2023/04/11,
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Vogue最年長封面人物是誰？106歲菲律賓國寶，被稱為「最後」的傳統卡林阿紋身師

Vogue最年長封面人物是誰？106歲菲律賓國寶，被稱為「最後」的傳統卡林阿紋身師
年106歲菲律賓國寶級紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od）。翻攝自：Vogue Philippines

我們想讓你知道的是

菲律賓版《時尚雜誌》（Vogue Philippines）本月初宣布，4月封面人物是今年106歲的國寶級紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），而舫歐也成為這本雜誌最年長的封面人物。舫歐是一位菲律賓國寶級紋身藝術家，今年已106歲，來自菲國北部省份卡林阿（Kalinga）。Whang-Od曾替部落勇士紋身，被稱為「最後」也最年長的傳統卡林阿紋身師

菲律賓版《時尚雜誌》（Vogue Philippines）本月初宣布，4月封面人物是今年106歲的國寶級紋身藝術家舫歐（Apo Whang-Od），而舫歐也成為這本雜誌最年長的封面人物。

舫歐是一位菲律賓國寶級紋身藝術家，今年已106歲，來自菲國北部省份卡林阿（Kalinga）。舫歐曾替部落勇士紋身，被稱為「最後」也最年長的傳統卡林阿紋身師，菲律賓國家文化藝術委員會（NCCA）於2018年在卡林阿省首府塔布克（Tabuk）還授予她享有盛譽的Dangal ng Haraya獎

《NBC新聞》報導，她從16歲便開始向父親學習傳統紋身技術方法，因掌握具1000年歷史的紋身技術「batok」而聞名，該技術使用傳統敲擊法，利用炭灰和竹槌

菲律賓版《時尚雜誌》的官方推特對於舫歐的成就表示：

「象徵著菲律賓精神的力量和美麗。」

根據香港媒體《CUP Media》報導，舫歐刺青技術之所以特別，是因為她不用任何機器，僅用一根稻稈或柚子樹上的樹枝，沾上水和碳灰製成的墨水，再用一枝約12吋長的竹槌把墨水敲打到皮膚而關於替卡林阿戰士紋身的傳統，卡林阿是這400年間少數沒有受殖民者統治的菲律賓部族，過去部落勇士們會為了土地戰鬥，若獲勝拿下敵人人頭，就可得到同樣數目的紋身，而舫歐最後一次替戰士紋身是在2002年。

舫歐2017年接受美國《有線電視新聞網〉訪問時：「（我的刺青師朋友）全都過世了，只有我還健在並繼續為人刺青。不過我並不擔心這項傳統手藝失傳，因為（我正訓練）下一代刺青師。」

由於這門技藝只能傳給血親，舫歐多年來一直在訓練她的孫姪女Elyang Wigan和Grace Palicas。舫歐表示：「只要人們不斷前來紋身，這個傳統就會持續下去」，她更強調：「只要我能看得清楚，我就會繼續紋身。」

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
為民眾刺青的舫歐

2021年，知名以色列籍知名網紅雅新（Nuseir Yassin），其創立的線上教學平台「雅新學院」（Nas Academy ）曾宣布要與舫歐合作，不過當時卻爆發爭議。當「雅新學院」宣布與舫歐的課程內容後，舫歐孫姪女Gracia Palicas卻在臉書上發文，表示舫歐並未與「雅新學院」簽署任何合約，並表示「利用我們的文化」。該爭議爆發後，「雅新學院」宣布將暫停菲律賓業務，雅新的「Nas Daily」官方臉書追蹤數也在幾日內減少了60萬。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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