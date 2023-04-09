AI產生謠言量大且難以分辨，猶如為中共提供一項方便的武器

文：高正朴（國防大學中共軍事研究所的博士生）

近期在社群媒體上討論度最高的話題，除了AI繪圖之外，就是ChatGPT和文心一言等AI軟體，除了有聊天功能外，在微軟開發出和瀏覽器結合的功能後，更變成精準度極高的搜尋引擎。除此之外也有網友發現能利用AI協助軟體開發及程式debug的功能，或是利用ChatGPT的聊天來寫小說等，而AI繪圖則是只要給予足夠的指令，便能快速產生不輸人工排版繪製的圖片，且難以分辨真假。

而人工智慧的發展，奠基於科學家在研究人類語言與思考模式後所建構出的心智模擬模型，目的除了消除語言隔閡的障礙，也希望能促進人類科技文明的發展。但這樣便利且造福人類的發明，卻在近期發現被中國拿來惡意的應用。

除了利用AI生產謠言外，也利用AI繪圖製造假照片來混淆視聽。可以預見未來中國有可能利用此一機制來針對台灣釋放惡意謠言來擴大認知戰的戰線，並試圖影響台灣接下來的選舉及民間輿論的走向。

一、AI濫用的問題

中國雖然號稱科技大國，也開發出了「文心一言」來與「ChatGPT」相抗衡，但在網友的測試中發現，文心一言雖然有聊天與搜尋的功能，但同時也具有言論審查的機制。除了會過濾敏感詞彙外，對於敏感的政治問題也會採取避而不答或是按照中國官方的樣板宣傳，足見背後的語言資料庫仍是掌握在共產黨手上。

除此之外近期在社群媒體上也發現，有部分的小粉紅丟出他們測試文心一言產生謠言的能力，產量不只大且難以分辨。我們在過往與中國交手的經驗中知道，中國官方藉由投注大量資源來生產大量的假帳號來達成混亂外國輿論的效果，在2018年的時候也藉由大量的假帳號與謠言來影響台灣的選舉，然而這樣的現象直到現在都還未停止，甚至是變本加厲。

除了臉書以外，真正受到認知戰攻擊最嚴重的重災區莫過於Line群組為首，尤其在有匿名功能的社群推出後，除了管理員以外，其他人都無法檢視群組成員究竟是什麼身分。部分的群組在主管理員默許下，甚至允許共同管理員親自釋放謠言，在未來中共若將AI導入Line謠言的產製，狀況將會更加嚴重。

Photo Credit: GettyImages

二、AI繪圖假照片製造混亂

但除了使用AI製造謠言外，近期小粉紅也發表了用AI製造出的假照片，除了部分色澤與真實膚色和血色的差異外，不仔細觀察很難看分辨其真實性。例如最近筆者在推特上發現的小粉紅帳號，就在大肆宣揚自己是使用哪些關鍵字描述來讓AI製作出他想要的圖片，而從發出指令到圖片製作完成的時間遠比人工改圖還快，若有不察，極有可能被騙。

共產黨在過去炒作人民情緒時，最常利用的就是刻意變造的照片與利用畫面製造資訊落差，再透過宣傳系統將接受者的思考模式引導至他們希望的方向。由此可知AI繪圖在未來有非常高的可能性，被中共用來量產假照片。

尤其在中共積極發展認知戰能量的現在，未來中共極有可能將AI製造的謠言與假照片串聯成一條龍的產線，來對台灣進行飽和式的認知戰攻擊。讓台灣人對資訊接收這件事情感到麻痺後，就能引導台灣人傾向投降的潛意識，達成進一步削弱台灣對中共的抵抗能力。

三、對抗AI濫用

中共製造假訊息來攻擊台灣已非偶然事件。在他們的統一戰線綱領及毛澤東的人民戰爭思想中，戰線的延伸並不只侷限在戰場上，如何讓敵國人民也被捲入他們設定的戰場中，來壓制敵人的抵抗意志更是重中之重。

以台灣近幾年遭遇的狀況，中共除了大量利用新聞事件來炒作人民情緒外，也透過假帳號及親中媒體大肆散播假訊息來混淆台灣民眾的視聽。例如藉由邦交國斷交事件來扶植疑美論，像是近期的宏都拉斯斷交事件；又或者是藉由在台海周邊軍事演習來拉抬國內投降派的聲量等，這些對我們充滿惡意的動作背後都是謀求統戰目的。

而AI的發展也無疑為中共提供了一項方便的武器，因此未來要對抗中共濫用AI展開認知戰的方法，除了人民要有所自覺外，我們也需要注意國內是否有隨這些謠言起舞的共鳴者，及協助這些謠言與假照片轉發的協力者。一方面遏止這些認知戰訊息的繼續傳遞外，二方面是避免更多不知情的人受害，也希望國人能同心協力一同對抗充滿惡意的中共。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：丁肇九