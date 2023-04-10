TNL+ 2023/04/10,
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汶萊2019年宣布實行「伊斯蘭教傳統律法」，但為何這四年卻不見實施肉刑或石刑？

汶萊2019年宣布實行「伊斯蘭教傳統律法」，但為何這四年卻不見實施肉刑或石刑？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管汶萊在2019年4月3日開始實行伊斯蘭教傳統律法（Syariah Law），也曾引發了西方主流國家的大肆撻伐，但根據汶萊當地人所述，這四年來未聞官方曾實行過伊斯蘭教傳統律法之「肉刑」及「石刑」，生活與過去無太大差別，相關的爭議新聞報導儼然都停留在2019年6月之前。

文：朱必修（國立中興大學歷史所博士生）

2019年4月3日，汶萊蘇丹哈山納・包奇亞（Hassanal Bolkiah）宣布實施「伊斯蘭教傳統律法」（Syariah Law，以下簡稱伊法），引發了西方主流國家及人權團體的大肆撻伐，並揚言採取嚴厲制裁手段以反制。汶萊政府堅持認為，伊法是根據伊斯蘭教的教義所制定的，符合國家的傳統和文化，同時也是行使主權的表現。事件的演變隨著汶萊蘇丹做出象徵性的讓步（暫緩執行與該法律的相關死刑），最後事件終於暫時平息。該「國際爭議事件」屆滿四年，本文再予回顧及審視。

壹、汶萊「403事件」之緣起與發展

汶萊「403事件」從 2019年4月3日因汶萊蘇丹哈山納・包奇亞正式宣布「伊斯蘭教傳統律法」在汶萊全面實施開始，全球新聞媒體立即大肆報導，汶萊這個東南亞小國頓時變成全球矚目焦點。長久以來，由於國家規模太小，鮮少有足以引起國際媒體關注的議題，加上在一些具有國際性爭議之議題上，汶萊常常未有明顯表態，使得國際曝光率本就不高的汶萊，普遍上令人有一種神秘、低調、遺世之感。

而這一次的汶萊「403事件」，使得汶萊突然成為全球焦點，故汶萊「403事件」確實是有其獨特性，以下就整個事件之始末先作述明。

汶萊自2013年10月開始逐步推行伊法。BBC News 即於2013年10月22日以〈Brunei announces tough new code of Islamic law〉為標題報導，揭露汶萊蘇丹將於同年10月開始在汶萊推行比印尼和馬來西亞還嚴格的伊斯蘭刑罰法令，該法令僅適用於穆斯林。汶萊的42 萬人口中，穆斯林約佔三分之二，人權觀察亞洲部副主任菲爾·羅伯遜（Phil Robertson）告訴《法新社：「這種情況表明汶萊對公民和政治基本權利的尊重幾乎為零。」

自此，汶萊開始逐步推行伊法，相關進程如下：

一、2013年10月汶萊蘇丹正式下令逐步推動伊法。

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