從Netflix《模仿犯》談犯罪心理：連環殺手是天生的嗎？是否有可預測的生物特徵？
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多數專家將連環殺手定義為，在超過一個月的時間裡謀殺了至少三個人的人，每次謀殺之間至少有一些「冷卻」時間。 一些犯罪心理學家走得更遠，認為連環殺手一定有超越謀殺本身的異常心理動機，例如性滿足。那麼，又怎麼從《模仿犯》這部影集中了解連環殺手？
文：Jamie.K
《模仿犯》不是將劇情著重在讓觀眾猜測犯人，而是透過串連一系列的犯罪行為，以及與共犯所犯下看似安排好的犯罪行為，襯托出最後主謀的布局，甚至是與檢警的來回心理戰，而最後無法勝過自己內心的掙扎所露出的破綻。
同時，《模仿犯》透過媒體的力量達到渲染和讓社會恐慌的目的。看似這些被害者與殺手彼此間都是無冤無仇，甚至是互相不認識的關係，然而，殺手卻可以如此不重視對方的生命，將一個比一個還要慘忍的犯罪手法「展示」。
究竟，什麼樣的原因會促使一個人想剝奪另一個人的生命，又有什麼樣的性格具有脆弱性，容易在受到刺激時轉變成犯下一連串的錯誤。
連續殺人
多數專家將連環殺手定義為，在超過一個月的時間裡謀殺了至少三個人的人，每次謀殺之間至少有一些「冷卻」時間。 一些犯罪心理學家走得更遠，認為連環殺手一定有超越謀殺本身的異常心理動機，例如性滿足。
一些連環殺手在謀殺受害者之前綁架和／或折磨他們。雖然不是很清楚什麼原因促使了一連串的犯罪行為，但在人格特徵上的反社會性格是很大的影響。
在社會上，連環殺手往往會帶來迷戀和恐懼；他們的罪行往往會帶來臭名昭著、媒體關注和「粉絲」，他們研究他們的罪行，或者在某些情況下，與殺人犯建立關係。
連環殺手有心理疾患嗎？
一些連環殺手確實表現出精神病的症狀，部分被診斷出患有嚴重的雙相情感障礙。 然而，很少有連環殺手被認為患有精神疾病，在不同的心理疾患中可能出現如幻想、幻聽或是失去真實感等症狀，讓人錯誤評估，到底是真實發生還是僅是自己的想像。
多數人在診斷當中都有符合反社會的人格障礙標準。
連環殺手是出生還是被製造的？
連環殺手是自然還是培養的結果？許多連環殺手遭受了可怕的痛苦童年虐待，或是在重要關係中是不安全行的依附，曾經備受冷漠對待，只有當自己犯下一些錯事才會被關注，造成長大後認為也僅能透過此手段來獲得他人的注意，這也暗示了環境因素。
同時，反社會人格障礙，被認為存在於許多連環殺手中有重要的遺傳根源；因此，DNA可能會影響極端殺人傾向的後期發展。
連環殺手有早期跡象嗎？
大多數連環殺手都有一些早期歷史創傷或忽視，也從事早期犯罪行為。 一個眾所周知的概念「麥克唐納三合會」假設（Macdonald Triad），反覆的暴力罪犯有三個早期特徵：虐待動物、放火和尿床。 然而，這個「邪惡三合會」並不普遍存在於連環殺手中。
殺手的選擇
正如FBI在2005年關於連環殺人案的報告中所解釋的那樣，連環殺手根據可用性、脆弱性和可取性來選擇受害者 。
- 可用性主要取決於受害者的生活方式或他／她所處的可能為攻擊者提供攻擊機會的環境。例如，一位經常獨自在家度過夜晚的單身女性，可能會遭到殺手的闖入攻擊。
- 脆弱性被定義為受害人處於危險之中或容易受到攻擊者攻擊的程度。單身女性在夜間走在街上時，如果有一隻大狗陪伴，就不會那麼容易受到攻擊。
- 可取性是高度主觀的，被描述為受害者對犯罪者的吸引力或吸引力。受害人的吸引力涉及與罪犯動機相關的許多因素，可能包括種族、民族、性別、年齡、體型或連環殺手製定的其他特定標準等特徵。
殺人犯是否有生物上的特徵可預測？
最著名的生物因素之一是大腦結構和化學。 研究表明，畸形的杏仁核（負責調節情緒和攻擊性的大腦區域）可能與暴力行為的發展有關。
此外，低水準的血清素（一種調節情緒的神經遞質）也與衝動和暴力行為有關。 這意味著連環殺手的大腦結構和化學成分可以在他們的行為中發揮重要作用，導致暴力的可能性增加。
兒童時期曾受虐待和創傷也是連環殺手發展的重要因素。 兒童虐待會對個人的精神和情感健康產生持久的影響，研究表明，與沒有遭受虐待的人相比，經歷過兒童虐待的人更有可能從事暴力行為。 在某些情況下，這種濫用可能會導致創傷後症候群（PTSD）的發展，這可能會進一步增加暴力行為的可能性。
人格障礙在連環殺手的發展中也起著作用。 連環殺手經常表現出一系列人格障礙，包括反社會人格障礙（ASPD）、自戀人格障礙和邊緣人格障礙。
《天生變態》作者James Fallon原先認為殺人犯最主要受到基因的影響，然而，看到自己的大腦造影與殺人犯有著很類似的構造就推翻了先前自己的觀點。
回溯自己家族的歷史，才發現原來在父系家族中曾出現殺人犯，而且除了在大腦結構上的相似，James Fallon也有著戰士基因（與暴力行爲相關），這意味著在生理的條件上與殺人犯類似，但卻沒有步上殺人犯這條路，最主要就是受到後天的教養與環境影響。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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