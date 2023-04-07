TNL+ 2023/04/07,
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生成式AI假訊息氾濫：ChatGPT編造「不存在的報導」，稱美國法律系教授對學生性騷擾

生成式AI假訊息氾濫：ChatGPT編造「不存在的報導」，稱美國法律系教授對學生性騷擾
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

除了上述事件，不少學者對近期ChatGPT所引起的爭議表示關切，也擔心這類聊天機器人所生成的內容會影響學術精準度。克勞福德認為，這些被捏造出來的故事都是ChatGPT生成的「幻象」（hallucitations）。

文：Taylor Mei

在GPT-3.5及GPT-4等多模態模型（large multimodal model）竄紅後不久，美國喬治華盛頓大學（GWU）法律系教授圖里（Jonathan Turley）日前便接獲一封電子郵件，指出他的名字竟出現在聊天機器人ChatGPT的結果頁面上，讓他感到不可思議。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，ChatGPT生成的回答中，跑出了一個以《華盛頓郵報》2018年報導作為參考來源的內容。其直指圖里曾給出性暗示的回覆，且曾在當時在帶學生至加拿大出遊時，刻意想偷吃學生豆腐。不過讓人意外的是，除了該篇華郵的報導不存在之外，連帶學生去加拿大這件事也從來沒有發生過。

生成式AI為法律學者扣上莫須有罪名

會發現這個當紅的生成式AI其實出了大包，主要是因為前陣子加州有律師在進行研究時，請ChatGPT列出幾名曾對他人做出性騷擾行為的相關法律學者，結果赫然發現圖里的名字居然也被列在其中。圖里本身雖然是替新聞評論版撰文的常客，偶爾會向媒體反應部分須更改的地方，但這次面對自己遭聊天機器人指控對他人性騷擾，根本就是空穴來風，反倒讓圖里求助無門。

繼ChatGPT後，其他的生成式AI聊天機器人也如雨後春筍般冒出，並加上與微軟Bing及Google等搜尋引擎無縫融合成Bing Chat及Bard後，AI的走向也愈來愈偏，乃至提供錯誤及散布不實資訊。這除了引發專家及一般民眾對於AI發展的擔憂外，也衍生出類似虛構的錯誤資訊該如何被控管，以及該由誰出面負責等疑問。

任職於南加大（University of Southern California）的人工智慧專家克勞福德（Kate Crawford）則強調：「因為這些系統回覆的很肯定，讓人會錯誤假設他們真的知道很多事，而這就會造成判斷何謂事實，以及何謂錯誤資訊的難度。」

「這真的是滿駭人的，而且這樣的指控也會嚴重影響到個人名譽。」圖里在後續接受《華盛頓郵報》採訪時這樣說。此外，圖里也在自己的Twitter上發文表示，現在的他似乎已經被AI組成的陪審團以莫須有的罪名定罪了。

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