播錯國歌：港協暨奧委會要求冰協交書面解釋，或暫停會員資格
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香港冰球隊先前參賽時，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會可能因此暫停香港冰協的會員資格。這可能是港協暨奧委會成立以來，首次因國歌問題向轄下協會開刀。
（中央社）香港冰球隊先前參加世界冰球錦標賽時，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會可能因此暫停香港冰協的會員資格。
這可能是港協暨奧委會成立以來，首次因國歌問題向轄下協會開刀。
中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）日前（4日）公布，在與港府商討後，委員會向香港冰球協會（冰協）發出函件，啟動暫停冰協會員資格的程序。
但在正式暫停該會的會員資格前，港協暨奧委會將會按照組織章程，給予冰協解釋機會，冰協須於5月4日或之前就這一事件作出詳細解釋。
按照港協暨奧委會的說法，在這次事件上，冰協沒有按照先前港協暨奧委會就國際比賽播放中國國歌事宜發出的指引。冰協需要就此提交一份全面的書面解釋，並就其內治提出改善方案。
港協暨奧委會表示，如果冰協在一個月之內未能提交書面解釋，該會將會行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。
《明報》報道，冰協今日（6日）聲明指，會於一個月內提交一份全面的書面解釋，並就企業管治提出改善方案，但在今次事件中未感受到港協的尊重，指港協三番四次在媒體中發出未符事實的評論，「只感到處理這次事件的港協人員，一直希望證明只有冰球協會有錯，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任」。冰協又指，雙方會議期間絕大部份時間並沒有討論過報告內容細節，除一開始質問主席為何沒有回覆，以及質疑「寫報告技巧」，「完全沒有討論領隊在現場面對的情況及日後可以如何解決」。
2月28日，香港與伊朗隊在波斯尼亞舉行世界冰球錦標賽比賽，賽後播放代表香港的中國國歌時出錯，在場的香港運動員即時抗議，要求主辦機構更正。
港府其後肯定了香港運動員的做法，認為這是維護國家尊嚴的表現。但港府及港協暨奧委會批評冰協事前沒有按照港協暨奧委會指引，向賽事主辦機構核對中國國歌是否為正確版本。
近年來，一些國際比賽在播放代表香港的中國國歌時不時弄錯，播放了《願榮光歸香港》，港協暨奧委會為此發出相關指引。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！