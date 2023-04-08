【國際新聞圖輯】西班牙慶祝天主教「聖週」、聖地艾格撒清真寺再爆以巴衝突

過去這一週，美國在印太地區的動作不斷。4月3日，菲律賓確定了美國將進駐的另外四個軍事基地。同日，美國與日本、韓國在東海舉行了聯合軍事訓練，除了日方派出一艘自衛隊護衛艦外，包括美軍核動力航艦及韓國海軍驅逐艦等，總計有八艘艦艇參與。

4月6日，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與總統蔡英文，於洛杉磯會面，並承諾持續對台軍售、加強經貿交流與支持自由民主的台灣。中國對此嚴正抗議，並於5日派遣「海巡06」輪編隊，在台海進行為期三天的巡防巡查回應。

本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一起回顧這週的國際大小事。

聖週遊行畫面｜Photo Credit: GettyImages

4月2日，西班牙開始慶祝為期八天的聖週（Holy Week）節慶。聖週是一年一度基督教紀念耶穌受難、死亡和復活的節日。每年，全世界數以百萬計的基督徒——主要是天主教徒，會舉辦熱鬧的慶祝活動。在聖週四，也就是耶穌受難前，天主教教宗會在梵蒂岡聖彼得大教堂內，主持領餐儀式。

聖週於每年復活節前的週日開始，直到復活節當天結束。今（2023）年的聖週從4月2日開始，4月9日結束。

布宜諾斯艾利斯安全部長貝爾尼（中）｜Photo Credit: GettyImages

4月3日凌晨，阿根廷一名65歲的公車司機巴里恩托斯（Daniel Barrientos），於首都布宜諾斯艾利斯遭搶劫並殺害，隨即引發民眾大規模示威。抗議者封鎖高速公路，並要求政府嚴懲加害者、強化治安。布宜諾斯艾利斯安全部長貝爾尼（Sergio Berni），前往抗議現場安撫民眾，但遭到抗議者毆打、砸石頭襲擊。貝爾尼後來遭診斷顱骨和顴骨骨折，不過他表示自己不會向襲擊者提出告訴。

貝爾尼表示他會承擔所有責任，並誓言會將兇手繩之以法。

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4月4日，美國前總統川普（Donald Trump）前往曼哈頓出庭應訊，成為美國史上首位遭刑事起訴的前總統。他因為3起不同的封口費案件，被指控犯下偽造商業紀錄、違反競選財務等34件重罪。目前，川普對這些重罪指控全盤否認。

雖然依照美國法律，遭起訴或定罪均無妨川普競選，然而，遭刑事起訴而成為主要政黨候選人的情況，仍非比尋常。若川普最終被定罪入獄，卻又當選總統，將對美國社會造成不小的影響。

塞內加爾民眾爬至樹上觀賞國慶慶典｜Photo Credit: GettyImages

4月4日，塞內加爾迎來第63週年國慶日，在這一天，塞內加爾人民通過各種文化活動，包括遊行、舞蹈表演和音樂節，慶祝該國豐富的文化遺產，和紀念該國於1960年脫離法國獨立。

在反對派領袖桑科（Ousmane Sonko）遭指控誹謗官員而被判緩刑，政治局勢緊張之際，塞國總統薩勒（Macky Sall）呼籲人民團結，承諾該國的安全部隊將會確保國家和平，並維護領土完整。

中共領導人習近平（左）與法國總統馬克宏（右）｜Photo Credit: GettyImages

4月5日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出訪中國，並於4月6日與中共領導人習近平進行會談。

根據專家的說法，烏俄戰爭及貿易問題，是此行的首要之務。在雙方摩擦日益加劇的情況下，馬克宏與馮德萊恩此行，主要希望向中國展示歐洲共同的對中戰線，並預防中國跨越西方的紅線、大規模提供武器給俄國。

馬克宏指出，法國將「共同承擔和平與穩定的責任」，因此與中國的對話「至關重要」，不能只讓俄羅斯與中國進行專屬對話，且歐洲「絕不能與中國脫鉤」。

Photo Credit: GettyImages

4月6日，以色列與巴勒斯坦再度爆發爭執。以色列警方於6日進入艾格撒清真寺，與在該處禮拜的民眾發生衝突。此舉引發巴勒斯坦人強烈反彈，位於加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝團體，隨後發射火箭攻擊以色列。以色列警方表示「已逮捕了超過350名以暴力方式據守清真寺內的人士。」

巴勒斯坦伊斯蘭團體哈馬斯，譴責以色列警方進入寺廟驅逐民眾的行為是「前所未有的罪行」。以色列則表示，清真寺內有「煽動分子」據守，並使用煙火、棍棒和石頭反抗，警察進入清真寺是為了驅散這些人。

艾格撒清真寺是穆斯林的聖地，同時也建在猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）上。此次事件剛好發生於穆斯林齋月（Ramadan）期間，與猶太人逾越節（Passover）前夕。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航