的風險。正常分泌，不過多也不過少才是最好的。

經期會「傳染」是真的嗎？

女性荷爾蒙並不會來到體外，對朋友的月經週期造成影響。

恐怕是因為彼此有著強烈的同儕意識，才會產生「傳染」這樣的說法吧。

有食物可以增加女性荷爾蒙嗎？

沒有食物可以增加女性荷爾蒙。食用大豆食品、大豆異黃酮，作用和雌激素相似的雌馬酚確實會增加，不過那也只是「相似」的物質。由於雌激素是從膽固醇中被代謝出來，因此不要過瘦才是維持適量女性荷爾蒙的祕訣。

書籍介紹

本文摘錄自《掌握凍齡關鍵的全方位子宮養護手冊：子宮好身體就好，還不容易老！》，台灣東販出版

作者：善方裕美

譯者：曹茹蘋

女人為什麼會有月經？經痛痛到生無可戀，是不是生了什麼重病？月經失調竟然是因為太胖？經期行房會懷孕嗎？對身體會造成傷害嗎？經期可不可以吃辣、吃冰？月經稀少，興致缺缺，才40歲不到，難道是要停經了嗎？婦科病總是沒完沒了？臉色總是蠟黃？以上問題都能在閱讀完本書的正確知識，自行判斷出正確解答！

子宮位置幾乎是在女性身體的中央，是女性內生殖器的中樞，卵巢的活水之源，孕育胎兒的宮殿，月經的溫暖家園。雖然只有一顆雞蛋那麼大，子宮的健康與否卻會大大影響女性的一生。養護好子宮，就是養護好女人一生的健康與美麗。

子宮是非常深奧而神祕的器官，妳對自己的子宮了解多少呢？本書將透過插畫和圖片，詳細解說子宮的功用及保健方法，讓各位學習讓女性可以健康一輩子的「子宮的基本知識」。

Photo Credit：台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航