AI產生謠言量大且難以分辨，猶如為中共提供一項方便的武器
我們想讓你知道的是
近期在社群媒體上也發現，有部分的小粉紅丟出他們測試文心一言產生謠言的能力，產量不只大且難以分辨。未來中共極有可能將AI製造的謠言與假照片串聯成一條龍的產線，來對台灣進行飽和式的認知戰攻擊。
文：高正朴（國防大學中共軍事研究所的博士生）
近期在社群媒體上討論度最高的話題，除了AI繪圖之外，就是ChatGPT和文心一言等AI軟體，除了有聊天功能外，在微軟開發出和瀏覽器結合的功能後，更變成精準度極高的搜尋引擎。除此之外也有網友發現能利用AI協助軟體開發及程式debug的功能，或是利用ChatGPT的聊天來寫小說等，而AI繪圖則是只要給予足夠的指令，便能快速產生不輸人工排版繪製的圖片，且難以分辨真假。
而人工智慧的發展，奠基於科學家在研究人類語言與思考模式後所建構出的心智模擬模型，目的除了消除語言隔閡的障礙，也希望能促進人類科技文明的發展。但這樣便利且造福人類的發明，卻在近期發現被中國拿來惡意的應用。
除了利用AI生產謠言外，也利用AI繪圖製造假照片來混淆視聽。可以預見未來中國有可能利用此一機制來針對台灣釋放惡意謠言來擴大認知戰的戰線，並試圖影響台灣接下來的選舉及民間輿論的走向。
一、AI濫用的問題
中國雖然號稱科技大國，也開發出了「文心一言」來與「ChatGPT」相抗衡，但在網友的測試中發現，文心一言雖然有聊天與搜尋的功能，但同時也具有言論審查的機制。除了會過濾敏感詞彙外，對於敏感的政治問題也會採取避而不答或是按照中國官方的樣板宣傳，足見背後的語言資料庫仍是掌握在共產黨手上。
除此之外近期在社群媒體上也發現，有部分的小粉紅丟出他們測試文心一言產生謠言的能力，產量不只大且難以分辨。我們在過往與中國交手的經驗中知道，中國官方藉由投注大量資源來生產大量的假帳號來達成混亂外國輿論的效果，在2018年的時候也藉由大量的假帳號與謠言來影響台灣的選舉，然而這樣的現象直到現在都還未停止，甚至是變本加厲。
除了臉書以外，真正受到認知戰攻擊最嚴重的重災區莫過於Line群組為首，尤其在有匿名功能的社群推出後，除了管理員以外，其他人都無法檢視群組成員究竟是什麼身分。部分的群組在主管理員默許下，甚至允許共同管理員親自釋放謠言，在未來中共若將AI導入Line謠言的產製，狀況將會更加嚴重。
二、AI繪圖假照片製造混亂
但除了使用AI製造謠言外，近期小粉紅也發表了用AI製造出的假照片，除了部分色澤與真實膚色和血色的差異外，不仔細觀察很難看分辨其真實性。例如最近筆者在推特上發現的小粉紅帳號，就在大肆宣揚自己是使用哪些關鍵字描述來讓AI製作出他想要的圖片，而從發出指令到圖片製作完成的時間遠比人工改圖還快，若有不察，極有可能被騙。
共產黨在過去炒作人民情緒時，最常利用的就是刻意變造的照片與利用畫面製造資訊落差，再透過宣傳系統將接受者的思考模式引導至他們希望的方向。由此可知AI繪圖在未來有非常高的可能性，被中共用來量產假照片。
尤其在中共積極發展認知戰能量的現在，未來中共極有可能將AI製造的謠言與假照片串聯成一條龍的產線，來對台灣進行飽和式的認知戰攻擊。讓台灣人對資訊接收這件事情感到麻痺後，就能引導台灣人傾向投降的潛意識，達成進一步削弱台灣對中共的抵抗能力。
三、對抗AI濫用
中共製造假訊息來攻擊台灣已非偶然事件。在他們的統一戰線綱領及毛澤東的人民戰爭思想中，戰線的延伸並不只侷限在戰場上，如何讓敵國人民也被捲入他們設定的戰場中，來壓制敵人的抵抗意志更是重中之重。
以台灣近幾年遭遇的狀況，中共除了大量利用新聞事件來炒作人民情緒外，也透過假帳號及親中媒體大肆散播假訊息來混淆台灣民眾的視聽。例如藉由邦交國斷交事件來扶植疑美論，像是近期的宏都拉斯斷交事件；又或者是藉由在台海周邊軍事演習來拉抬國內投降派的聲量等，這些對我們充滿惡意的動作背後都是謀求統戰目的。
而AI的發展也無疑為中共提供了一項方便的武器，因此未來要對抗中共濫用AI展開認知戰的方法，除了人民要有所自覺外，我們也需要注意國內是否有隨這些謠言起舞的共鳴者，及協助這些謠言與假照片轉發的協力者。一方面遏止這些認知戰訊息的繼續傳遞外，二方面是避免更多不知情的人受害，也希望國人能同心協力一同對抗充滿惡意的中共。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：丁肇九
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。