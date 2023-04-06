摩根大通CEO：矽谷銀行倒閉引發金融業動盪，影響將持續數年

摩根大通（JPMorgan Chase & Co）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，上（3）月美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉引發的產業動盪，引發市場轉為保守，成長類型投資標的遭棄守，防禦型類資產反成首要投資目標，這將導致持續數年的經濟低迷。

摩根大通：貸款機構趨於保守，金融更緊縮

摩根大通是美國第一大銀行，對於全球至關重要。摩根大通的執行長戴蒙於4日發布年度致股東信中談到，即使矽谷銀行的危機已經過去，但它產生的影響將會持續好幾年，尤其這場銀行業危機在市場上引發許多不安，隨著銀行和其它貸款機構變得更加保守，將導致金融狀況收緊。

日前，美國Silvergate Bank、矽谷銀行及標誌銀行陸續因擠兌導致流動性不足，接連宣布倒閉，這是自2008年金融危機以來，美國境內最大規模之銀行倒閉事件，引起全球矚目。

其中，矽谷銀行為全美第16大銀行、加州第5大的銀行，去（2022）年底資產達2090億美元，其中放款餘額742億美元，屬中型銀行。根據台灣央行報告指出，矽谷銀行倒閉根本原因是資產負債表期限錯置，以及存款客戶過度集中於創投及新創科技企業。

最終，受美國聯準會（Fed）強勢升息影響，債券價格劇烈下跌，導致年底未實現損失高達177億美元，超過全數股東權益160億美元，影響營運資金調度。矽谷銀行的客戶多為在美國、英國、加拿大、中國、德國、印度、丹麥、瑞典及以色列等9個國家。

央行指出，上年起因為主要經濟體採取貨幣緊縮政策，新創公司較難於市場募資取得資金，但又需支付高額研發及人力費用，所以大量提領矽谷帳上存款，導致該行流動性不足，迫使其需處分投資部位以支應客戶提款需求引發後續風暴。

美國監管單位存在問題

戴蒙指出，矽谷銀行的倒閉事件和2008年發生的全球金融危機的情況完全不同，例如2008年的金融海嘯幾乎沒有影響區域性銀行。當時金融海嘯是因為全球性的消費抵押貸款出了問題，金融體系存在巨大的槓桿，當一家業者崩跌時，引發連鎖效應使得銀行倒閉。

雖然本次矽谷銀行事件的金融參與者不多，需要解決的問題也少，但是矽谷銀行凸顯了美國銀行管理和監督方面的問題，還有循環升息導致經濟熄火。他說：「儘管升息的風險已經攤在陽光下，但是矽谷銀行仍發生問題……這對於參與投資的人來說，不是一段好時光。」

戴蒙表示，美國監管單位需要著手加強區域性銀行、社區銀行的監管，同時也要保護像是摩根大通這類大型銀行的穩定，才可以維繫美國經濟體系正常。

值得注意的是，戴蒙特別指出，美國習慣性的壓力測試，是為了衡量大型銀行抵禦經濟衝擊的能力。他說這項任務已經變成一個巨大、麻木且複雜的任務，給包含聯準會在內的單位，帶來一種虛假的安全感。

經濟將失去動力

受到矽谷銀行倒閉影響，投資市場開始轉為保守，例如美國國債5日上債，使得國債收益率進一步下跌至7月以來最低水準。根據《金融時報》報導，投資人開始轉向防禦性的投資版塊移動，這也意味著成長型的投資標的變得不再受青睞。

此外，美國政府發布了2份疲弱的經濟報告，顯示美國經濟和勞動力市場正在失去動力。ComericaBank經濟學家比爾亞當斯（Bill Adams）告訴《金融時報》：「勞動力市場正變得不那麼緊俏。這是聯準會（Fed）暫停升息的條件之一，但它們也希望看到核心通膨進一步放緩。」

凱投宏觀（Capital Economics）美國經濟學家安德魯杭特（Andrew Hunter）也認為將迎來更嚴重的衰退：「過去幾個月的情況是，勞動力市場一直非常強勢。我們確實認爲，更嚴重的經濟放緩即將到來，只是時間問題。」

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核稿編輯：翁世航