美國前總統柯林頓談俄烏戰爭：後悔1994年說服烏克蘭放棄核武

（中央社）美國前總統柯林頓（Bill Clinton）接受《愛爾蘭廣播電視》（RTÉ）訪問時表示，他後悔在1994年說服烏克蘭放棄核子武器。

柯林頓認為，若基輔仍保有核威懾力，俄羅斯或許就不會入侵烏克蘭。他在《愛爾蘭廣播電視》的節目Prime Time中，提到自己在北愛爾蘭和平進程中扮演的角色並評估最近的發展，也談到正在烏克蘭進行的戰爭。

柯林頓表示：「我覺得我有責任，因為我讓他們（烏克蘭）放棄自身核武。若烏克蘭仍保有核武，我想沒有人相信俄羅斯會做這種危險蠢事。」

Speaking to @MiriamOCal, former U.S. President Bill Clinton has expressed regret about his role in persuading Ukraine to give up its nuclear weapons in 1994 | #rtept | Read more: https://t.co/kyCpl3nFcC pic.twitter.com/lD6ixLESCl — RTÉ Prime Time (@RTE_PrimeTime) April 4, 2023

1994年1月，柯林頓與時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）、烏克蘭總統克拉夫朱克（Leonid Kravchuk）簽署有關撤除烏克蘭境內自蘇聯留下來的戰略核武的協定。同年12月，美國也參與了相關協議的簽署，內容包括俄羅斯承諾尊重烏克蘭領土的完整。

這些承諾在2014年俄國侵略且併吞克里米亞時遭打破，更在去（2022）年俄國全面入侵烏克蘭後徹底粉碎。

柯林頓說：「當時他們（烏克蘭）害怕放棄核武，因為他們認為那是唯一能抵擋俄羅斯擴張主義的方法。」

柯林頓說，西方應持續堅定力挺烏克蘭，「我認為普亭（Vladimir Putin）大錯特錯，也相信歐洲和美國應該繼續支持烏克蘭」。

加威大學（University of Galway）法律系講師唐諾利（Larry Donnelly）告訴Prime Time：「有鑑於發生的一切，我可以理解為何柯林頓會感到後悔。但他當年希望撤除核武、試圖與俄羅斯改善關係的行為也合乎常理。當然，烏克蘭人民對此感到憤怒也可以理解。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺