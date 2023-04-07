【一圖看懂】台灣2022消費與生活產業成長率TOP 40，疫後復甦第一名是「家事服務」業？

隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越2019年疫情前水準，創下歷史新高。

消費及生活產業涵蓋零售通路、餐飲住宿、休閒娛樂、運輸物流、生活服務、專業服務等關聯業別，承載著大量就業人口，並與其他眾多產業類別高度關聯。因此，消費及生活產業的興衰榮枯不僅直接牽動GDP、物價、就業等核心經濟數據表現，更是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號。

未來流通研究所定期彙整台灣細部產業別營業額及成長率指標，本次特別鎖定疫後復甦主題，提出2022年台灣消費與生活產業成長率TOP 40排行，結合短中期產業疫後復甦規模變化分析，協助掌握高速變動的產業趨勢。

Photo Credit: 未來流通研究所

專業服務 & 生活服務業：

家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留（遊）學服務、學前教育、長者照護

1. 專業服務關聯業別

專業服務關聯業別橫跨出版、資通訊、教育、技術服務、支援服務等產業類型，2022年受惠於管制措施放寬以及消費與商業景氣回暖，多項專業服務業別強勁復甦，為本次TOP 40成長率排名中入榜項目最多的產業類型，合計共13項業別進榜。

2022年電腦資訊課程業規模年增122.8%，為本次入榜專業服務關聯業別中，年增幅最高的產業類型。

此外，行銷管理顧問服務業年增59.9%、工商展覽籌辦業年增47.1%、商業設計業年增43.1%、視覺傳達與平面設計業年增34.3%、電腦與週邊設備維修業年增26.7%，反映出疫情期間電子商務、數位行銷及企業數位轉型需求規模的顯著成長。

2022年大幅成長的專業服務關聯業別尚有學前教育／托兒所／幼兒園，產業規模年增66.0%；以及老人長期護理照顧機構業年增44.0%、居住型老人照顧服務業年增29.9%。顯示在人口結構轉變影響下，台灣一方面將於2025年邁入超高齡化社會（高齡人口比例>20%），同步帶動以年長族群為核心的關聯服務產業與消費市場商機快速成形。

另一方面，受到少子化浪潮下家庭教育資源集中、雙薪家庭普及推升托育需求等因素影響，學前與幼兒教育市場亦快速成長。

2. 生活服務關聯業別

生活服務關聯業別以小微型企業為主要構成基礎，乘載大量基層就業及生活基礎服務。

2022年TOP 40排名中，總計共3項生活服務關聯業別進榜。其中以家庭僱用幫傭、看護、司機、廚師等服務為主的家事服務業，受惠於雇用薪資水準攀升及家事外包趨勢日益興盛等因素，2022年產業規模大幅躍升143.7%。

此外，2022年婚姻介紹／交友服務產業規模年增36.4%、婚禮規劃籌辦服務業年增28.6%，可以看出在各項社交管制措施鬆綁後，疫情期間營運受到限制、市場需求遞延的婚姻交友、婚宴籌辦等服務出現顯著反彈。

零售通路與運輸物流業：

海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售

1. 零售通路關聯業別

2022年台灣零售業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，產業規模增至新台幣4兆2815億元。

2022年TOP 40排名中，總計共6項規模較小、但成長強勁的零售通路關聯業別進榜，包括：金銀飾品零售業年增57.0%、香水／香粉零售業年增57.0%、自動販賣機零售業年增25.8%、電子遊樂器與套裝軟體零售業年增24.2%、中古汽車零售業年增23.0%，以及登山用品／露營用品零售業年增22.7%。

其中香水／香粉零售業受惠於香氛應用於疫情期間形成的「療癒感」，吸引不少消費者增加使用頻率，加上香精香料法規趨嚴及消費者對於健康天然成分日益重視，製造成本提升拉高商品銷售價格，以及高級訂製與沙龍香水市場的快速成長，產業發展基礎穩固，2019-2022年疫情期間成長幅度達110.9%。

在新車供應緊縮及疫情改變通勤習慣的影響下，2022年全台累計中古汽車過戶車輛數年增6.1%至85.1萬輛，雙雙創下近年新高，同步帶動2022年中古汽車零售業產業規模顯著成長，年增23.0%。2019-2022年疫情期間中古汽車零售業規模成長幅度亦達81.0%，累計過戶量達319.3萬輛，為同期間新車領牌數的1.8倍。

此外，在整體消費景氣大幅回暖帶動下，2022年大型零售通路中的服飾專賣業營運規模年增18.8%，以免稅店為主的其他綜合零售業年增16.2%，百貨公司業亦年增15.2%。惟因產業量體龐大壓低成長率表現，因此未進入榜中。

2. 運輸物流關聯業別

運輸物流關聯業別涵蓋客運交通、物流倉儲等海陸空運及周邊輔助業別。

2022年TOP 40成長率排名中，總計共五項運輸物流關聯業別進榜，包括：海洋水運業年增123.3%、公路汽車客運業年增58.0%、宅配／其他快遞業年增46.0%、計程車派遣／聯繫服務業年增22.9%、航空運輸業年增22.5%。其中公路汽車客運業及航空運輸業規模仍低於2019年疫情前水準，分別衰退6.0%及21.0%。

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休閒娛樂與餐飲住宿業：

藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳

1. 休閒娛樂關聯業別

2022年多項休閒娛樂關聯業別於疫情期間遭受重挫的低基期上展現強勁反彈。

2022年TOP 40成長率排名中，總計共9項休閒娛樂關聯業別進榜，包括：藝術表演活動籌辦監製與經紀業年增46.9%、電影院業年增39.9%、特種陪侍娛樂服務業年增38.8%、夜店業年增34.9%、運動活動籌辦業年增31.4%、健身房／健身中心業年增24.1%、高爾夫球場及練習場業年增21.6%、KTV業年增21.3%，遊樂園與主題樂園業年增21.0%。