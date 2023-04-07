蔡總統談出訪：外交實質關係與邦交關係同等重要，和美方溝通有助兩岸平穩，中國勿過度反應
我們想讓你知道的是
蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯，預計台灣時間7日晚間返抵台灣。蔡英文昨天與隨團記者茶敘時表示，她現在執行的外交政策、跟所有相關政策，都是以一個總統對台灣的最佳利益考量所形塑的，希望未來的總統，不論哪一黨，都能延續。
歡送蔡總統返國，僑胞喊台灣萬歲力抗中共團體
（中央社）總統蔡英文結束出訪，昨（6）日搭機返國，上百名僑胞在飯店外歡送，一度與陳抗區的中共團體上演口號大戰，一邊喊台灣，另一邊接萬歲，有人笑說這是兩岸「2023共識」。
蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境美國紐約，接著前往中美洲訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境美國西岸，在洛杉磯停留3天2夜。
蔡總統與代表團、隨行媒體午間搭機，隨行記者從專機上窗戶看向停機坪，華航人員舉布條「恭賀，總統出訪圓滿成功」。
蔡總統昨天午間踏出飯店大門，上車之前，沿途與前來歡送的僑胞握手，現場人群情緒沸騰，「台灣加油」、「蔡總統加油」、「小英我愛你」聲音不斷。
僑胞方怡儒一身打扮看得出是小英粉絲。她身穿蔡英文2020年競選連任的飛行夾克，肩上披著2016年首次競選的台灣地圖毛巾，手上拿著珍藏的競選旗幟，全副武裝到場歡送蔡總統。
方怡儒受訪，分享最想跟蔡總統說的話：「蔡英文總統你辛苦了，你這幾年的努力我們在海外都有看到，謝謝你為台灣這麼努力打拚。」
蔡總統此行在洛杉磯的雷根總統圖書館，會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與17名跨黨派議員，寫下台美關係新頁，在超過200名國際媒體記者的報導下，提升台灣能見度，許多台僑深受感動。
不過蔡總統在洛杉磯的過境行程之中，一路都有美籍中國人組成的抗議團體，舉著中國五星旗和抗議標語，寫「反對台獨」、「不要對中國挑戰」，用擴音器大聲喊口號。昨天台僑與中國團體上演口號大戰。
抗議團體喊完「台灣……」下一句還沒出口，台僑這邊接著喊「萬歲」，兩邊一搭一唱，聽起來就像「台灣萬歲」。洛杉磯台灣會館副董事長吳兆峯笑說，這是台灣與中國之間新的2023共識「台灣萬歲」。
原本外傳中國團體動員千人，但今天到場抗議約20多人。挺中團體一路用擴音器重複口號，台僑團體偶而喊聲回應之外，現場也有支持台灣、反共的在美中國人相挺。蔡總統從踏出飯店大門到上車只有3分鐘，但挺台和挺中團體在飯店外互相嗆聲超過一小時。
麥卡錫盼加速對台軍售，國務院：正積極審查
（中央社）對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫與其他國會議員力促盡快交付對台軍售品項，美國國務院今天表示，美國正積極審查以確保盡快交付軍售項目。國務院也呼籲北京停止對台施壓，轉而進行有意義外交。
麥卡錫昨天在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與總統蔡英文進行歷史性會晤。北京方面持續文攻武嚇，表明「將採取堅決措施」，並啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。
美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在例行簡報中被問及中國的回應時指出，美中之間有許多溝通管道，美方也將持續維持管道暢通，以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧，也花了超過40年時間處理這些分歧，台海和平穩定不僅是美國長期利益，也是全球關切的利益。
巴特爾也敦促北京，停止對台施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的外交。對於蔡總統過境，他重申，北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況，或藉此反應過度。
麥卡錫昨天與其他17位與會的跨黨派國會議員於會後召開共同記者會時表示，應加強對台軍售，確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）也提到，會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」（Harpoon）飛彈運交台灣。
對此，巴特爾表示，美方正在積極審查政策與程序，以確保盡快交付武器，尤其是台灣。美方依據台灣關係法向台灣提供必要的國防品項與服務，以實現和維持足夠自我防衛能力。
蔡總統談出訪感受友邦挺台力道，過境美國行程豐富交流多
（中央社）總統蔡英文即將結束出訪，她昨天與隨團記者茶敘時表示，這次出訪過境美國行程豐富扎實，跟許多美國友人有互動交流機會，感謝美國在台協會（AIT）主席羅森柏格這次過境安排上提供協助；她說，再訪瓜地馬拉、貝里斯，感受友邦傳達熱情。
蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯時，於美西時間4月6日上午與隨團記者茶敘；蔡總統結束茶敘後，將搭乘專機返台，預計台灣時間7日晚間返抵台灣。
蔡總統致詞提到，經過這幾天，大家更了解台灣與邦交國的互動合作，瓜地馬拉總統賈麥岱挺台灣的力道，讓大家印象深刻，也看到台灣與瓜地馬拉合力興建的醫院開始運作、提供服務；在貝里斯見到5年前台灣獎學金受獎生已經從台灣學成歸國。
蔡總統說，上次訪問瓜地馬拉與貝里斯，都在她第一任任期，這幾年來雖然疫情減少互訪機會，但再次訪問這2個友邦，感受更甚以往，尤其是友邦傳達的熱情。
蔡總統說，這次出訪過境美國行程豐富扎實，也跟許多美國友人有互動交流機會，她要感謝AIT主席羅森柏格這次過境安排上提供協助。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。