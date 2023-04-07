2023/04/07,
國際

美國前總統柯林頓談俄烏戰爭：後悔1994年說服烏克蘭放棄核武

美國前總統柯林頓談俄烏戰爭：後悔1994年說服烏克蘭放棄核武
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1994年1月，柯林頓與時任俄羅斯總統葉爾欽、烏克蘭總統克拉夫朱克簽署有關撤除烏克蘭境內自蘇聯留下來的戰略核武的協定。同年12月，美國也參與了相關協議的簽署，內容包括俄羅斯承諾尊重烏克蘭領土的完整。這些承諾在2014年俄國侵略且併吞克里米亞時遭打破，更在去年俄國全面入侵烏克蘭後徹底粉碎。

（中央社）美國前總統柯林頓（Bill Clinton）接受《愛爾蘭廣播電視》（RTÉ）訪問時表示，他後悔在1994年說服烏克蘭放棄核子武器。

柯林頓認為，若基輔仍保有核威懾力，俄羅斯或許就不會入侵烏克蘭。他在《愛爾蘭廣播電視》的節目Prime Time中，提到自己在北愛爾蘭和平進程中扮演的角色並評估最近的發展，也談到正在烏克蘭進行的戰爭。

柯林頓表示：「我覺得我有責任，因為我讓他們（烏克蘭）放棄自身核武。若烏克蘭仍保有核武，我想沒有人相信俄羅斯會做這種危險蠢事。」

1994年1月，柯林頓與時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、烏克蘭總統克拉夫朱克（Leonid Kravchuk）簽署有關撤除烏克蘭境內自蘇聯留下來的戰略核武的協定。同年12月，美國也參與了相關協議的簽署，內容包括俄羅斯承諾尊重烏克蘭領土的完整。

這些承諾在2014年俄國侵略且併吞克里米亞時遭打破，更在去（2022）年俄國全面入侵烏克蘭後徹底粉碎。

柯林頓說：「當時他們（烏克蘭）害怕放棄核武，因為他們認為那是唯一能抵擋俄羅斯擴張主義的方法。」

柯林頓說，西方應持續堅定力挺烏克蘭，「我認為普亭（Vladimir Putin）大錯特錯，也相信歐洲和美國應該繼續支持烏克蘭」。

加威大學（University of Galway）法律系講師唐諾利（Larry Donnelly）告訴Prime Time：「有鑑於發生的一切，我可以理解為何柯林頓會感到後悔。但他當年希望撤除核武、試圖與俄羅斯改善關係的行為也合乎常理。當然，烏克蘭人民對此感到憤怒也可以理解。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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