吃飽就想睡？這三類食物害你腦部缺氧，造成「食物性昏迷」

文：葉立斌（NOW健康）

很多人吃完飯後，經常昏昏欲睡、提不起精神念書或工作。台大生物產業學系講師洪泰雄表示，這是食物性昏迷現象（Food Comas），在食用大量高碳水化合物、高脂肪與高糖分的食物後容易發生。同時攝取過多蛋白質也容易發生此現象。

洪泰雄表示，食物性昏迷現象（Food Comas）是指在進食後感到昏昏欲睡或精神不集中的現象。洪泰雄在多所大學教授營養課程，常有學生上課昏睡情形，這種現象通常發生在進食大量高碳水化合物、高脂肪和高糖分的食物之後。

這種現象的原因是因為進食過量會導致胃部和腸道過度擴張，增加了血液循環到腸道的需求，使得大量的血液流向腸道和胃部，導致腦部缺氧。同時，食物消化和代謝過程中也會釋放出大量的荷爾蒙和化學物質，這些化學物質可以影響大腦神經傳導物質的平衡，進一步加劇昏睡感。

此外，高糖分和高脂肪食物也會影響血糖和胰島素水平，進而影響腦部神經傳導物質的平衡，進一步導致昏睡感。因此，避免過度進食，選擇均衡的飲食，可以減少食物性昏迷的發生。

另外攝取過多的蛋白質也可能會導致類似食物性昏迷的症狀，如昏睡的感覺、精神不集中等。這是因為攝入過多的蛋白質需要胃腸道消化和吸收，過多的蛋白質可能會加重腸胃負擔，導致血液流向腸道，血液供應到腦部減少，進而導致昏睡感等症狀。

關於攝取多少蛋白質的問題，具體的攝取量因人而異，會受到多種因素影響，如年齡、性別、體重、身體活動水平、健康狀況等。一般來說，成年人每天攝取的蛋白質應該在體重的0.8至1.2克/千克之間，例如，如果體重為70公斤的成年人，每天的蛋白質攝取量應為56至84克之間。

當然，對於身體特殊狀況的人，如運動員、懷孕婦女、哺乳期婦女等，可能需要攝取更多的蛋白質。建議根據自己的具體情況，適當攝取蛋白質，以維持身體健康。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航