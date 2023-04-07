疫情帶動「數位轉型顧問」需求，你的企業屬於「賈伯斯型」還是「薩提亞型」？
我們想讓你知道的是
所謂數位轉型，顧名思義指的是透過數位科技，改變企業的組織、經營方式、獲利模式等。賴偉晏分享，其實協助企業進行數位轉型的過程，大致可分為「數位」、「轉」、「型」三大部分。首先，「型」指的是先了解企業狀態、清楚定義轉型議題，才能確認企業該轉成什麼「型」。
文：郭慧
隨著科技發展，數位轉型已成為許多企業面臨的課題。然而企業該如何面對顛覆時代的數位浪潮？又該利用哪些工具達成轉型目標？面對這一個又一個的問題，數位轉型顧問成為企業轉型道路上的最佳夥伴，提供專業策略、技術與經驗，為企業找出數位時代的最佳解方。
長期任職於顧問領域，曾任中華電信商業分析中心業務發展總監、參與大數據相關策略分析的安侯建業聯合會計師事務所數位長賴偉晏表示，其實近兩、三年來，隨著科技創新、消費者生活習慣改變，以及新冠肺炎疫情帶動遠距工作需求等影響，許多企業為了維持「營運不中斷」，紛紛開始關注數位轉型，也因而帶動數位轉型顧問的需求。
訂定轉型策略，從定義問題開始
所謂數位轉型，顧名思義指的是透過數位科技，改變企業的組織、經營方式、獲利模式等。賴偉晏分享，其實協助企業進行數位轉型的過程，大致可分為「數位」、「轉」、「型」三大部分。首先，「型」指的是先了解企業狀態、清楚定義轉型議題，才能確認企業該轉成什麼「型」。
「數位轉型顧問首先得藉由訪談、問卷、調查研究等方式掌握客戶的狀況，才能依此提出適合不同客戶的轉型策略。像是我們便根據過去的經驗，設計出一套量表，企業回答量表中的20道問題後，便可大致得知企業在『前瞻力』、『開創力』、『數位力』、『覺察力』與『回復力』五大能力上的表現，並依量表結果將企業分為深具前瞻力的『賈伯斯型』，或是以數位力、回復力見長的微軟執行長『薩提亞型』等。如果客戶想要更進一步確立自己的強、弱項，我們也會提供更詳盡的客製化問卷，深入了解客戶現況，以此重新盤點客戶眼下狀態、目標客戶、競爭對手、資源該如何分配等。」
依據轉型策略，找出合適的科技工具
確定了「型」之後，接下來便是找出與之對應的「數位」科技工具。「這個階段最重要的是找到解決客戶問題的技術方式。例如，當賣場想推出『先買後付』服務，我們便知道需先以信用演算法推出風險評估模型，掌握還款風險。接著我們再視客戶需求，決定由我們團隊內的工程師處理，或是為客戶找到可以提供所需技術的外部團隊。」
賴偉晏形容，這個過程其實就像是醫生為病人治病，找出病因及療法是最終目的，至於是由自己來醫治，或是和其他醫療人員共同會診，都是可能的執行方式。
為企業賦能，讓內部夥伴成為轉型助力
賴偉晏接著表示，確立數位轉型策略及所需技術後，真正能為企業帶來轉變的其實是內部夥伴，也因此在「轉」的部分，著重於為客戶培育轉型所需的知識和能力。
「企業在進行數位轉型時，有時會激起反對聲浪，這其實源於負責數位轉型與擔任傳統工作的夥伴互不了解，加上有些人擔心自己跟不上時代、害怕被取代，都可能成為轉型的阻力。為了緩和這樣的狀況，我們會為客戶舉辦內部課程，讓對於數位趨勢、程式設計等不甚了解的人可以慢慢理解。」
賴偉晏舉例，自己在為企業員工培力時，有時會帶著積木挖土機作為道具，並將學員分組，每組都由不同部門、職務、年齡的員工所組成，再讓他們依照課程中教授的基礎數位工程知識，集體完成一部可以動的積木挖土機。「藉由這樣的方式，除了讓內部員工彼此交流、團隊合作，也讓對數位轉型有些害怕、甚至抗拒的夥伴，知道自己其實是可以理解數位世界的。」
賴偉晏也補充，數位轉型顧問想要達成上述任務，所需的能力其實不少。以硬實力而言，顧問除了需具備數據分析能力、敏捷式管理能力，也需要基本的人工智慧及資訊科技概念，才能透過數據得知哪些技術工具可以達成轉型任務，並在轉型過程中保持彈性。
此外，每位數位轉型顧問最好具備某個領域或產業的專業知識，才能為在數位轉型過程中想要順勢跨足另一個產業的客戶，提供專業服務；而以軟實力來說，由於數位科技發展一日千里，歐美數位應用更是不斷推陳出新，保持不斷學習的習慣及強化國際視野尤其重要。與此同時，顧問需要與企業溝通、合作，因此表達能力也是這份工作不可或缺的關鍵職能。
「透過科技的力量協助企業解決問題、創造價值，一直是我從事這份工作很重要的理念。當我們看到企業主專注地聽我們分享數位轉型相關知識、接到來自客戶的肯定，或是聽到客戶旗下員工感謝我們讓他接觸到新的世界，都讓作為數位轉型顧問的我們獲得很大的成就感，而這也是我對這份工作持續保持熱情的原動力。」
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！