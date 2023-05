《星際大戰》新共和國像極了早期的中華民國，演繹從民主倒退回極權的原因

5月4日的國際星戰日(May the Fourth Be With You Day)還未到,不過影集《曼達洛人》(The Mandalorian)第三季在Disney+上熱映,仍引發了人們不小的討論。看過電影正傳的人,知道這系列的故事是在講一群反抗軍對抗銀河帝國,進而推翻皇帝暴政的故事。電影的前傳,講的則是銀河共和國如何變成銀河帝國的故事。

不過到了電影後傳,或許因為被迪士尼接手的關係,星戰的故事頓時失去了焦點。由於背景是設在正傳的30年後,人們根本不知道這麼長的時間內到底那遙遠的銀河系發生了什麼事。到底帝國垮台後,是誰接替了帝國對銀河的統治?第一軍團是蝦米碗糕?忍之武士團是從哪裡冒出來的?為什麼老了的莉亞公主還要領導抵抗運動?芮究竟是誰?路克又跑去了哪裡?

總而言之,就連筆者這個資深星戰迷都一頭霧水,相信剛入坑的人想不覺得莫名其妙都很難。在迪士尼向盧卡斯購買星戰以前,其實星戰故事是有所謂外傳(Expanded Universe)讓大家瞭解每一部電影與電影之間究竟發生了什麼故事,來讓影迷們對故事的背景更加瞭解。而這些外傳故事,早期都是由星戰迷自己設計,再取得盧卡斯官方認可,有著極高的自由度。

然而等到迪士尼買了盧卡斯以後,突然宣佈所有的外傳故事都不再是正史(Cannon),又讓更多台灣影迷不知道該如何去瞭解《絕地大反攻》(Return of the Jedi)到《原力覺醒》(The Force Awakens)之間發生了什麼。畢竟多數的漫畫跟遊戲,並不是那麼容易為台灣的影迷所接觸到,還是必須要靠串流平台上的影集來補強。

2019年起上映的《曼達洛人》,再加上2021年的《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett),就是為了要彌補這段30年的時間差所量身打造的影集。《曼達洛人》故事背景設定帝國被推翻的五年後,《波巴費特之書》則以《絕地大反攻》劇情一開始,賞金獵人波巴・費特掉入到沙蟲嘴巴裡為開端,兩個故事又有高度的重疊性,讓人能更加瞭解到後帝國時代的銀河發生什麼事情。

染上和平病的新共和

當然,因為《曼達洛人》是以曼達洛人丁賈林(Din Djarin)與小絕地武士古古(Grogu)為主角,夾雜了美國西部牛仔與日本浪人武士風的冒險影集,前兩季關於帝國垮台後銀河政治情勢的描寫相當有限。直到第三季,我們才又被帶回到過去銀河共和國與銀河帝國的首都科羅森星(Coruscant),檢驗白卜庭皇帝以後的銀河統治者是否有更高明。

與過去外傳的故事一樣,反抗軍推翻帝國後重建了共和國,但為了與過去的共和國做區隔,大家往往以新共和國來加以稱呼。新共和國沒有繼續以科羅森星為首都,而是以民選議長(Chancellor)的故鄉為核心,接連換了首都三次。儘管如此,科羅森星做為銀河首都核心的地位仍然不變,卻也彰顯了新共和政局的不穩。