馬克宏、馮德萊恩訪中：解決烏克蘭危機是首要話題，法歐領導人如何「拉攏」中國？
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馮德萊恩在訪華前的演說中質疑中國的意圖，並表示需要更多證據才能認可北京的和平計劃。「沒有讓俄羅斯從烏克蘭撤軍的計劃不是和平計劃。」她說。馮德萊恩或許已經意識到，讓中國在緩和戰爭中發揮建設性作用似乎並不現實。
在俄羅斯烏克蘭戰爭持續僵局難解的情況下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月5日抵達中國進行為期三天的訪問，與習近平、李強等人會晤。和馬克宏聯袂到訪中國的還有歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。
目前正值西方領導人對中俄關係的擔憂加劇——習近平上個月前往莫斯科與普亭總統會面，雙方均表示要進一步強化雙邊關係。
烏克蘭危機被認為是本次會晤的首要話題，不管是法國、歐盟，還是中國，都試圖從中獲得某些政治利益。
那麼，他們各自希望得到什麼呢？
馬克宏的「機會」
對馬克宏來說，這次訪華的首要目的，是勸阻北京在烏克蘭問題上支持俄羅斯；與此同時，他還希望與中國這個重要的貿易和地緣政治伙伴保持良好關係。
與其它歐洲國家不同的一點是，法國有約160萬名法國公民居住在包括印太地區在內的海外領土上。法國在印太地區部署了約8000名軍人，近年來法國留意到中國逐漸擴張的影響力，加大了軍事部署。
但法國目前遭遇通貨膨脹、難民危機，以及後疫情時代的經濟挑戰。烏克蘭危機和歐俄之間的相互制裁令法國經濟雪上加霜，加劇了國內的社會矛盾。因此法國將目光投向中國，希望北京通過與俄羅斯之間的友好關係來緩和烏克蘭危機。
「中國是世界上唯一能夠對（俄烏）衝突產生改變性影響的國家，」法國總統府的官員近日對記者表示。
該官員指出，中國如果在軍事上支持俄羅斯將是一個災難性決定，會對俄羅斯產生重大戰略影響，而馬克宏此次訪華「將嘗試尋找空間來實施對烏克蘭人民有用的倡議，並為結束衝突找到中期路徑」。
馮德萊恩也將中俄關係放在重要考慮中。他在上周發表的有關中國的演說中說：「中國如何繼續與普亭的戰爭互動，將是歐中關係未來發展的決定性因素。」
烏克蘭戰爭爆發以來，北京多次表示希望通過和平談判來解決衝突，但並沒有譴責過俄羅斯的入侵，也沒有要求俄羅斯軍隊撤出烏克蘭，這令許多歐洲國家產生質疑。
「馬克宏與歐盟執委會主席一起訪問中國，表明馬克宏重視強大而團結的歐盟，也有助於向北京發出歐洲團結的信息。」歐洲智庫安全與發展政策研究所（Institute for Security & Development Policy）的馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）博士對BBC中文說。
她認為，北京不希望進一步破壞與歐洲的關係，因為它把歐洲視為中國的重要合作伙伴和重要市場，不想被華盛頓取代。
「這對馬克宏來說是一個機會。」馮儒莎說。
美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群對《BBC中文》說，「如果馬克宏能夠推動中國在俄烏戰爭中扮演更積極的角色，將有助於提升法國的國際地位。」
也有分析認為，馬克宏可能並非真的相信中國能在烏克蘭危機中起到建設性作用。
歐洲對外關係執委會（European Council on Foreign Relations）的亞洲項目負責人揚卡・歐特爾（Janka Oertel）在近日一次訪談中說，一些歐洲政策制定者認為，假裝相信中國的和平倡議可能是出於戰術考慮。
她說，烏克蘭總統澤倫斯基自己也表示希望與習近平會面，並討論這些建議。「歐洲領導人也可以打破中國領導層的虛張聲勢，推動北京就和平倡議提案的具體內容進行談判，以確保中國政府沒有空間聲稱其努力遭到拒絕。」
中國想要什麼？
對於中國來說，與美國的關係正日益惡化，於是將焦點轉向最大的貿易伙伴歐洲，希望恢復正常交往。
自2022年秋天以來，中歐互動便持續上演。先是11月德國總理蕭茲率先訪華，隨後在峇里島G20峰會期間，習近平密集會見法國、荷蘭、西班牙、義大利等國家領導人。12月，歐洲理事會主席夏爾・米歇爾應邀訪華。今年3月底，西班牙首相桑切斯也訪問中國。
朱志群指出：「拜登政府對中政策以競爭為主，美國甚至施壓一些盟友加入抗中行列。 中國顯然希望分化美西方對中國的壓力，這是近期以來中國積極發展與美國盟友的關係的主要原因，比如歐盟國家和澳洲，紐西蘭等。」
與此同時，「中方也認為馬克宏是比較溫和理性的領導人，是可以合作的對手。」
馬克宏此前一直批評拜登政府對中國的強硬路線，並認為任何形式的「脫鉤」對歐洲都是不利的，因為這關係到巨大的經濟利益。他的顧問近日向外界表示，馬克宏此次訪華意在「重啟」與中國的外交和經濟聯繫。
馮儒莎說，「儘管馬克宏支持歐盟對中國採取更強硬的立場，但他採取的方式很謹慎。他認為，歐盟應該按照自己的方式行事，使歐盟置身於美中戰略對抗之外。」
這與中國的意圖不謀而合。
不少中國專家指出，自烏克蘭戰爭爆發以來，歐盟內部傾向美國的力量越來越大。他們認為，只要俄烏戰爭沒有解決，歐盟對美國的依賴就會持續，而歐盟獲得戰略自主權的前景仍將黯淡。
中國現代國際關係歐洲研究所所長張健在一篇文章中寫道：「歐洲國家增加的軍費，大部分仍可能流向美國，而不是歐洲國家的軍工企業……這顯然不是（歐洲）戰略自主的好跡象。」
「歐盟的多數成員國，仍將採購美國武器作為對美忠誠度的體現，以贏得美國好感，而不是以建設歐盟防務自主為目的。」
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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