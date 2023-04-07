【一圖看懂】台灣2022消費與生活產業成長率TOP 40，疫後復甦第一名是「家事服務」業？
我們想讓你知道的是
消費及生活產業承載著大量就業人口，並與其他眾多產業類別高度關聯，是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號，在走出疫情的台灣，2022年台灣消費與生活產業成長率前40名產業分別有哪些？第一名可能讓你出乎意料！
隨著台灣疫情管制措施逐步放寬，2022下半年起多項於疫情期間營運遭受重挫的內需消費及生活服務產業強勁反彈，加上消費者物價攀升同步墊高營業額，部分產業規模已經超越2019年疫情前水準，創下歷史新高。
消費及生活產業涵蓋零售通路、餐飲住宿、休閒娛樂、運輸物流、生活服務、專業服務等關聯業別，承載著大量就業人口，並與其他眾多產業類別高度關聯。因此，消費及生活產業的興衰榮枯不僅直接牽動GDP、物價、就業等核心經濟數據表現，更是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號。
未來流通研究所定期彙整台灣細部產業別營業額及成長率指標，本次特別鎖定疫後復甦主題，提出2022年台灣消費與生活產業成長率TOP 40排行，結合短中期產業疫後復甦規模變化分析，協助掌握高速變動的產業趨勢。
專業服務 & 生活服務業：
家事服務、電腦資訊課程、活動售票、代辦留（遊）學服務、學前教育、長者照護
1. 專業服務關聯業別
專業服務關聯業別橫跨出版、資通訊、教育、技術服務、支援服務等產業類型，2022年受惠於管制措施放寬以及消費與商業景氣回暖，多項專業服務業別強勁復甦，為本次TOP 40成長率排名中入榜項目最多的產業類型，合計共13項業別進榜。
2022年電腦資訊課程業規模年增122.8%，為本次入榜專業服務關聯業別中，年增幅最高的產業類型。
此外，行銷管理顧問服務業年增59.9%、工商展覽籌辦業年增47.1%、商業設計業年增43.1%、視覺傳達與平面設計業年增34.3%、電腦與週邊設備維修業年增26.7%，反映出疫情期間電子商務、數位行銷及企業數位轉型需求規模的顯著成長。
2022年大幅成長的專業服務關聯業別尚有學前教育／托兒所／幼兒園，產業規模年增66.0%；以及老人長期護理照顧機構業年增44.0%、居住型老人照顧服務業年增29.9%。顯示在人口結構轉變影響下，台灣一方面將於2025年邁入超高齡化社會（高齡人口比例>20%），同步帶動以年長族群為核心的關聯服務產業與消費市場商機快速成形。
另一方面，受到少子化浪潮下家庭教育資源集中、雙薪家庭普及推升托育需求等因素影響，學前與幼兒教育市場亦快速成長。
2. 生活服務關聯業別
生活服務關聯業別以小微型企業為主要構成基礎，乘載大量基層就業及生活基礎服務。
2022年TOP 40排名中，總計共3項生活服務關聯業別進榜。其中以家庭僱用幫傭、看護、司機、廚師等服務為主的家事服務業，受惠於雇用薪資水準攀升及家事外包趨勢日益興盛等因素，2022年產業規模大幅躍升143.7%。
此外，2022年婚姻介紹／交友服務產業規模年增36.4%、婚禮規劃籌辦服務業年增28.6%，可以看出在各項社交管制措施鬆綁後，疫情期間營運受到限制、市場需求遞延的婚姻交友、婚宴籌辦等服務出現顯著反彈。
零售通路與運輸物流業：
海洋水運、公路汽車客運、宅配快遞、金銀飾品零售、香水零售、中古汽車零售
1. 零售通路關聯業別
2022年台灣零售業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，產業規模增至新台幣4兆2815億元。
2022年TOP 40排名中，總計共6項規模較小、但成長強勁的零售通路關聯業別進榜，包括：金銀飾品零售業年增57.0%、香水／香粉零售業年增57.0%、自動販賣機零售業年增25.8%、電子遊樂器與套裝軟體零售業年增24.2%、中古汽車零售業年增23.0%，以及登山用品／露營用品零售業年增22.7%。
其中香水／香粉零售業受惠於香氛應用於疫情期間形成的「療癒感」，吸引不少消費者增加使用頻率，加上香精香料法規趨嚴及消費者對於健康天然成分日益重視，製造成本提升拉高商品銷售價格，以及高級訂製與沙龍香水市場的快速成長，產業發展基礎穩固，2019-2022年疫情期間成長幅度達110.9%。
在新車供應緊縮及疫情改變通勤習慣的影響下，2022年全台累計中古汽車過戶車輛數年增6.1%至85.1萬輛，雙雙創下近年新高，同步帶動2022年中古汽車零售業產業規模顯著成長，年增23.0%。2019-2022年疫情期間中古汽車零售業規模成長幅度亦達81.0%，累計過戶量達319.3萬輛，為同期間新車領牌數的1.8倍。
此外，在整體消費景氣大幅回暖帶動下，2022年大型零售通路中的服飾專賣業營運規模年增18.8%，以免稅店為主的其他綜合零售業年增16.2%，百貨公司業亦年增15.2%。惟因產業量體龐大壓低成長率表現，因此未進入榜中。
2. 運輸物流關聯業別
運輸物流關聯業別涵蓋客運交通、物流倉儲等海陸空運及周邊輔助業別。
2022年TOP 40成長率排名中，總計共五項運輸物流關聯業別進榜，包括：海洋水運業年增123.3%、公路汽車客運業年增58.0%、宅配／其他快遞業年增46.0%、計程車派遣／聯繫服務業年增22.9%、航空運輸業年增22.5%。其中公路汽車客運業及航空運輸業規模仍低於2019年疫情前水準，分別衰退6.0%及21.0%。
休閒娛樂與餐飲住宿業：
藝術表演活動籌辦、電影院、特種娛樂服務、運動活動籌辦、露營住宿、餐館餐廳
1. 休閒娛樂關聯業別
2022年多項休閒娛樂關聯業別於疫情期間遭受重挫的低基期上展現強勁反彈。
2022年TOP 40成長率排名中，總計共9項休閒娛樂關聯業別進榜，包括：藝術表演活動籌辦監製與經紀業年增46.9%、電影院業年增39.9%、特種陪侍娛樂服務業年增38.8%、夜店業年增34.9%、運動活動籌辦業年增31.4%、健身房／健身中心業年增24.1%、高爾夫球場及練習場業年增21.6%、KTV業年增21.3%，遊樂園與主題樂園業年增21.0%。
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。