珍惜水資源 4/7 世界衛生日共同響應台灣世界展望會水資源行動

尼日的婦女札莉亞（Zaliya）接近臨盆時被帶到健康中心待產，但健康中心缺乏乾淨水源也無法保持環境清潔衛生，甚至於該地區護士如廁後沒有水洗手，衛生設施也非常破舊。在尼日，有許多婦女跟Zaliya有相同困境，健康中心沒有乾淨水源，迫使許多婦女在家中分娩，但此舉會為母親和孩子帶來風險。

世界展望會目前在尼日塔瓦南計畫區推行水資源方案，預計在 Bambaye 健康衛生中心興建一座太陽能機械式供水系統，連結到5個供水設備（供水站），並將水源連接到健康衛生中心的診間以及廁所。2022年台灣世界展望會發展型水資源暨衛生計劃共約幫助8萬9千名兒童、家人與社區居民受益，2023年，台灣展望會也將持續在斯里蘭卡、莫三比克、馬拉威、馬利、民主剛果、印尼、尼日等7個國家和地區進行水資源暨衛生計劃的推行。

缺乏乾淨水對婦女和兒童(尤其是女童)的影響最大，因為他們會犧牲掉上學、家務或勞動的時間，前往遙遠的取水點。為幫助全球缺乏乾淨水的社區，台灣世界展望會長期透過水資源設備修建、衛生教育倡導，為社區提供乾淨且永續的飲用水。今年台灣世界展望會以「乾淨的水源，孩子的救援」為主題進行水資源行動，讓世界多一個人從此有乾淨水可喝，呼籲人們透過節水行動重視全球水資源危機，也發揮自身影響力，一起打造永續的未來。

2023 年 4 月 7 日逢世界衛生組織成立 75 週年，在世界衛生組織為了促進健康、維護世界安全並為弱勢群體服務之際，為響應4月7日世界衛生日，台灣世界展望會邀請您正視不乾淨水源帶來的無聲危機，捐款台灣世界展望會「乾淨的水源、孩子的救援」水資源行動，讓弱勢社區、孩童擁有健康成長的機會。即日起至5/15止，凡透過線上刷卡響應「乾淨的水源 孩子的救援」的民眾，單筆捐款滿$6,000元(含)以上，即贈美國時尚環保品牌HYDY「360ml保溫瓶」一只 （原價$1,980），數量有限，贈完為止。

更多了解「乾淨的水源、孩子的救援」水資源行動，請至：https://wvtaiwan.com/alfHr

郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明「水資源行動」

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