蔡總統談出訪：外交實質關係與邦交關係同等重要，和美方溝通有助兩岸平穩，中國勿過度反應

(中央社)總統蔡英文結束出訪,昨(6)日搭機返國,上百名僑胞在飯店外歡送,一度與陳抗區的中共團體上演口號大戰,一邊喊台灣,另一邊接萬歲,有人笑說這是兩岸「2023共識」。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」,去程過境美國紐約,接著前往中美洲訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯,返程過境美國西岸,在洛杉磯停留3天2夜。

蔡總統與代表團、隨行媒體午間搭機,隨行記者從專機上窗戶看向停機坪,華航人員舉布條「恭賀,總統出訪圓滿成功」。

蔡總統昨天午間踏出飯店大門,上車之前,沿途與前來歡送的僑胞握手,現場人群情緒沸騰,「台灣加油」、「蔡總統加油」、「小英我愛你」聲音不斷。

僑胞方怡儒一身打扮看得出是小英粉絲。她身穿蔡英文2020年競選連任的飛行夾克,肩上披著2016年首次競選的台灣地圖毛巾,手上拿著珍藏的競選旗幟,全副武裝到場歡送蔡總統。

Photo Credit: 中央社 僑胞方怡儒身穿總統蔡英文在2020年競選連任的飛行夾克到飯店外歡送蔡總統結束出訪。

方怡儒受訪,分享最想跟蔡總統說的話:「蔡英文總統你辛苦了,你這幾年的努力我們在海外都有看到,謝謝你為台灣這麼努力打拚。」

蔡總統此行在洛杉磯的雷根總統圖書館,會見美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與17名跨黨派議員,寫下台美關係新頁,在超過200名國際媒體記者的報導下,提升台灣能見度,許多台僑深受感動。

不過蔡總統在洛杉磯的過境行程之中,一路都有美籍中國人組成的抗議團體,舉著中國五星旗和抗議標語,寫「反對台獨」、「不要對中國挑戰」,用擴音器大聲喊口號。昨天台僑與中國團體上演口號大戰。

抗議團體喊完「台灣……」下一句還沒出口,台僑這邊接著喊「萬歲」,兩邊一搭一唱,聽起來就像「台灣萬歲」。洛杉磯台灣會館副董事長吳兆峯笑說,這是台灣與中國之間新的2023共識「台灣萬歲」。

原本外傳中國團體動員千人,但今天到場抗議約20多人。挺中團體一路用擴音器重複口號,台僑團體偶而喊聲回應之外,現場也有支持台灣、反共的在美中國人相挺。蔡總統從踏出飯店大門到上車只有3分鐘,但挺台和挺中團體在飯店外互相嗆聲超過一小時。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文過境洛杉磯,飯店外舉中國五星旗的抗議團體約20多人拿著擴音器不斷喊話。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」,3天2夜過境洛杉磯行程來到尾聲,挺台民眾製作大幅人形立牌,以「皇帝的新衣」諷刺中國國家主席習近平,同時表達對蔡總統和台灣的支持。

麥卡錫盼加速對台軍售,國務院:正積極審查

(中央社)對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫與其他國會議員力促盡快交付對台軍售品項,美國國務院今天表示,美國正積極審查以確保盡快交付軍售項目。國務院也呼籲北京停止對台施壓,轉而進行有意義外交。

麥卡錫昨天在加州錫米谷(Simi Valley)雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)與總統蔡英文進行歷史性會晤。北京方面持續文攻武嚇,表明「將採取堅決措施」,並啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

美國國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)今天在例行簡報中被問及中國的回應時指出,美中之間有許多溝通管道,美方也將持續維持管道暢通,以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧,也花了超過40年時間處理這些分歧,台海和平穩定不僅是美國長期利益,也是全球關切的利益。

巴特爾也敦促北京,停止對台施加軍事、外交與經濟壓力,轉而進行有意義的外交。對於蔡總統過境,他重申,北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況,或藉此反應過度。

麥卡錫昨天與其他17位與會的跨黨派國會議員於會後召開共同記者會時表示,應加強對台軍售,確保武器按時送達台灣。與會的美國眾議院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher)也提到,會設法讓將預訂交付給沙烏地阿拉伯的「魚叉」(Harpoon)飛彈運交台灣。

對此,巴特爾表示,美方正在積極審查政策與程序,以確保盡快交付武器,尤其是台灣。美方依據台灣關係法向台灣提供必要的國防品項與服務,以實現和維持足夠自我防衛能力。

Photo Credit: 中央社 麥卡錫(右)在雷根總統圖書館與總統蔡英文進行歷史性會晤。

蔡總統談出訪感受友邦挺台力道,過境美國行程豐富交流多

(中央社)總統蔡英文即將結束出訪,她昨天與隨團記者茶敘時表示,這次出訪過境美國行程豐富扎實,跟許多美國友人有互動交流機會,感謝美國在台協會(AIT)主席羅森柏格這次過境安排上提供協助;她說,再訪瓜地馬拉、貝里斯,感受友邦傳達熱情。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」,去程過境紐約,依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯,返程過境洛杉磯時,於美西時間4月6日上午與隨團記者茶敘;蔡總統結束茶敘後,將搭乘專機返台,預計台灣時間7日晚間返抵台灣。

蔡總統致詞提到,經過這幾天,大家更了解台灣與邦交國的互動合作,瓜地馬拉總統賈麥岱挺台灣的力道,讓大家印象深刻,也看到台灣與瓜地馬拉合力興建的醫院開始運作、提供服務;在貝里斯見到5年前台灣獎學金受獎生已經從台灣學成歸國。

蔡總統說,上次訪問瓜地馬拉與貝里斯,都在她第一任任期,這幾年來雖然疫情減少互訪機會,但再次訪問這2個友邦,感受更甚以往,尤其是友邦傳達的熱情。

蔡總統說,這次出訪過境美國行程豐富扎實,也跟許多美國友人有互動交流機會,她要感謝AIT主席羅森柏格這次過境安排上提供協助。