TNL+ 2023/05/02,
影劇

《星際大戰》新共和國像極了早期的中華民國，演繹從民主倒退回極權的原因

《星際大戰》新共和國像極了早期的中華民國，演繹從民主倒退回極權的原因
Disney+影集《曼達洛人》劇照

我們想讓你知道的是

其實在相當程度上，無論舊共和還是新共和，都與1949年以前統治中國大陸的中華民國有極高的相似性。從各方面來看，兩個共和都讓筆者想起了那個被共諜大規模滲透，腐敗且統治失能的國民政府。

5月4日的國際星戰日（May the Fourth Be With You Day）還未到，不過影集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季在Disney+上熱映，仍引發了人們不小的討論。看過電影正傳的人，知道這系列的故事是在講一群反抗軍對抗銀河帝國，進而推翻皇帝暴政的故事。電影的前傳，講的則是銀河共和國如何變成銀河帝國的故事。

不過到了電影後傳，或許因為被迪士尼接手的關係，星戰的故事頓時失去了焦點。由於背景是設在正傳的30年後，人們根本不知道這麼長的時間內到底那遙遠的銀河系發生了什麼事。到底帝國垮台後，是誰接替了帝國對銀河的統治？第一軍團是蝦米碗糕？忍之武士團是從哪裡冒出來的？為什麼老了的莉亞公主還要領導抵抗運動？芮究竟是誰？路克又跑去了哪裡？

總而言之，就連筆者這個資深星戰迷都一頭霧水，相信剛入坑的人想不覺得莫名其妙都很難。在迪士尼向盧卡斯購買星戰以前，其實星戰故事是有所謂外傳（Expanded Universe）讓大家瞭解每一部電影與電影之間究竟發生了什麼故事，來讓影迷們對故事的背景更加瞭解。而這些外傳故事，早期都是由星戰迷自己設計，再取得盧卡斯官方認可，有著極高的自由度。

然而等到迪士尼買了盧卡斯以後，突然宣佈所有的外傳故事都不再是正史（Cannon），又讓更多台灣影迷不知道該如何去瞭解《絕地大反攻》（Return of the Jedi）到《原力覺醒》（The Force Awakens）之間發生了什麼。畢竟多數的漫畫跟遊戲，並不是那麼容易為台灣的影迷所接觸到，還是必須要靠串流平台上的影集來補強。

2019年起上映的《曼達洛人》，再加上2021年的《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett），就是為了要彌補這段30年的時間差所量身打造的影集。《曼達洛人》故事背景設定帝國被推翻的五年後，《波巴費特之書》則以《絕地大反攻》劇情一開始，賞金獵人波巴・費特掉入到沙蟲嘴巴裡為開端，兩個故事又有高度的重疊性，讓人能更加瞭解到後帝國時代的銀河發生什麼事情。

染上和平病的新共和

當然，因為《曼達洛人》是以曼達洛人丁賈林（Din Djarin）與小絕地武士古古（Grogu）為主角，夾雜了美國西部牛仔與日本浪人武士風的冒險影集，前兩季關於帝國垮台後銀河政治情勢的描寫相當有限。直到第三季，我們才又被帶回到過去銀河共和國與銀河帝國的首都科羅森星（Coruscant），檢驗白卜庭皇帝以後的銀河統治者是否有更高明。

與過去外傳的故事一樣，反抗軍推翻帝國後重建了共和國，但為了與過去的共和國做區隔，大家往往以新共和國來加以稱呼。新共和國沒有繼續以科羅森星為首都，而是以民選議長（Chancellor）的故鄉為核心，接連換了首都三次。儘管如此，科羅森星做為銀河首都核心的地位仍然不變，卻也彰顯了新共和政局的不穩。

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