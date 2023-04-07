世界盃電視收視不如預期、觀眾對體育轉播無感，運動媒體該如何培養「第二代球迷」？
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從2018年世界盃足球賽OTT平台大當機，時隔四年終於寫下了漂亮的新頁，經過時代更迭，現在許多觀眾已經不再只以「電視」作為收視平台。不過OTT平台即使獲得爆炸性成長跟收益，但「左手通右手」的隱憂也仍存在。
文：宋思彤
2022年卡達世界盃足球賽完美落幕，在台灣又成功掀起一波「世足熱潮」。不論是日韓爆冷擊敗歐洲強權、摩洛哥挺進四強，或是梅西（Lionel Messi）與姆巴佩（Kylian Mbappé）的世紀對決，精彩瞬間都深植球迷心中。
中華電信取得世界盃足球賽新媒體轉播權，日前公佈收視數字，總觀看人數突破3800萬、廣告營收較上屆成長5倍；就連運動彩券的銷售額也創下史上新高。不過，反觀華視，同樣取得轉播權，但收視表現卻不如預期，甚至與上屆相比「下滑一半以上」——這中間，到底出了什麼問題？難道單純只有「電視媒體式微」那麼簡單嗎？
台灣媒體觀察教育基金會舉辦「媒觀會客室」講座活動，以「怎麼看有差嗎？從運動轉播看見媒體變遷」為題，邀請國立體育大學體育研究所教授陳子軒、國立政治大學新聞系教授劉昌德，以及愛爾達體育台台長謝思毅，三位講者各自擁有體育學界、新聞學界，以及電視媒體的實務經驗。
這次講座以近期世界盃切入，並探討觀眾收視行為、體育產業娛樂化，以及運動媒體在台灣的發展、歷史與困境，進行深度討論。
本屆世界盃較往年聲勢更大，收視率卻不如預期？
為什麼一個國家要辦世界盃，或許有許多原因，座談主持人、台灣媒體觀察教育基金會董事黃哲斌特別提出了「運動洗白」的概念。卡達在籌辦世界盃的過程爆發許多爭議，其中最大的問題莫過於「移工的人權疑慮」——卡達境內超過190萬名移工，卻沒有安全的工作環境。
不過，隨著比賽開始後，這些爭議跟球場上的「政治訴求」都被淡忘，甚至被轉移焦點。其中，「媒體版面」佔了非常大的一個關鍵。
「尤其非轉播單位的新聞台，都給予非常大的連結」，陳子軒提到，雖然這一次的世界盃熱潮依舊，但傳統媒體的收視率表現卻不如以往。從聲量到電視媒體的轉換，這之間發生了什麼事？
愛爾達從2010年取得南非世界盃轉播權後，已經連續四屆轉播世足。「電視的收視率確實受到很多影響」，謝思毅拿出國外轉播的收視率資料，包括中國央視、日本轉播單位的收視曲線，同樣呈現下跌趨勢。
為什麼亞洲國家都同步下跌？謝思毅認為，這跟賽事的時間安排偏向「歐洲思維」有關，他舉例，「歐洲的比賽都配合了他們的主流時間，例如有歐洲國家參與的球賽，就安排在歐洲時間的晚上7點半」，換算台灣的時間就是凌晨3點，時段相對來說較不友善。
「像是台灣時間下午六點，澳大利亞對上突尼西亞的比賽，排在電視收視率的前三名」，謝思毅補充，由此可見，「時段」對於電視媒體來說，確實有不小的影響。
除了世界盃足球賽賽程的時間安排，台灣國內社會的外在因素，也會造成收視率的浮動。像是世界盃開踢第一週，恰巧適逢國內九合一大選的「黃金週」，不論在賽前宣傳、首週的媒體版面上，世界盃的版面多被選舉取代。
即使隨著選舉結束、球賽進入白熱化階段，但據謝思毅觀察，「反而是在第一個禮拜，台灣的觀眾會有比較好的收視風氣，尤其前三天就有英格蘭、德國、西班牙、日本，都被安排在台灣的黃金時段（約晚間六到九點時段）」，不過被選舉削弱了光環。謝思毅認為，這可能也是本次世界盃的電視收視率，沒有顯著上升的原因之一。
OTT商機看似無窮，可能只是「左手通右手」？
「年輕的觀眾，確實全部都往網路走了」，謝思毅分析世界盃期間的電視收視率表現，認為「現在會留在電視的，大概只剩35歲以上、甚至45歲以上會更加明顯」，為了迎戰大量的收視群眾，這次取得轉播權的愛爾達、中華電信，可是做好了十足準備。
2018年的世界盃足球賽，愛爾達攜手中華電信推出轉播服務，卻因為流量瞬間湧入，造成平台大當機，只能被迫開放免費觀看。雖然締造了流量高峰，但卻無法從OTT取得任何訂閱收益。
時隔四年，這次終於寫下了漂亮的新頁，「尤其去年的東京奧運轉播，是一個收視習慣的改變、也是很成功的壓力測試」，謝思毅說明，經過時代更迭，現在許多觀眾已經不再只以「電視」作為收視平台。
不過，OTT平台即使獲得爆炸性成長跟收益，但「左手通右手」的隱憂也令謝思毅十分擔心。
「比較悲觀的是，整個市場並沒有變大。甚至，25歲以下的觀眾，對於『體育轉播』似乎不是那麼感興趣」謝思毅提到，愛爾達從10年前開始耕耘年輕族群，10年後雖然有所收穫，卻難以培養所謂的「第二代球迷」——這樣的收視斷層，也讓身為台長的他相當擔心。
「目前還沒有辦法找到跟年輕觀眾、未來這群主力族群的共鳴」，謝思毅坦言。
以古鑑今，回顧台灣運動媒體的往日光景
未來或許暫時無法找到方向，不過，或許我們可以「以古鑑今」，回顧過往的媒體轉播與觀眾收視習慣的歷史。
「電視台、新科技為什麼需要運動節目？因為它是非常吸引人的」，劉昌德強調，像是號稱國球的棒球人氣相當高，有了轉播權等於是取得「殺手級應用」。
劉昌德回顧過去有線電視的發展史，1993年《有線電視法》設立後，許多第四台和衛星頻道開始競爭體育賽事的轉播權，其中最具代表性、也是始祖的非TVIS（今年代MUCH台）莫屬。
「一開始攝影機還抓不到球，打左外野、他去拍右外野」，劉昌德笑說，當時還被球迷罵得要死。不過在短時間內品質提升、觀眾增加後，轉播的權利金也逐年上漲。
1997年，由中信主導的緯來企業大舉進攻運動轉播市場，除了成立緯來體育台，甚至以當時的「天價」買下了中職轉播權，立下了一個無人可超越的標竿，「只要有新的傳播科技出現的時候，或是有新的競爭者進來時，職棒轉播的『輝煌史』就會被提及」，劉昌德說。
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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