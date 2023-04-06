2023/04/06,
印太

警告後未改善，越南將查核TikTok的有害內容與假訊息

警告後未改善，越南將查核TikTok的有害內容與假訊息
Tik Tok Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

越南當局表示近來TikTok平台上充斥有害、冒犯、虛假以及迷信內容，先前訊息媒體部曾祭出警告並指示TikTok做出改變，但該公司未採取有效應對措施，因此越南政府將在5月針對TikTok展開查核，確保內容與營運符合越南規定。

歐美多個國家近日陸續宣布禁止公務手機與裝置使用TikTok；與此同時，越南則指出，TikTok充斥有害內容與假訊息，將在5月針對TikTok展開查核，確保內容與營運符合越南規定。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南訊息媒體部廣播電視與電子訊息局局長黎光自由（Le Quang Tu Do）表示，近來越南的TikTok平台上充斥有害、冒犯、虛假以及迷信內容。

他說：「越南訊息媒體部已經祭出警告並指示TikTok做出改變，但仍未採取有效措施。」

這項檢查將由越南訊息媒體部所執行，確保TikTok不管是在內容或營運都符合越南的規定。

黎光自由說：「TikTok、臉書（Facebook）、YouTube這些都是具國際標準的跨境社群媒體，但當進到越南來，必須遵守越南的法律，範圍包括內容管理與稅務、支付和商業政策。」

TikTok早在2月初就接獲通知，越南訊息媒體部、工商部與稅務總局將在今年第2季與TikTok的管理階層會面。

TikTok發言人向越南快訊表示：「我們期待與歡迎越南代表團，這對TikTok來說將是聽取越南政府提出回饋的絕佳機會。」

市場研究公司DataReportal指出，TikTok於2019年正式進入越南，現在有將近5000萬名18歲以上用戶，是TikTok第6大用戶國。

@hoangthuylinh_official Nhá hàng 1 chút cho dance của See Tình 👀#seetinh #hoangthuylinh ♬ nhạc nền - Hoang Thuy Linh

TikTok於去年第一季時表示，已經移除約243萬個由越南用戶所上傳違反社群規定的影片，這些影片涉及裸體、未成年性行為、煽動暴力與恐怖、騷擾、霸凌、自殺等內容。

有別於越南對TikTok平台內容與營運的疑慮，西方多國主要擔心中國政府可能利用TikTok這間母公司為北京「字節跳動」（ByteDance）的企業來蒐集用戶數據。

澳洲、美國、英國、紐西蘭、加拿大、比利時及歐盟執委會（European Commission）基於安全考量，已禁止在官方裝置上使用TikTok。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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