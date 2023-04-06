Netflix《模仿犯》開播拿下台灣週榜冠軍，收視熱度橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲

Netflix與瀚草文創共同打造的華語影集《模仿犯》，改編自日本推理大師宮部美幸的同名作品，由製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍，導演張榮吉與張亨如共同執導。集結吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏等人演出，至於林心如則是擔任特別演出。

自從本作於3月31日正式上線之後，面對清明連假，台灣僅用了不到3天時間，就拿下台灣Netflix週榜冠軍，其餘亞洲地區，包含香港週榜第4名、新加坡週榜第5名、泰國週榜第5名、越南週榜第10名。此外，截至昨（5）日，《模仿犯》也成功打進20個國家與地區的當日前10名榜單，橫跨亞洲、歐洲、中東以及中南美洲市場。

Photo Credit: Netflix提供

對於《模仿犯》此次的表現，製作人之一的湯昇榮表示：「這是華語影集首度可以如此打開Netflix的世界觀眾群，也是我們挑戰自己的一次學習，《模仿犯》的故事敘述以及拍攝質感可以如此跨域，這是台灣整體影視環境推進的累積，我們剛好把握住了，期待在未來關鍵一個月的黃金播映期間，可以再擴大全球的收視群 。」

製作人之一的曾瀚賢也表示，「非常感謝世界觀眾熱烈地觀看與迴響，所有的反饋製作團隊都有看進心裡，我們從觀眾這邊得到的鼓舞，大過於原先創作的起心動念，也因為《模仿犯》有許多語言配音，能夠在不同國家與地區間跨越語言跟文化的差異，找到人心情感的共同處，帶給大家在想像力與價值觀上共鳴，當然也會繼續期待作品能找到更多的可能性，看到不同的光景。」

而《模仿犯》引發的討論，在台灣方面的社群也是顯而易見的，除了幾名主演的高人氣之外，庹宗華和陳博正兩位資深演員的演技也引發熱議。庹宗華早在1973年，庹宗華就以童星身份，演出由李行監製、宋存壽執導的《母親三十歲》，而後開啟長達50年的演藝生涯。1983年，庹宗華在陳坤厚執導的《小畢的故事》中走紅，而後又陸續演出了《報告班長》系列，直至當代，都還為人津津樂道。

庹宗華也在2005年憑藉《孤戀花》獲得金鐘獎戲劇節目男主角獎，近期最廣為人知的作品，就是賣破3億新台幣的《關於我和鬼變成家人的那件事》，在片中飾演林柏宏的爸爸一角，於片尾的一場親情戲備受好評。

而在《模仿犯》的一眾角色中，庹宗華也受到宮部美幸注意，其中宮部美幸觀看首集與7分鐘的片花，認為庹宗華的角色非常有趣，覺得後續可能會有發展性。

庹宗華也表示非常開心參與此次的演出，「跟優秀的團隊與演員合作，對我來說是非常好的在職訓練，工作時每天抱著愉快的心情，雖然有壓力，但還是很享受。」

面對開播之後收到的反饋，庹宗華除了表示感謝同劇演員的共同精湛演出的協助之外，也提到：「感謝觀眾的支持，看到這成績也很興奮及開心，非常榮幸能夠跟這麼優秀的團隊合作，讓我能夠有機會表演呈現在觀眾面前。也謝謝觀眾對我『年紀』的肯定，我會繼續拍下去。」

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》劇照

此外，《模仿犯》中，除了吳慷仁之外，主打的影星則是柯佳嬿。柯佳嬿在劇中飾演吳慷仁的前女友臨床心理師，柯佳嬿在小螢幕的代表作，包含《小資女孩向前衝》、《必娶女人》、《想見你》等作，也憑藉後兩部作品，二度敲響金鐘獎戲劇節目女主角獎。

談到了這次擔任在《模仿犯》飾演的角色，柯佳嬿表示：「角色很難，其實每個演員在開拍前，都有對相關專業作很多功課，而我這次包含田調、閱讀書籍再到與相關心理師學習，都是功課之一。而擔任吳慷仁的前女友，我認為其實在我的角色心中，前男友還是有個特別位置。」

而《模仿犯》在開拍之後，許多觀眾也發現劇中柯佳嬿戴耳機的橋段，神似《想見你》、《艋舺》等作，而導演張榮吉也回應：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收獲。」

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》劇照

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核稿編輯：楊士範